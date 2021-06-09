RÃ¼yada yenge gÃ¶rmek, kem gÃ¶zlere, nazara, ÅŸansÄ±zlÄ±ÄŸa ve baÅŸa gelecek olaylara delalet eder.

RÃ¼yada Yenge GÃ¶rmekÂ Â Â Â Â Â Â

RÃ¼yada yenge gÃ¶rmek, genel olarak Ã¼zerinizde birinin kem gÃ¶zlerinin olduÄŸuna, o kimsenin sizi pek fazla kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±na, size nazar deÄŸdirdiÄŸine delalet eder. DiÄŸer yandan ÅŸansÄ±z bir dÃ¶neme gireceÄŸinize ve bu dÃ¶nemin Ã§ok zor geÃ§eceÄŸine yorumlanÄ±r. Fakat bu dÃ¶nemin geÃ§ici olduÄŸunu unutmayarak tedbirler alabilirsiniz.

RÃ¼yada Yenge Ä°le KonuÅŸmak

RÃ¼yada yenge ile konuÅŸmak, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z problemleri biriyle konuÅŸma ihtiyacÄ± hissetmenize yorumlanÄ±r. O kadar fazla dolu ki iÃ§iniz, birinden akÄ±l ya da Ã¶ÄŸÃ¼t alma ihtiyacÄ± hissediyorsunuz. Hatta yardÄ±m almanÄ±z dahi gerekiyor olabilir. Bu yÃ¼zden en kÄ±sa zamanda gerÃ§ekten gÃ¼vendiÄŸiniz birine dertlerinizi anlatmalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Yenge Ä°le TartÄ±ÅŸmak

RÃ¼yada yenge ile tartÄ±ÅŸmak, direkt olarak yengenizle ya da yengenizin evli olduÄŸu aÄŸabeyiniz, amcanÄ±z ya da dayÄ±nÄ±zla aranÄ±zda geÃ§ecek tartÄ±ÅŸmaya yorumlanÄ±r. Bu tartÄ±ÅŸmayÄ± uzatmamak sizin iÃ§in Ã§ok daha iyi olacaktÄ±r. Bazen susmanÄ±n verilen en iyi cevap olduÄŸunu unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Yenge Ä°le Kavga EtmekÂ Â Â Â Â Â

RÃ¼yada yenge ile kavga etmek, bir akrabanÄ±zla, uzak bir arkadaÅŸla, iÅŸ yerinden bir kimseyle kavga etmeye yorumlanÄ±r. Bu kimsenin sizin hakkÄ±nÄ±zda sÃ¶ylediÄŸi asÄ±lsÄ±z sÃ¶zler kulaÄŸÄ±nÄ±za gelecek ve bu durumdan hiÃ§ hoÅŸnut olmayacaksÄ±nÄ±z. Fakat sakinliÄŸinizi korumanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Yengeye BaÄŸÄ±rmak

RÃ¼yada yengeye baÄŸÄ±rmak, kulaÄŸÄ±nÄ±za Ã§alÄ±nan bazÄ± dedikodular hiÃ§ hoÅŸunuza gitmiyor. Bu sizin ya da bir tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n hakkÄ±nda yapÄ±lan dedikodular olabilir. Kendinizi bir tartÄ±ÅŸmaya ya da bir kavgaya hazÄ±rlar gibisiniz. Lakin haklÄ± iken haksÄ±z duruma dÃ¼ÅŸmemek iÃ§in kendinizi kontrol altÄ±nda tutmalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Yengenin BaÅŸkasÄ±yla EvlendiÄŸini GÃ¶rmek

RÃ¼yada yengenin baÅŸkasÄ±yla evlendiÄŸini gÃ¶rmek, sevgilinizin, eÅŸinizin ya da size yakÄ±n bir kimsenin sevgilisinin, eÅŸinin aldattÄ±ÄŸÄ±na yorumlanÄ±r. Ancak yine de elde bir kanÄ±t yokken bunu Ã¶ne sÃ¼rmek doÄŸru olmayacaktÄ±r. YakÄ±n bir zamanda bu durumun ortaya Ã§Ä±kacak olmasÄ± da yorumlar arasÄ±ndadÄ±r.

RÃ¼yada Yengenin Ã‡ocuÄŸu OlduÄŸunu GÃ¶rmek

RÃ¼yada yengenin Ã§ocuÄŸu olduÄŸunu gÃ¶rmek, bir akrabanÄ±zÄ±, kuzeninizi ya da yengenizi kÄ±skandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z anlamÄ±na gelmektedir. Bu kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sizin gÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ kÃ¶r etmeden vazgeÃ§melisiniz. AranÄ±zda bazÄ± husumetler olsa da o kiÅŸinin de kendine gÃ¶re haklÄ± olduÄŸunu unutmamalÄ± ve buna gÃ¶re hareket etmelisiniz. Bu kimse ile ortak paylaÅŸmanÄ±z gereken noktalarda kendinizden feragat etmeniz gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

RÃ¼yada Yenge Eli Ã–pmek

RÃ¼yada yenge eli Ã¶pmek, eÄŸer yengenizle aranÄ±zda bir kÄ±rgÄ±nlÄ±k ya da kÃ¼slÃ¼k varsa, bu kÃ¼slÃ¼ÄŸÃ¼ sonlandÄ±rmanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Åžayet rÃ¼ya sahibi olarak bir kadÄ±nsanÄ±z, yengenizle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± oturup bu husumetleri ortadan kaldÄ±rmalÄ±sÄ±nÄ±z. KonuÅŸmalarÄ±nÄ±zda kelimelerinizi net seÃ§in ve kadÄ±nlarÄ±n birbirini kollamasÄ± gerektiÄŸini dile getirin.

RÃ¼yada Yengeyi Hamile GÃ¶rmek

RÃ¼yada yengeyi hamile gÃ¶rmek, Ã§evrenizde bir kimsenin hamile olduÄŸunu haber alacaÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r. BildiÄŸiniz bazÄ± nedenlerden dolayÄ± bu haber sizi oldukÃ§a ÅŸaÅŸÄ±rtacaktÄ±r. Fakat hamilelik Ã§iftin arasÄ±nÄ± dÃ¼zeltecek bir sebep olabilir.

RÃ¼yada Yengenin KÄ±zÄ±nÄ± GÃ¶rmek

RÃ¼yada yengenin kÄ±zÄ±nÄ± gÃ¶rmek, arada geÃ§ecek bir kapÄ±ÅŸmaya delalet eder. Yengenizin kÄ±zÄ± olan kuzeniniz bir nevi sizin kardeÅŸiniz sayÄ±lÄ±r. Bu yÃ¼zden bu kapÄ±ÅŸmalarÄ± bir kenara bÄ±rakÄ±p aile huzurunu bozmaktan vazgeÃ§melisiniz. AyrÄ±ca rÃ¼yayÄ± gÃ¶ren bir erkek olarak yengenizin kÄ±zÄ±na karÅŸÄ± hisleriniz varsa, derhal bu hislerden vazgeÃ§meli ve kendinize Ã§eki dÃ¼zen vermelisiniz. Aksi halde gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z rÃ¼ya baÅŸÄ±nÄ±za gelecek azap dolu gÃ¼nlerin habercisi olacaktÄ±r.

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