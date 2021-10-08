Rüyada yaralanmak ne anlama gelir? Rüyada silahla, bıçakla, kılıçla ve jiletle yaralandığını görmek

Rüyalar birbirinden farklı olaylara işaret etmektedir. Bazı rüyalar gelecekte olacak olaylara işaret etmektedir. Rüyada yaralandığını görmek ise farklı pek çok olaya işaret etmektedir.



Rüyada Yaralanmak



Rüyada yaralanmak genellikle çalışarak ele geçen bir mala işaret etmektedir. Yaralandığı halde kan akmıyor ise rüya sahibi faziletleri ortaya çıkaran bir kişidir. Bunun dışında biri tarafından yaralandığını görmek keder ve kaygıya dalalet etmektedir. Kötü bir haber alacağı ve bu nedenle rüya sahibinin korkup üzüleceği anlamına da gelmektedir.



Rüyada Silah İle Yaralanmak



Rüyada kendisine mermi isabet ettiğini ve yaralandığını gören kişi düşmanından kötü bir söz işitecektir. Silah ile yaralanma düşmanından zarar görme anlamına gelmektedir. Ayrıca silah ile yaralandığını görmek beklenmedik bir yerde haber alınacağına işaret etmektedir.



Rüyada Bıçak İle Yaralanmak



Bıçak ile yaralanmak rüya sahibinin başına gelecek musibetleri ifade etmektedir. Bu nedenle bıçak ile yaralanmak rüyası genellikle gelecek tehlikelere karşı kişiyi uyarmak içindir. Bu rüyayı gören kişiler çevresine karşı dikkatli olması gerekir ve ev halkına karşı kötü düşünceler beslememesi gerekmektedir. Bazı rüya yorumcularına göre ise bu rüya ibadetlerin eksik yapıldığına ve böyle giderse sıkıntı yaşanacağına da işaret etmektedir.



Rüyada Kılıçla Yaralanmak



Rüyada kılıçla yaralanmak mekan değişikliğinin yapılmasına, düzenbaz biri ile tanışılacağına ve kendisine eziyet eden bir insana dalalet etmektedir. Ayrıca bu rüya kişinin yakın zamanda gerçekler ile yüzleşeceğine ve ardından imkanları kullanıp bu sıkıntıdan kurtulacağına da işaret etmektedir.



Rüyada Jiletle Yaralanmak



Rüyada jilet ile yaralanmak ise rüya sahibinin yeni mekanlara gireceğine, kazançlı bir projenin hayata geçirileceğine ve kişinin hiçbir derdinin kalmayacağına işaret etmektedir. Rüya sahibi için düşmanların işlerini bozmaya ve kendisine karşı kötü göz ile bakanlara veya yanlış anlayanlara karşı onları utandıracağına dalalet eder.