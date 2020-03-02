Rüyada yoğurt görmek ne anlama gelir? Rüyada yoğurt yemek ve mayalamak tabiri

Rüyada yoğurt görmek, zengin bir yaşama işarettir. Rüya sahibinin kazancının dönem içinde çok olacağına işaret eder.

Rüyada Yoğurt Görmenin Anlamı

Alimler rüyada yoğurt görmenin, uzun ömür manasına geldiğini ifade ederler. Rüyayı gören kişinin sağlıklı ve uzun ömürlü olacağına rivayet edilir. Rüyasında yoğurt gören kimse için sürpriz para veya talipler söz konusu olabilir. Erkek için rüyada yoğurt görmenin manası para, pul, şan ve yücelik anlamındadır. Kadın için rüyada yoğurt görmek, kısmetlerin bollaşması manası taşır.

Rüyada Yoğurt Görmek

Rüyada yoğurt görmenin işareti, görülme biçimine göre değişir. Sadece yoğurt görmek, malın çoğalması anlamındadır. Rüyada kendisi yoğurt yaptığını gören kişinin, işlerinin güzel gideceği, karşılaşacağı zorluklardan başarıyla ayrılacağı rivayet edilmiştir. Alimler, rüyasında başkasının yoğurt yediğini gören kişi için selameti işaret ederler. Rüya sahibinin selamete kavuşacağına, dert ve sıkıntılarının sona ereceğine hikmet edilmiştir.

Rüyada Yoğurt Yemek

Rüyada yoğurt yemek, yenilen yoğurdun biçimine göre farklı anlamlara gelir. Rüyada bembeyaz yoğurt yiyen kişinin hayatında bazı müjdeli haberlerin geleceği bildirilmiştir. Rüya sahibinin kendisinden üst makamlarda olan kişilerden hayır göreceğine rivayet edilir.

Rüyada yenilen yoğurt kirli veya tozlu ise o kişi için sıkıntıların başlayacağına hikmet edilir. Rüyasında başkasının yoğurt yediğini görmek, temiz insanların kırılmasına işaret eder. Tabirciler, rüya sahibinin iyilik sahibi birine karşı yanlış işler yaptığına rivayet edilir.

Rüyada Yoğurt Mayalamak

Rüyada yoğurt mayalamak, beklenilen işler anlamına gelir. Rüya sahibi için çok önemli bir işin geleceğine delalet edilir. Kişinin rüyasında yoğurt mayaladığını görmesi, beklentide olunan işin sonlanması manasına gelir. Rüya tabircileri, rüyada yoğurt mayaladığını gören kişinin beklediği işin sonucunun fevkalade olumlu olacağına delalet ederler. Rüyasında yoğurt mayaladığını gören kişinin bazı sıkıntılarının artık sorunsuz gideceği anlamına gelir.

Rüyada yoğurt görmek, iki türlü tabir edilir. Bir kısım alim, rüyasında yoğurt döktüğünü gören kişinin mal ve mülk bakımında ziyana uğrayacağını ifade ederler. Diğer kısım tabirciler, rüyasında yoğurt döken kişinin, uzun süren sıkıntılarının artık son bulması manasına geldiğini ifade ederler. Rüyada başkasının yoğurt gördüğünü gören kişi için alimler, sıkıntı şeklinde tabir ederler.

Rüya sahibinin sıkıntılarının çoğalmasına, içinden çıkamayacağı zorluklara musallat olacağına rivayet edilir. Rüyasında yoğurt döktüğünü sonrasında topladığını gören kişinin sıkıntılarının biteceği rivayet edilir. Rüyada yoğurt döktüğünü ama umursamadığını görmek, mallarda zarar manasına gelir.

Rüyada Birinden Yoğurt Almak

Rüyada birisinden yoğurt almak, alimlerce kötü anlamda yorumlanmıştır. Rüyada birinden yoğurt almak, kötü insanlarla karşılaşma manasına da gelir. Rüya sahibinin birinden yoğurt aldığını görmesi, işlerinin hiçte iyiye gitmeyeceği, yardıma muhtaç olacağına rivayet edilir. Alimler, kişinin çekeceği zorluklardan ancak aile yardımıyla çıkabileceğine işaret ederler. Bu yüzden rüyasında birinden yoğurt alan kimse için çıkış yolu aileden alınacak yardım yorumu yapılmıştır.

Rüyada Birine Yoğurt Vermek

Rüyada birine yoğurt vermenin iki farklı anlamı vardır. Birinci anlamı, rüya sahibinin çok iyi niyetli olduğunu, bu iyi niyeti dolayısıyla kazık yiyebileceği manasına gelir. Bu rüyayı gören kimse için kötü zamanların başlamasının muhtemel olduğu rivayet edilir.

Rüyada birine yoğurt verdiğini görmenin ikinci anlamı ise aşk ve hoşlanma olarak yorumlanır. Rüya sahibinin temiz yürekli bir insanla tanışacağı şeklinde yorumlanmıştır. Rüyadan birine yoğurt verdiğini gören kişinin hayatının anlamının arttıracak bir kimseyle tanışacağı şeklinde yorumlanır.