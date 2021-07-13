RÃ¼yada zombi gÃ¶rmek, kendinizi dahil etmek Ã¼zere olduÄŸunuz bÃ¼yÃ¼k bir skandalla ilgili bir uyarÄ±dÄ±r.

RÃ¼yada Zombi GÃ¶rmekÂ Â Â Â Â Â Â

RÃ¼yada zombi gÃ¶rmek, skandallarÄ±, rezil olma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendini kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rmeyi Ã¶ngÃ¶rÃ¼r. GerÃ§ekte var olmayan zombileri gÃ¶rmek kiÅŸi iÃ§in oldukÃ§a boÅŸ bir dÃ¶neme girmeye de yorulabilir. Skandallar sonrasÄ±nda insanlarÄ±n gÃ¶zÃ¼nden dÃ¼ÅŸmesi, yalnÄ±z kalmak, yaptÄ±ÄŸÄ± bir hatadan dolayÄ± kimsenin artÄ±k onunla gÃ¶rÃ¼ÅŸmek ve hatta konuÅŸmak dahi istememesine yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Zombilerden KaÃ§mak

RÃ¼yada zombilerden kaÃ§mak, eÅŸiniz veya partneriniz tarafÄ±ndan Ã§ok yakÄ±nda gerÃ§ekleÅŸebilecek olasÄ± bir aldatma veya zina hakkÄ±nda bir uyarÄ±dÄ±r. DiÄŸer yandan sevdiÄŸiniz biriyle ilgili bir zina veya aldatma gerÃ§eÄŸini keÅŸfetmenin bir iÅŸaretidir. SakinliÄŸinizi korumalÄ± ve doÄŸru kararlar almanÄ±z gerekmektedir. Zombiden kaÃ§mak bu kimseden uzaklaÅŸmanÄ±z gerektiÄŸine yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Zombi Ã–ldÃ¼rmek

RÃ¼yada zombi Ã¶ldÃ¼rmek, tehlikelerden korunmayÄ± veya hayatÄ±nÄ±zda meydana gelen kÃ¶tÃ¼ durumlarÄ±n Ã¼stesinden gelebilmeyi sembolize eder. DiÄŸer yandan engelleri aÅŸmanÄ±n bir iÅŸaretidir. Bu, baÅŸarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeye neÅŸe ve tatmin getirecek sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelebilir. Fakat tÃ¼m bunlarÄ±n Ã¼stesinden gelmeyi baÅŸaracak ve hayatÄ±nÄ±zda zombi gibi gÃ¶rÃ¼nen her ÅŸeyi alt edeceksinizdir.

DiÄŸer yandan, sizin iÃ§in daha da yÃ¼ce bir kadere iÅŸaret eder. Jilet gibi keskin iÃ§ gÃ¶rÃ¼lerinizi ve benzersiz uzmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kullanarak seÃ§tiÄŸiniz alanda yeni zirvelere ulaÅŸabilirsiniz. Hayalinizi gerÃ§ekleÅŸtirmenin zorluklarÄ±nÄ± aÅŸmaya zaten hazÄ±r olduÄŸunuz anlamÄ±na geliyor. Takdire ÅŸayan iÅŸ ahlakÄ±nÄ±za, keskin odak noktanÄ±za ve Ã¶vgÃ¼ye deÄŸer sosyal becerilerinize biraz ÅŸans ekleyerek, seÃ§tiÄŸiniz alanda Ã§aÄŸdaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n zirvesine yÃ¼kselirsiniz. Belki de ÅŸirketinizin patronu, baÅŸarÄ±lÄ± bir iÅŸ giriÅŸiminin sahibi veya saygÄ±n bir yenilikÃ§i olabilirsiniz.

RÃ¼yada Zombi AvlamakÂ Â Â Â Â Â

RÃ¼yada zombi avlamak, mutlu ama kÄ±sa sÃ¼reli aÅŸk iliÅŸkisinin veya deneyimlemek Ã¼zere olduÄŸun romantik iliÅŸkinin bir iÅŸareti olabilir. Bu kiÅŸiyi avlayacaksÄ±nÄ±z ve bundan aÅŸÄ±rÄ± derecede mutlu olacaksÄ±nÄ±z, bir tatmin evresi yaÅŸayacaksÄ±nÄ±z. Fakat bu kimse aslÄ±nda sizin dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kadar canlÄ±, enerjik ve neÅŸeli Ã§Ä±kmayacak. Bu yÃ¼zden piÅŸman olup bu iliÅŸkiyi en kÄ±sa sÃ¼rede bitirmek isteyeceksiniz.

RÃ¼yada ArkadaÅŸÄ±nÄ±n Zombi OlduÄŸunu GÃ¶rmek

RÃ¼yada arkadaÅŸÄ±nÄ±n zombi olduÄŸunu gÃ¶rmek, sizi hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratan ve endiÅŸelenen bazÄ± beklenmedik haberlerin arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan gelmesine yorumlanÄ±r. Bu haberler arkadaÅŸÄ±nÄ±zla ilgili deÄŸil tamamen sizinle ilgilidir. ArkadaÅŸÄ±nÄ±z sadece size haberi getiren kiÅŸi olacak. Bu yÃ¼zden ona kÄ±zmamalÄ±, kendinizle yÃ¼zleÅŸmelisiniz demektir.

RÃ¼yada Anneyi Zombi GÃ¶rmekÂ Â Â Â Â Â

RÃ¼yada anneyi zombi gÃ¶rmek, sizi veya yakÄ±nÄ±nÄ±zdaki birini etkileyebilecek kÃ¶tÃ¼leÅŸen saÄŸlÄ±k koÅŸullarÄ±nÄ±n ve olasÄ± hastalÄ±klarÄ±n bir iÅŸareti olabilir.

RÃ¼yada Zombi Bebek GÃ¶rmek

RÃ¼yada zombi bebek gÃ¶rmek, peÅŸinden koÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z, gelecekte size fayda saÄŸlamayacak veya sizi mutlu etmeyecek bazÄ± ÅŸÃ¼pheli zevkler hakkÄ±nda bir uyarÄ±dÄ±r. Bu zevklerden vazgeÃ§melisiniz, Ã§Ã¼nkÃ¼ baÅŸÄ±nÄ±za Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bir dert aÃ§abilir.

RÃ¼yada Beyaz Zombi GÃ¶rmek

RÃ¼yada beyaz zombi gÃ¶rmek, tehlikeli durumlara ve etkilenebileceÄŸiniz veya maruz kalabileceÄŸiniz bazÄ± bÃ¼yÃ¼k sorunlara iÅŸaret eder. Bu sorunlardan kurtulmak iÃ§in kendi Ã¶zÃ¼nÃ¼ze dÃ¶nmelisiniz demektir.

RÃ¼yada Bir Zombi TarafÄ±ndan Kovalanmak

RÃ¼yada bir zombi tarafÄ±ndan kovalanmak, anlamsÄ±z harcamalarÄ±, baÅŸarmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ÅŸeydeki fazlalÄ±ÄŸÄ±, aÅŸÄ±rÄ± aÃ§gÃ¶zlÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ veya harcama alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± kontrol edememe anlamÄ±na gelir. Bu harcamalar birikip yakÄ±n zamanda sizi kovalayan borÃ§lara dÃ¶nÃ¼ÅŸecektir.

RÃ¼yada Zombi DÃ¶vmekÂ Â Â Â Â Â

RÃ¼yada zombi dÃ¶vmek, yakÄ±nda sizinkinden daha yÃ¼ksek sosyal statÃ¼ye sahip biri tarafÄ±ndan fark edileceÄŸiniz ve takdir edileceÄŸiniz anlamÄ±na gelebilir. Bu baÄŸlantÄ±lar sayesinde sonunda daha zengin bir hayat yaÅŸamaya baÅŸlayabilirsiniz. Bu ya sizin iÃ§in bir sÃ¼rpriz olabilir ya da sÄ±kÄ± Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zÄ±n bir sonucu olabilir.

RÃ¼yada DÃ¼nyayÄ± Zombilerin BasmasÄ±

RÃ¼yada dÃ¼nyayÄ± zombilerin basmasÄ±, sizi endiÅŸelendirecek, gerginleÅŸtirecek veya hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸratacak bazÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k sorunlarÄ±n bir simgesidir. DiÄŸer yandan Ã§ok gÃ¼vendiÄŸiniz bir kiÅŸiye ihanet etmekten kaynaklanan yaklaÅŸan endiÅŸelerin bir simgesidir.

RÃ¼yada Herkesin Zombi OlduÄŸunu GÃ¶rmek

RÃ¼yada herkesin zombi olduÄŸunu gÃ¶rmek, yaÅŸamak Ã¼zere olduÄŸunuz bazÄ± Ã¶nemsiz veya kÃ¼Ã§Ã¼k kayÄ±plar iÃ§in bir uyarÄ± olabilir. BazÄ± saygÄ±sÄ±z ve cahil insanlar tarafÄ±ndan incitileceÄŸinizi veya kÃ¶tÃ¼ muamele gÃ¶receÄŸinizi gÃ¶sterir. RahatsÄ±z edici haberler almak veya hayatÄ±nÄ±zÄ± alt Ã¼st edecek veya sizi endiÅŸelendirecek bir noktaya sÃ¼rÃ¼kleyecek tatsÄ±z bir olay yaÅŸamak konusunda size bir uyarÄ±dÄ±r. GÃ¼nlÃ¼k aktivitelerinize mÃ¼dahale edecek ve engelleyecektir. Problemin veya sorunun baÅŸarÄ±yla Ã¼stesinden gelmeniz zor olacaktÄ±r.

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