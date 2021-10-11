Rüyada yıldırım düşmesi ne anlama gelir? Rüyada yakınına ve ağaca yıldırım düştüğünü görmek

Pek çok farklı konuda rüya görmek mümkündür. Günümüzde teknolojinin gelişip internetin hayatımıza girmesi ile birlikte rüya tabirleri internet üzerinden de araştırılabilmektedir. Rüyada yıldırım düştüğünü görmek insanlar tarafından merak edilen bir konudur.



Rüyada Yıldırım Düşmesi Ne Anlama Gelir?



Rüyada yıldırım düşmesi her zaman iyiye yorumlanmaz. Bu rüya bir felakete ya da azaba yorumlanmaktadır. Rüyada yıldırım düşmesi bir felaket meydana geleceği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında yıldırım düştüğünü gören bir kimsenin hayatında hastalık olacağı düşünülmektedir. Bu şekilde bir rüya afet olacağı şeklinde de yorumlanabilmektedir.



Rüyada belli bir yere yıldırım düştüğünün görülmesi o bölgedeki insanların acı ve ızdırap yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bunun yanında yıldırım düşmesi devletten gelecek çeşitli cezalara da yorumlanan bir durumdur.



Rüyada Yakınına ve Ağaca Yıldırım Düştüğünü Görmek



Rüyada yakına ya da bir ağaca yıldırım düştüğünü görmek o civardaki insanların büyük bir sıkıntı yaşayacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Kişinin yıldırımın kendine isabet ettiğini görmesi kişinin bir hastalık geçireceği anlamına gelebilmektedir. Bunun dışında bir keder ya da üzüntü yaşayacağı şeklinde de yorumlanabilmektedir.



Rüyada bir ağaca yıldırım düştüğünün görülmesi o bölgede bir bela ya da musibet olacağı şeklinde yorumlanabilmektedir. Yıldırım çoğunlukla bir felakete yorumlanan bir durumdur. Bir kimse rüyasında üstüne yıldırım düştüğünü ve yandığını görürse o kişinin devlet tarafından bir cezaya çarptırılacağı anlamına gelmektedir.



Rüyada yıldırım düşmesinin görülmesi devletten gelecek bir zarara ya da bir cezaya yorumlanabilmektedir. Rüyada kişi kendi evine yıldırım düştüğünü görürse bu kişinin sıkıntılı bir durum yaşayacağı anlamına gelmektedir. Bu kişi evli ise eşi ile kavga edebilir hatta bir ayrılık durumu yaşayabilir.



Bunun dışında eve yıldırım düşmesi evden bir kimsenin vefat edeceği ya da ölümcül bir hastalığa yakalanacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada görülen yıldırım düşmesi hayra yorulmaz