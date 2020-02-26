Rüyada temizlik yapmak ne anlama gelir? Rüyada ev temizlemek tabiri

Rüyada temizlik yapmak; rüyayı gören kişiyi üzen, huzursuz eden ve kızdıran her şeyden kurtulacağı anlamındadır. Güzel haber almak, iyi niyetli olan işleri yapmak, hayır görmek ile yorumlanır. Bunun yanı sıra rüya sahibinin sağlık bulacağına işarettir. Rüyasında temizliği yaptığını gören birey hastalıklardan kurtularak eski sağlığına yeniden kavuşacaktır.

Rüyada Ev Temizlemek

Rüyada ev temizlemek; oldukça olumlu anlamları olan bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin, uzun zamandan beri iş yaşamında yaşadığı problemleri önemli bir çaba ve sabır ile çözeceğine, aile yaşamında da yansıyan maddi sıkıntıların en kısa zaman içerisinde ortadan kalkacağına ve oldukça huzurlu günleri yaşayacağına delalet eder.

Rüyada Başkasının Evini Temizlemek

Rüyada başkasının evini temizlemek; kişinin korkularından ve mutsuzluğundan kurtulacağına, düşünceli, sıkıntılı, tedirgin ve korku dolu günleri arkada bırakacağına delalet eder. Bununla beraber yaşanan tüm üzüntülerin sona ereceğine, oldukça güzel ve mutlu günlerin kapıda olduğuna, bütün ailenin mutluluktan uçacağına işarettir.

Bireyin eğitim yaşamında bir kariyer yapacağı, üzüntülerin son bulacağına, hanede bolluk- bereketin olacağına da yorulur. Problemlerin kısa zaman içerisinde çözüme ulaşacağına işlerini hafifleteceğine, bireyin karşısına çıkan engelleri çok güçlük çekmeden ufak bir vakitte atlatılacağına, ele geçen fırsatların kazanç ve başarıya dönüşeceğine de alamet eder.

Rüyada Temizlik Görmek

Rüyada temizlik yapmak; bireyin içerisinde bulunduğu zor durumlardan ve bunalımlı ruh hallerinden kurtulup, esenlik bulması manasına gelir. Rüyada temizlik yapmak her daim güzele ve iyiye işaret etmektedir. Bir kurtuluş ya da karanlığın içerisinde doğacak bir güneş şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyasında temizlik yaptığını gören birey; üzerindeki uğursuzlukları, kötü bahtını, kısmetsizliği atarak tazelenecektir ve yaşama sevincine tekrardan kavuşacaktır.

Rüyada Temizlik Yaptırmak

Rüyada kişinin evine temizlik yaptırması, manevi manada huzur bulunmasına ve günahlardan tövbe edip her çeşit sıkıntı, stresten uzak kalacağına işaret eder. Rüyada kendisi değil, bir başka kişinin yaptığı temizlik başkasının aracılığıyla alınacak sevapların göstergesi olarak tanımlanabilir. Temizlik yaptırmak; tövbe etmeye, imana, bilhassa sapkınlıktan sonra hidayete erileceğine, dini açıdan temizliğe delalet eder.

Rüyada Temizlik Yaptığını Görmek

Rüyada temizlik yaptığını görülmesi; bireyin güzel ahlakı ve iyi bir kişi olmasına işaret eder. Rüyada evini temizleyen birey kalbinden kötü olan her konuyu atar ve her zaman iyi olana doğru yönelir. Kimi alimler temizlik yapmanın güzel ahlak olduğunu yorumlamıştır. Rüyada iş yerinin temizlenmesi; güzel kazanç ve hayırlı iş almak demektir. Bunun yanı sıra çalışmalardan büyük kazançlar ve başarılar kazanmak şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Ölmüş Bir Kişinin Evini Temizlemek

Rüyada ölmüş bir kişinin evini temizlemek; sorun ve sıkıntılardan kurtulmaya, endişe ve üzüntülerin son bulmasına, dert edilen her şeyin tek tek çözüme ulaşmasına ve huzurlu bir hayat demektir. Bunun dışında kişinin hastalanmasından sonra aklının başına gelmesi ve kendine dikkat etmesi şeklinde tanımlanabilir.

Aile bireyleri içerisinde ortaya çıkan problemlerin yakın zaman içerisinde çok önemli sıkıntılara girmeden ve eldeki imkanların kullanılarak çözülmesine delalet eder. Bu rüya, hedef ve amaçlarına engel tanınmamasına, mücadeleci olmaktan vazgeçilmeyeceğine, kardeşler içerisinde yaşanan tartışmaların aile büyükleri açısından bitirilmesine, rakiplerin yapacağı kötülüklerin karşılıksız kalmayacağına delalet eder. Aynı zamanda bu rüyanın sıkıntıların son bulacağı, kısa zaman içerisinde büyük boşluğa düşülmesi ve uzunca bir zaman toparlanmamaya da işaret ettiği söylenebilir.