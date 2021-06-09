RÃ¼yada yolculuk yapmak, seyahat etmek, taÅŸÄ±mak, yolculuÄŸa Ã§Ä±kmak, yeni bir eve taÅŸÄ±nmak ya da yeni bir iÅŸ yeri aÃ§mak gibi olaylara yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada yolculuk yapmak, bir yerden baÅŸka bir yere gitmek olarak yorumlanmaktadÄ±r. Bir yolculuÄŸa Ã§Ä±kmak, seyahat etmek gibi terimlerin yanÄ± sÄ±ra yeni bir eve taÅŸÄ±nmaya, yeni bir ofise taÅŸÄ±nmaya ya da yeni bir sektÃ¶re geÃ§iÅŸ yapmaya yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Yolculuk Ä°Ã§in HazÄ±rlanmak

RÃ¼yada yolculuk iÃ§in hazÄ±rlanmak, geri kalmÄ±ÅŸlÄ±k, ilkellik, saflÄ±k ve iyi niyet anlamÄ±na gelir. Bu rÃ¼ya aynÄ± zamanda bir konuda kendinizi geliÅŸtirmek iÃ§in alacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¶ÄŸÃ¼tleri ifade etmektedir. Size verilen bu Ã¶ÄŸÃ¼tleri dinlemeli ve hayatÄ±nÄ±za biraz Ã§eki dÃ¼zen vermelisiniz.

RÃ¼yada ArkadaÅŸla Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada arkadaÅŸla yolculuk yapmak, kendinizi geliÅŸtirmeniz gereken pek Ã§ok konu olduÄŸunu simgeliyor. ArkadaÅŸlarÄ±nÄ±zÄ±n yanÄ±nda biraz daha cahil kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± kabul etmeniz ve onlarÄ±n gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini dinleyerek tabularÄ±nÄ±zÄ± yÄ±kmanÄ±z gerektiÄŸi anlamÄ±na gelmektedir. Åžayet bunu yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z taktirde sizden uzaklaÅŸmaya baÅŸlayacaklarÄ±na yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada Arabayla Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada arabayla yolculuk yapmak, biraz rahatlamaya ve kendinizi bulmanÄ±z gerektiÄŸine yorumlanÄ±r. Uzun zamandÄ±r geÃ§irdiÄŸiniz stresli gÃ¼nlerin son bulmasÄ± iÃ§in ufak bir tatil yapmanÄ±z gerekmektedir. Bu tatil sÃ¼recinde kendinizi dinlemeli ve baÅŸkalarÄ±nÄ±n sÃ¶ylediÄŸi ÅŸeylere kulak asmamayÄ± Ã¶ÄŸrenmelisiniz.

RÃ¼yada Anneyle Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada anneyle yolculuk yapmak, annenizin size verdiÄŸi Ã¶ÄŸÃ¼tlere kulak vermeniz gerektiÄŸine yorumlanÄ±r. Bu tip konularda deneyimli olan anneniz, sizin iÃ§in en iyisini dÃ¼ÅŸÃ¼nendir. Annenizin gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir yanlÄ±ÅŸÄ± siz gÃ¶remiyor ve bunun farkÄ±na varamÄ±yorsunuz. Bu yÃ¼zden onun sÃ¶zlerine kulak vermelisiniz.

RÃ¼yada Cenazeyle Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada cenazeyle yolculuk yapmak, hiÃ§ istemediÄŸiniz ya da sevmediÄŸiniz bir insan grubu ile yapmak zorunda olduÄŸunuz bir toplantÄ±ya, vakte ya da yolculuÄŸu yorumlanmaktadÄ±r. DiÄŸer yandan evlilik dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z, rÃ¼yanÄ±zda gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z cenaze ile yolculuk, bu evliliÄŸin olmazlarÄ±nÄ± iÅŸaret etmektedir. EÄŸer bu insanla evlenirseniz bir Ã¶mÃ¼r boyu cenaze ile yaÅŸÄ±yormuÅŸ gibi hissedeceksiniz demektir.

RÃ¼yada Trenle Yolculuk YapmakÂ Â Â

RÃ¼yada trenle yolculuk yapmak, kÃ¶tÃ¼ arkadaÅŸlardan ve Ã¶fke nÃ¶betlerinden vazgeÃ§eceÄŸin anlamÄ±na gelebilir. Ã‡abuk Ã¶fkelenen bir insan olduÄŸunuzu artÄ±k kabul edecek ve bu gibi tutumlardan kaÃ§Ä±nmak iÃ§in elinizden geleni yapacaksÄ±nÄ±z. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§evrenizdeki iyi insanlar ve an baÅŸta aileniz sizin bu gereksiz Ã¶fkelenmelerinizden bÄ±kmÄ±ÅŸ durumdadÄ±r. OnlarÄ± kendinizden uzaklaÅŸtÄ±rmamak iÃ§in Ã¶fkeyi bir kenara bÄ±rakmalÄ± ve ailenize sarÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z. DiÄŸer yandan kÃ¶tÃ¼ arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z olduÄŸunu kabullenin ve onlara uyum saÄŸlarken baÅŸÄ±nÄ±za aÃ§Ä±lan iÅŸleri dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. Onlardan uzak durmak ve baÄŸlarÄ± kesmek sizin iÃ§in en verimlisi olacaktÄ±r. AyrÄ±ca gÃ¼nahlardan arÄ±nmak istemeye ve dine yÃ¶nelmeye de delalet eder.

RÃ¼yada Denizde Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada denizde yolculuk yapmak, kendi iÃ§inize kopan fÄ±rtÄ±nalarÄ±n henÃ¼z farklÄ±nda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za, yakÄ±n bir zamanda iÃ§inizde tuttuÄŸunuz konularda bir patlama yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±za ve bunun sonucunda Ã§evrenizdekilerden uzaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r. Bu uzaklaÅŸma muhtemelen kalÄ±cÄ± olacaktÄ±r.

RÃ¼yada Feribotla Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada feribotla yolculuk yapmak, kendi halinizde birkaÃ§ gÃ¼n geÃ§irmek istemenize, tatile gitme arzunuza ya da Ã§evrenizdeki kimselerden uzaklaÅŸmak istemenize yorumlanÄ±r. Fakat bu yolculuÄŸun yalnÄ±zca bir sÃ¼reliÄŸine, baÅŸÄ±nÄ±zÄ± dinlemek iÃ§in olduÄŸunu bilmeniz gerekiyor.

RÃ¼yada Ciple Yolculuk YapmakÂ Â Â Â Â Â

RÃ¼yada ciple yolculuk yapmak, mal, mÃ¼lk, para sahibi olmak istemenize ve bunun iÃ§in her ÅŸeyi yapacaÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r. Fakat dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z konularla para kazanmak helal sayÄ±lmayacaktÄ±r. Helal para kazanmak istiyorsanÄ±z o halde tembelliÄŸi bÄ±rakÄ±p kendinizi Ã§alÄ±ÅŸmaya vermelisiniz.

RÃ¼yada Kamyonla Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada kamyonla yolculuk yapmak, aÄŸÄ±r bir yÃ¼kÃ¼n altÄ±na girdiÄŸinize, bu yÃ¼kÃ¼n altÄ±ndan kalkmayÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±za ve haddinden fazla kendinize sorumluluk yÃ¼klemenize yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada TÄ±rla Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada tÄ±rla yolculuk yapmak, yoÄŸun bir dÃ¶neme girdiÄŸinize, kendinizi bu dÃ¶nemde gÃ¶stermek iÃ§in Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±za, uzun ve yorucu gecelere delalet eder. Fakat kendinizi bu konuda fazla hÄ±rpalamamalÄ± ve saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za zarar verecek davranÄ±ÅŸlardan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada OtobÃ¼sle Yolculuk Yapmak

RÃ¼yada otobÃ¼sle yolculuk yapmak, sevdiÄŸiniz ve uzun zamandÄ±r gÃ¶rmediÄŸiniz birinin yanÄ±na gitmek istemenize yorumlanmaktadÄ±r. EÄŸer bu kimse yaÅŸlÄ± biriyse bir an Ã¶nce bu yolculuÄŸu gerÃ§ekleÅŸtirmelisiniz demektir.

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