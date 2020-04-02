Rüyada Valiz Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Valiz Hazırlamak Ve Toplamak Anlamı

Rüyada valiz görmek genellikle uzun yola çıkılacağı şeklinde yorumlanıyor. Fakat valizi farklı renklerde görmek, hazırlamak, toplamak, almak, taşımak gibi farklı pozisyonlarda da görebilirsiniz. Hatta valizinizi kaybettiğinizi, bir valiz bulduğunuzu veya herhangi bir yerde unuttuğunuzu da görebilirsiniz.

Rüyada Valiz Görmek

Rüyada valiz görmek genellikle iyiliğe ve hayra yorulur. Genel anlamıyla sorunları aşmak ve dertlerden kurtulmak olarak da tabir ediliyor.

Rüyanızda valiz gördüyseniz uzun bir yolculuğa çıkacağınıza dalalettir. Bu yolculukta karşınıza birçok kimse çıkacak, kötü haberler alacaksınız. Eğer rüyanızda gördüğünüz valiz kırmızıysa, karşılıksız sevgi yaşayacağınıza delalettir.

Rüyanızda gördüğünüz valiz eskiyse, uzun zamandır ertelediğiniz tatil veya seyahat zamanının geldiğine işarettir.

Rüyada Valiz Hazırlamak

Rüyada valiz hazırlamak, bir yola gitmeye niyetlenme şeklinde yorumlanır. Hazırlanan valizin rengine göre rüyalar farklı yorumlanıyor. Siyah valiz hazırlamak, yolculuğun tehlikeli geçeceğine, beyaz valiz hazırlamak müjdeli bir haber karşılığında ani bir yolculuğa çıkacağınıza delalettir.

Rüyanızda valiz hazırladığınızı sanmanız, olmayacak işler peşinde koşup, sonunda hayal kırıklığına uğrayacağınız şeklinde yorulur.

Rüyada Valiz Toplamak

Rüyada valiz toplamak, sürekli yer değiştiren kimse olarak yorumlanır. Aynı yerde sürekli kalamayan ve hareketli kimse demektir. Valize konulan eşyalar bakımından rüya farklı şekillerde yorumlanıyor.

Rüyanızda valize eşyalar koyduğunuz gördüyseniz, kısa zamanda mal sahibi olacağınıza delalettir. Valize para koyduğunuzu gördüyseniz, maddi sıkıntılar çekeceğinize işarettir. Makas koyduğunuzu gördüyseniz, kısa süreli ayrılıklar yaşayacaksınız demektir.

Rüyada Valiz Almak

Rüyada valiz almak, kısa zamanda yolculuğa çıkmaya, sevdiklerinden ayrı kalınacağı şeklinde yorumlanır. Bazı durumlarda, huzursuz olacağınız olaylar karşısında ailenizde ikileme düşeceğiniz şeklinde de yorulur.

Rüyada valiz almak genellikle olumsuz olarak yorumlanıyor. Aileden, sevdiklerinden uzak kalınacağı, başarıların yok olacağı, hayallerin yarım kalacağına işarettir.

Rüyada Valiz Taşımak

Rüyada valiz taşımak, genellikle sıkıntı ve zahmete işarettir. Taşınan valiz ağırsa, dert, sıkıntı ve kederi; valiz hafifse hedeflenen işin zahmet sonunda elde edileceği işaret ediyor.

Rüyayı gören kişi başka birinin valizini taşıyorsa, sevdiği insanların kendinden uzaklaşacak demektir.

Rüyada Valiz Bulmak

Rüyada valiz bulmak, çıkılacak yolun veya başlanılacak işlerin zorlu ve sıkıntılı geçeceği şeklinde yorumlanır. Fakat bu zorluklar ve sıkıntılar sonunda rüyayı görenin feraha ve maddi zenginliğe ulaşacağına işaret edilir.

Rüyada valiz bulan kişinin yüklü bir mirasa konacağı şeklinde de tabir edilir. Bu rüyayı gören kişi, hayırlı bir evlilik yapacak demektir.

Sağlık sorunu olan bir kişi rüyasında valiz bulduğunu gördüyse, tedavi amaçlı bir yolculuğa çıkacağına işaret edilir. Yakın çevresinden bulacağı kaynak sayesinde sorunlarından kurtulacak demektir.

Rüyada Valiz Kaybetmek

Rüyada valiz kaybetmek genellikle hayra yorumlanmıyor. Bu rüyayı gören kişi ticaretle uğraşıyorsa, ticari kayıplar yaşayacağına delalettir. Ticaretle uğraşmayan, biri bu rüyayı gördüyse maddi kayıplar yaşayacağı ve uzun süreli sıkıntı çekeceğine işaret çekilir.

Rüyada valiz kaybettiğini gören kişinin hayalci davranışları sonucunda ayağına gelen fırsatları kaçırdığı şeklinde de tabir edilir. Kısmetleri kaçıran kişi, büyük pişmanlıklar duyacak ve ruhsal çöküntüye uğrayacaktır.

Bekâr kişi, bu rüyayı gördüyse, kararsızlık ve beğenememe sebebiyle kısmetlerini kaçırdığına yorulur.

Rüyada Valiz Unutmak

Rüyada valiz unutmak rüyayı gören kişinin yaptığı hatalar sonucunda maddi ve manevi sıkıntılar yaşayacağına yorulur. Kişi manevi anlamda, bir boşluğa düşecek, kafasının karışıklığı nedeniyle yanlış davranışlarda bulunacaktır.