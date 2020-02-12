Rüyada yılan ısırması ne anlama gelir? Rüyada yılan sokması tabiri

İslam alimlerinin bazılarına göre rüyada yılan görmek, düşman anlamına gelir. Yılanın ısırdığını görmek ise düşmanın zarar vereceğini işaret eder. Bu yüzden İslam alimleri rüyasında yılan tarafından sokulduğunu gören kimsenin, kendisini düzeltmesini, sadakalar vermesini işaret etmiştir. Rüyada yılan ısırmasının manası genellikle üzüntü ve keder getirir. Fazileti, sorunların çıkacağının işaretidir.

Rüyada yılan ısırması ne demektir?

Rüyada yılan ısırması, bir kişinin kendisine düşmanından zarar geleceğine işaret eder. Bu sebeple kişilerin gündelik yaşantılarında yakınlarında olacak olaylara karşı dikkatli ve temkinli davranmaları gerektiği şeklinde yorumlanır.

Rüyada yılan sokması ne demektir?

Rüyada yılan sokması, düşmanları tarafından kendisine zarar geleceğine şeklinde yorumlanır. Yılan sokması sıkıntılı durumların yaşanacağına işaret eder.

Rüyada Siyah veya Sarı Yılan Isırması

Rüyada siyah bir yılan tarafından ısırıldığını görmek, düşmanının çok tehlikeli olduğunu ifade eder. Ondan korunmak için Allah'a sığınılması gerektiğini ifade eder. Rüya sahibi sarı bir yılanın kendisini ısırdığını görürse, mal veya mevki kaybedeceğine işaret eder.

Ticaretle uğraşıyorsa, bazı kayıplar yaşayabileceğine delildir. Rüyada beyaz yılan tarafından ısırılmak, diğerlerine nispeten daha hayırlıdır. Beyaz yılanlar dost ve düşmanların belirleneceğine işaret eder. Rüya sahibinin evvela tez zaman içinde düşmanlarını da dostlarını da tanıyacağını gösterir.

Rüyada Büyük Yılan Sokması

Rüyada büyük yılan tarafından ısırılan kimsenin, haram mala bulaştığı söylenir. Haram kazancını derhal fakirlere dağıtması gerektiği söylenir. Büyük bir yılan tarafından ısırılma şerrin ortasında kalmaktır. Kazanılan, edinilen haram malları işaret eder. Kimi İslam alimleri kişinin bu mallarını yoksullara vermesinin caiz olmadığını, gidip nereden almışsa oraya vermesini tavsiye eder.

Rüyada Yavru Yılan Isırması

Rüyada küçük yılanlar tarafından ısırıldığını görmek şerrin kısa zamanda rüya sahibine uğrayacağına işarettir. Rüya sahibi, zekatını vermeyi unutmuşsa vermelidir. Zekatını vermişse, sadakasını eksik etmemelidir. Rüyasında yavru yılanların elini veya ayağını ısırdığını görmek, kısa süreli psikolojik rahatsızlıkların da yaşanabileceğine işarettir.

Buna istinaden büyük İslam alimler, yavru yılanlar tarafından ısırılan kimselerin yetim hakkına gasp ettiğini söylerler. Rüyasında yavru görenler zaman kaybetmeden sadakalar vermelidirler. Yerine getirilmemiş adakları hemen yapılmalıdır.

Rüyada Yılanlar Tarafından Sokulmak

Rüyada sadece bir değil çok sayıda yılan tarafından ısırıldığını görmek çok önemli işarettir. Rüyanın sahibi hem dostlarından hem düşmanlarından zarar görebilir. Rüyasında yılanların ortasında kalan kimsenin, belaya bulaşacağı, bu belanın ömür boyu süreceğini gösteriyor.

Rüyasında yılanların ortasında kalıp da kurtulduğunu görmek, hayırdır. Korku ve endişelerin biteceğinin hikmetidir. Rüyasından çok fazla yılan tarafından her tarafından ısırıldığını görmek, zarar görüleceği manasına gelir. Kimi alimlere göre bu durum ölümün kendisinin işaretidir. Yakın zamanda ölümün kapı çalacağını işaret etmektedir.

Rüyada Beyaz veya Siyah Yılanlarla Dost Olmak

Rüyada yılanlarla dost olmak her zaman hayır ve her zaman şer diye tanımlanmamıştır. Rüyasında beyaz yılanlarla dost olmak, önemli bir insanla tanışılacağını işaret eder. Bu kişinin devlet erkanında olacağı aşikardır. Onun sayesinde belli bir makama gelinebileceği tabircilere göre hikmettir.

Rüyasında siyah dost ise devlet erkanından kendisine düşman edinileceği manasına gelir. Mevkisi olan bir adamla sorunlar yaşanacağına hikmettir. Rüyada yılanlarla dost olmak, bazı dünyevi mevki kapılarının açıldığını, bazılarının ise kapanacağını fazilet eder.

Rüyasında Yılanlardan Kaçtığını Görmek

Hayra yorumlanmayan bir durumdur. Rüya sahibi yılanlardan kaçıyorsa, borçlarının yakasını bırakmayacağını, sıkıntılarının bu dönemden sonra başlayacağını işaret eder. Eski İslam devletlerinde yardımlaşma olduğu için alimler, başkalarından yardım almayı emretmişlerdir. Dolayısıyla borçlardan sıkıntıya düşmek yerine yardım almanın daha iyi olacağı vurgulanmıştır.

Ancak günümüz şartlarından insanlardan yardım beklenmediği için kişinin Allah'a sığınması gerektiği açıktır. Rüyasında yılanların kendisini uzun süre kovaladığını gören kimse, korkularıyla yüzleşebilir. Bu korkularından kaçmaması gerektiği, pek çok ilim insanı tarafından dile getirilir. Korkulardan kaçıldığı müddet, sorunlar yaşayabileceğine vurgu yapılır. Kısacası rüyada yılan görme, ondan kaçma gibi eylemlerde alimler tarafından birçok farklı yorum yapılabilmektedir.

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