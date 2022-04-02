Rüyada Zürafa Görmek Ne Demek? Rüyada Zürafa Beslemek, Sevmek, Kovalamak Ve Saldırması

Rüyada zürafa görmek en sık görülen rüyalardan biridir. Bu rüya genel anlam itibari ile olumsuz bir şekilde yorumlanmaktadır. Rüyanın anlamı rüya sahibinin içinde bulunduğu duruma bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Rüyada Zürafa Görmek

Rüyada zürafa görmek maddi olarak zarar etmeye işaret eder. Rüyasında zürafa gören bir kimse maddi kayıp yaşayacak ve sıkıntı çekecek demektir. Bu rüya iş hayatında bir takım sorunlar baş gösterecek şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi çevresindeki sivri dilli insanlarla sorun yaşayacak demektir.

Rüyada Zürafa Beslemek

Rüyasında zürafa beslediğini gören bir kimse kendisini zarar uğratacak olan bir kimse ile dost olacaktır. Kendisine kötülük yapan kişilere bilmeden iyilik yapacaktır. Rüyada zürafa beslemek kandırılmak anlamına gelmektedir. Rüya sahibi büyük bir ihanet yaşayacaktır.

Rüyada Zürafa Sevmek

Rüyada zürafa sevmek kötü niyetli bir kimse ile yakınlaşmak demektir. Rüyasında zürafa seven bir kişi kendisine zarar verecek olan birine yardım edecektir. Kötü niyetli kişilere evini açacaktır. Rüyada zürafa sevmek genel anlam olarak olumsuz rüyalar arasında yer almaktadır.

Rüyada Zürafa Kovalamak

Rüyasında zürafa kovaladığını gören bir kişi kendisine zarar veren insanlardan uzaklaşacak demektir. İş hayatındaki sorunları tek tek çözüme kavuşturarak daha düzenli bir yaşam şekline sahip olacak demektir. Bu rüyada rüya sahibinin kötü niyetli insanları kendinden uzaklaştırması da vurgulanmaktadır. Rüyasında zürafa kovaladığını görmek çevresindeki düşmanları fark ederek onları zarara uğratmak şeklinde de yorumlanıyor. Rüya sahibinin düşmanlarına karşı zafer kazanması anlamına da gelmektedir.

Rüyada Zürafa Saldırması

Bir kimse rüyasında zürafa saldırdığını görmüşse o kişi güvendiği kimselerden zarar görecek demektir. Rüyada zürafa saldırması rüya sahibinin kötü niyetli insanlara karşı savunmasız olduğuna işaret eder. Bu rüya işini kaybetmek şeklinde de yorumlanabiliyor. Rüyada zürafa saldırması genel olarak zarar görmek ve kayıp yaşamak demektir.

Rüyada Zürafa Öldürmek

Rüyada zürafa öldürmek düşmanlara karşı başarı sağlamak şeklinde tabir ediliyor. Rüyasında zürafa öldürdüğünü gören kimse düşmanlarını tanıyarak onların planlarını bozacak demektir. Hem iş hayatında hem de günlük hayatında her şey yoluna girecek demektir. Rüyada zürafa öldürmek aynı zamanda kötü çevreden uzaklaşmak ve iyi bir çevre edinerek yeni bir hayat kurmak anlamına da gelmektedir. Rüyasında zürafa öldürdüğünü gören kişi sivri dilli düşmanlarını yenerek huzur bulacak demektir.