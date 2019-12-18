Rüyada yangın görmek ne anlama gelir? Rüyada yangın çıkması ve yangın söndürmek tabiri

Rüya içerisinde evinin yandığını gören birey, sıkıntılı ve kötü günler geçirecektir. Yangın esnasında siyah değil beyaz dumanlar çıkıyor ise, bu genellikle bir olayın olacağına işarettir. Ancak duman siyah renkli ise, bu pek iyi şekilde yorumlanmaz. Kötü bir şeyin habercisi şeklinde yorumlanır. Yangında hayra yorumlanan şey alevdir. Birey yangın esnasında alevleri görürse, bu durum kazancın çoğalacağına, bolluğa ulaşacağına işaret etmektedir. Rüyayı gören birey, eşyalarının da yandığını görürse bu, bireyin rızkının çoğalacağına, işlerinin yoluna girmesine ve bol kazançlar sağlayacağına delalet etmektedir. Rüya içerisinde rüya sahibinin evinin yanmış olması aynı şekilde güzel ve müjdeli bir haber şeklindedir.



Rüyada Yangın Çıkması



Rüyada yangın çıkmasının anlamı, tek biçimde tabir edilmemektedir. Rüyayı gören bireyin, yangının içerisinde alev görmesi hayırlara işaret eder. Yangın esnasında har ateş ya da alev görmek; kötü günlerin geride kalmasına, çekilen cefanın, çilenin ve zorlukların da biteceği manasını taşır. Ancak rüyada yangın esnasında ateş yerine yalnızca duman görmek iyi yorumlanmaz ve kötü zamanlara yorulur.



Rüya İçerisine Yangın Söndürmek



Rüyada yangın söndürmenin anlamı; hayır, şifa, iyilik, huzur ve mutluluk bulmaktır. Rüyayı gören bireyin kurtuluşa ereceğine, yaşamını yoluna sokabilmek adına çözümlere kavuşacağına, kendisini mesleği hakkında ilerletmek adına daha başarılı olmak için önemli ve büyük fırsatlar sağlayacağına işarettir. Bu rüya, geçim sıkıntılarının biteceği, rüyayı gören kişinin kendisini üzgün, huzursuz, mutsuz hissetmesine sebep olan bütün sorunların son bulacağı anlamına gelmektedir.



Rüyada Yangın Söndürmeye Çalışmak



Rüyada yangın söndürmeye çalışmak; rüya sahibinin mücadeleci bir ruha sahip olduğuna, kendisine olan inancıyla ve güveni sayesinde bütün zorlukları aşmayı başaracağına işaret etmektedir. Kudret ve kuvvet sahibi olmak, amaçlara doğru emin adımlar ile ilerlemek şeklinde açıklanmaktadır.



Rüyada Yangın Çıkarmak



Rüyada yangın çıkarmanın anlamı; rüya sahibinin yüzünden gerçekleşecek olan kötü haberlerin ya da rüya sahibi sayesinde ortalığa yayılacak olan bir düşüncenin habercisidir. Rüyayı gören birey, insanlara kötü örnek olacağı davranışlarda bulunur. Kendisinden sonra ise aynı kötü fikirleri tekrar edecek bireyleri bulur. Böyle tür bir rüyayı gören bireyin yaşadığı toplum içerisinde ortaya çıkacak kargaşa ve fitne halinin de göstergesidir. Bilhassa dini manada, sapıklığa düşmeye, hidayeti bulduktan hemen sonra doğru yoldan şaşmaya, toplum şeklinde işlenecek kötülüklere, günahlara, halk içerisinde çıkacak kötü niyetli bireylerin fitneleri sonucunda tartışmaların ve ayrılıkların yaşanması şeklinde açıklanır. Rüyada yangın çıkararak, her yerin yandığını görmek; insanlara kötülük etmeye, dedikodu yapmaya ve bireylerin arasını bozmaya delalet eder.



Rüyada Yangının Çıktığını Görmek



Rüyada yangının çıktığını görmek; iyi olarak tabir edilmemektedir. Rüyayı gören bireyin başkaları nedeniyle alacağı sıkıntıya rivayet edilmektedir. Nereden bakılırsa bakılsın; üzülmeye, ağlamaya, zarar etmeye, kayıpların yaşanmasına ve umutların kaybedilmesine işaret eden rüya şeklinde kabul edilmektedir. Rüyayı gören bireyin güvendiğinden ve inandığından ötürü beraber hareket ettiği bireylerin kendisine başarısızlık ve mutsuzluk getireceği anlamına da gelmektedir.



Rüya İçerisinde Yangında Duman Görmek



Rüyada yangından çıkan dumanı görmek; toplumun her bireyini ilgilendiren, kapsayan bir problemin ortaya çıkacağına işaret etmektedir. Kara duman; üzüntü, keder, sıkıntı, beyaz duman; ortak bir soruna işaret etmektedir. Rüya içerisinde kimi zaman duman hayırlı haberlerin habercisidir. Duman sorunların son bulacağının, yakın zamanda da bütün üzüntülerin biteceğinin göstergesi şeklinde yorumlanır.



Rüyada Kişinin Evinin Yanması



Rüyada bireyin evini yanması; hayırlı olaylar şeklinde yorumlanmaz. Bununla beraber, birey adına zorlu ve sıkıntılı geçecek olan günlere işaret etmektedir.