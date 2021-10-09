Rüyada yeni ev almak ne anlama gelir? Rüyada eski evini satıp yenisini aldığını görmek

Rüyada yeni ev almak, duaların kabul olmasına ve hayırlı kısmet bulmaya işaret etmektedir. Rüyada eski evini satıp yenisini almak, günahlardan arınmak ve hayır dualar ile yaşamak demektir. Rüyada yeni ev kiralamak ise doğru yolu bulmaya çalışmak demektir.



Rüyada Yeni Ev Almak Ne Anlama Gelir?



Rüyada yeni ev almak, rüya sahibinin çok dua edeceğine ve karşılık bulacağına işaret eder. Rüyayı gören kişi çeşitli hayallerini kabul olması için dua edecek ve sonunda hayallerine kavuşacaktır. Öte yandan dua sahibi bekarsa hayırlı bir kısmet bulacak ve huzurlu evliliğe ilk adımı atacaktır.



Rüyada Eski Evini Satıp Yenisini Aldığını Görmek



Rüyada eski evini satıp yenisini aldığını görmek, günahlardan kurtulmak ve benliğini bulmak olarak yorumlanır. Rüyasında eski evini satıp yeni ev aldığını gören rüya sahibi, geçmişte işlediği günahlardan tövbe ederek kurtulacak ve Allah’a büyük dualar edecektir.



Rüyada Yeni Ev Kiralamak



Rüyada yeni ev kiralamak, hatalarından ders almak ve doğru yola sapmak için büyük çaba göstermek anlamına gelir. Rüyayı gören kişi yaptığı onca hatayı nihayet anlayacak ve doğru yolu bulmak için büyük fedakârlık gösterecektir.