Rüyada Un Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Un Almak Ve Elemek Anlamı

Birçok anlamı bulunan, rüyada un görmek genellikle zenginliğin belirtisi olarak gösterilir.

Rüyada Un Görmek

Rüyada görülen un, rızk ve helal mala delalet etmektedir. Rüyada un gören kişi için rüya, kişinin kazandığı paranın helal olduğu, helal para kazanması ile mal sahibi olacağı şeklinde yorumlanır. Bazı rüya tabircileri ise, rüyada görülen unun, zengin olmak anlamına geldiğini belirtmektedir. Ekmeğin hammaddesi olan un, ekmek yapımında kullanıldığı için, rüyada un görülmesi, bolluk ve bereket simgesi olarak da gösterilmektedir. Bunun dışında, rüya tabircileri tarafından, rüyada un görülmesi mutluluk olarak da yorumlanabilmekte, rüyasında un gören kişinin mutlu bir hayat süreceğine delalet ettiği belirtilmektedir.

Rüyada Un Almak

Kişinin rüyasında un aldığını görmesinin, bereketle dolu günlere, aynı zamanda kişinin bolca çalışarak rızkını artıracağına işaret ettiği belirtilmektedir. Ayrıca kişinin sahip olduğu kazancını mutlu bir biçimde tüketmesi ve sevdiği kişilere helal lokma yedirmesinin gururunu taşıdığı anlamlarına geldiği rivayet edilir. Bununla birlikte rüya sahibi kişinin, her zaman kendi inandığı yol üzerinden şaşmadan ilerleyeceği, İslam’a uygun biçimde yaşayarak, hak yemeden ve dürüstçe yaşayacağına da tabir ettiği belirtilir.

Rüyada un aldığını gören kişinin evinde, hiçbir vakit darlık ya da maddi zorlukların yaşanmayacağı belirtilmektedir. Rüyasında un alan kişinin sahip olduğu kazancın artması ile birlikte, kişinin başına gelebilecek her aksilik veya sıkıntıdan oldukça kolay bir biçimde sıyrılacağını işaret ettiği söylenir. Aynı zamanda bu rüyayı gören kişinin, kötülüklere maruz kalmaksızın yaşamını sürdürebileceğini bildirdiği belirtilmektedir. Kişinin rüyada un aldığını görmesi, düşmanı olan kişilerin, düşmanlarına karşı kazanacakları zafere de delalet ettiği söylenmektedir.

Rüyada Un Elemek

Kişinin rüyasında un elediğini görmesi, hak ile batıl arasında ayırım yapmasına delalet eder denilmektedir. Kişinin rüyasında kendisini un elerken görmesi, kişinin günahlarından kurtulabilmesi için tövbe etmesi gerektiğine bir işaret olduğu da söylenmektedir. Bir diğer rivayete göre ise, rüyada un elenmesi, adaletli ve vicdanlı davranan, Allah inancı ve korkusu olan, bu sebeple de O’ nun yolundan ayrılmayan bir kişinin varlığına işaret eder.

Rüyada un elemenin, haksızlara karşı durup, haklı olanları savunmaya, yalan ve yanlıştan geri durup, doğru yolu tercih etmeye de işaret ettiği söylenir. Rüyayı gören kişinin duyduğu şeylere değil, gördüğü şeylere inandığına, bir şeyin gerçekliğini araştırmadan laf söylemediğine ve bir harekette bulunmadığına delalet ettiği söylenmektedir.

Rüyada Un Taşımak

Rüyada un taşımak, kişinin güzel işler yapacağına, sorunlarının kısa bir sürede çözülüp, üzüntülerinin mutluluğa tahavvül edeceğine delalet ettiği belirtilmektedir.

Rüyada Un Çuvalı Görmek

Rüyada unla dolu çuval görmek, emek harcamaksızın zengin olmak anlamına gelmektedir. Kişi rüyasında un ile dolu olan birçok çuval görmüşse, bu rüya kişinin varlıklı olacağına delalet eder denilmektedir.

Rüyada Üstü Başı Un Olmak

Kişi rüyasında kendini üstü başı unla bulanmış şekilde görmüş ise, bu rüya istediği şeylere sahip olacağı anlamına gelir. Rüya sahibi kişinin, istediklerini alacağına işarettir denilmektedir.

Rüyada Arpa Unu Görmek

Rüyada arpa unu görülmüş ise, bunun dinde doğruluğa delalet ettiği belirtilmektedir. Veya zor bir şekilde temini sağlanan, az miktarda mala işaret ettiği belirtilir.

Rüyada Pirinç Unu Görmek

Rüyada pirinç unu görülmüş ise bu rüyanın, zor bir biçimde elde edilen mala delalet ettiği belirtilir.

Rüyada Buğday Unu Görmek

Rüyada buğday unu görülmüş ise, bu rüyanın aile bireylerine, rızk ve mala, yolculuğa, ilime, ticarete, din ve hidayet, hastalıklardan kurtulma gibi anlamlara geldiği rivayet edilir.

Rüyada Mısır Unu Görmek

Rüyada görülen mısır ununun ise, kolay ve helal rızk anlamlarına geldiği belirtilir. Kişi rüyasında elinde un olan birini görmüş ise, cömert biri olduğu anlamına geldiği belirtilir.