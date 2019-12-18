Rüyada yüzük görmek ne anlama gelir? Rüyada altın ve gümüş yüzük takmak tabiri

Rüyada yüzük görmek, araba, ev satın almaya delalettir. Rüya tabiri yapanlar, rüyada yüzük görmenin evliliğe veya nişana hikmet ettiğini söylerler. Rüyasında yüzük gören kişi, evliyse eşinden ayrılabilir veya hayırlı bir evlat sahibi olabilir.



Rüyasında yüzük gören bir kimse, kendisinden beklenmeyen başarılar elde edebilir. İnsanlara amir, yönetici olabilir. Rüyada yüzük görmenin hikmetleri oldukça fazladır. Fakat geçmiş dönemden bugüne evliliğin simgesi olduğundan, yüzük görmenin kısmete yorumlandığını söyleyebiliriz.



Rüyada Yüzük Takmak



Rüyasında yüzük taktığını gören kimsenin işleri hayırlı bir yola girer. Henüz evlenmediyse hayırlı bir kısmete teşrif edebilir. Rüyasında yüzük taktığını gören kimsenin beğenme arzusu oldukça güçlüdür. Başkalarını çabuk çabuk beğenmez. Rüyada başkası tarafından kendisine yüzük takıldığını gören kimsenin rüyası, iki yola ayrılır.



Birincisi, mal veya mülk edinir. Bu mülkün bir miras olabileceği yorumu yapılmıştır. İkincisi, bir anlaşmaya imza atabileceği manası taşır. Anlaşma yapacağı kişiler pek dürüst kimseler olur. Kendisine zarar vermeyecek, iyi insanlar olurlar.



Rüyada Altın Yüzük Görmek



İslam'da erkek için altın yüzük haram olarak kabul edilir. Dolayısıyla rüya sahibi erkekse, rüyası hayra yorulmaz. Sahip olduğu malını har hor harcar. Evli olduğu eşini çok üzer. Fakirlere yardımcı olmaz. Kötü arkadaşlar edinir. Alimler, rüyasında altın yüzük gören erkeğin namaza durmasının kendisi için hayırlı olacağını ifade ederler.



Rüyasında altın yüzük gören kadın için tabir, hayırlıdır. Kadın evli değilse, kendisi için hayırlı bir kısmetin elinin kulağında olduğu rivayet edilir. Rüyada altın yüzük kadın için evlilik ve saygı görme manasında gelir.



Rüyada Gümüş Yüzük Görmek



Rüyada gümüş yüzük görmek hem erkek için hem kadın için para, pul, mal manasına gelir. Rüyanın sahibi ya kendileri bu mal mülkü edinirler veya mal mülkü olan bir kişiyle evlenirler. Rüyada gümüş yüzük görmenin bir diğer fazileti ilmin artacağına delalet etmesidir.



Rivayete göre rüyasında gümüş yüzük gören kişinin alim olmak için çabalayacağına işaret edilir. Gümüş yüzük gören kimse, bilimle ve kozmolojiyle uğraşma isteği doğabilir. Sorgulayan bir kafa yapısına erişir. Herkesin dediğine inanmak yerine kendisi her detayı doğru kaynaklardan araştırır. Kitaplar onun evi olur.



Rüyada Yüzüğün Kırıldığını Görmek



Rüyada kırılan yüzük hayırsız bir nişana veya evliliğe işaret eder. Yüzüğün kırıldığını gören kimse, evleneceği veya nişanlanacağı kişiye dikkat etmeli, iyice araştırmalıdır. Kendisini tanıyorsa bile henüz bilmediği pek çok tarafı olabilir.



Rüyada kendi yüzüğünün kırıldığını görmek, hayırsız bir işte yürümeye delalet eder. Rüya sahibi genellikle araştırmadan inanmaya, sevmeye meyillidir. Ancak İslam alimleri bu kişilerin dünya için bir felaket olduğunu söylerler. Bu yüzden bu kişilerin hemen sorgulamaya başlamalarını isterler. Rüyada kırılması, hayra değil, şerre yorulur.



Rüyada Tek Taş Yüzük Görmek



Rüyada tek taş yüzük görmenin mahiyeti gören kişinin cinsine göre ifadeye zuhur bulur. Rüyada tek taş yüzük gören kişi kadınsa, yakında bir sürpriz haber alabilir. Beklemediği bir yerden kendisine evlilik teklifi edilebilir. Rüyada tek taş yüzük gören erkek ise hayırlı olmayan bir kadınla ilişki içinde olabilir. Bu kişiyi daha yakından tanıması gerekir.



Rüyasında tek taş yüzük gören kişinin genellikle, etraflarını pek umursamadıkları rivayet edilir. Bu erkeklerin mutlaka etraflarına danışmaları alimler tarafından tavsiye edilmiştir. Alimler bu erkeklerin yardım almamaları halinde yanlış yapmalarının çok fazla olduğunu belirtirler.