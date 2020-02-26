Rüyada telefonla konuşmak ne anlama gelir? Rüyada telefonla aranmak tabiri

Rüyasında telefonla konuştuğunu gören kimse beklediği bir habere kısa sürede ulaşır. Özellikle kişinin uzun dönemli olarak planladığı ya da beklediği olaylar gerçekleşir.

Rüyada Telefonla Konuşmak

Rüya alimleri bu rüyayı kişinin sağlıkla ilgili bir sıkıntısı varsa kısa sürede şifa bulacağına yorumlamıştır. Rüya sahibinin telefonla konuşması büyük çabalar sonrasında beklentilerini karşılaması şeklinde de tabir edilir. Genellikle rüya hem rüya sahibi hem de rüya sahibinin hanesine gelen güzel haberlere delalet eder.

Rüyada Telefonla Aramak

Rüyada telefonla bir kimseyi aradığını gören kişi, hanesine kendi müjdeli bir haber getirebilir. Bu rüyanın yorumu genellikle rüya sahibinin kimi aradığı ile ilgilidir. Çünkü rüya alimleri bu rüyayı telefonla aranan kişiye bir müjde iletilmesi olarak da yorumlamıştır. Farklı bir rüya yorumuna göre ise uzaklardan gelen güzel ve haneyi sevindirecek haber şeklindedir. Rüya sahibinin uzaklarda yaşayan bir akrabasından ya da tanıdığından müjdeli haber alması şeklinde rüya tabir edilir.

Rüyada Yeni Bir Telefon Almak

Rüyada yeni bir telefon aldığını gören kimse hanesine gelen kişi sayesinde mutluluk duyacaktır. Özellikle kişinin uzaklarda yaşayan bir dostu ya da akrabası bulunuyorsa, bu kişinin haneyi ziyaret etmesi şeklinde rüya yorumlanır. Rüyasında telefon aldığını gören kimse uzun zamandır beklediği ve özlem duyduğu bir yakınına kavuşur. Bu yakını sayesinde güzel haberlere ulaşır. Bu rüyanın diğer bir yorumu ise uzun zamandır küs olunan ya da kırgınlık duyulan kimse ile barışma anlamını taşır. Küslüklerin dostluklar ile son bulmasına delalet eder.

Rüyada Telefonun Çalınması

Rüyada görülen telefon her ne kadar hayırlı haberlere delalet etse de, rüyada telefonun çalındığını gören kimse için bu rüya pek hayırlı değildir. Bunun sebebi ise kişinin güzel sonuçlar beklediği işlerden zarara uğraması ya da beklenen güzel haberlerin bir düşman tarafından engellenmesidir. Rüyasında kendi telefonunun çalındığını gören kimse bir düşmanı tarafından zarara uğratılabilir. Ayrıca bir düşmanının kendisinin arkasından iş çevirmesini öğrenebilir.

Rüyada Telefonun Kırılması ya da Düşmesi

Rüyada bir kimse telefonunun kırıldığını ya da düştüğünü görürse, o kişinin yakın bir dostu ile arası açılabilir. Bu rüya genellikle olumsuz rüyalar arasında kabul edilir. Gelen haberlerin kötü olması, düşmanların artması, kırıcı ortamların oluşması şeklinde rüya tabir edilir. Bazı rüya alimleri ise bu rüyayı hane içerisinde bir savaşa ya da küslüğe yorumlamıştır. Rüya alimleri tarafından olumsuz bir rüya olarak tabir edilir. Bunun sebebi ise rüya sahibinin alacağı haberler sonrasında hayal kırıklığına uğramasıdır.

Rüyada Telefon Kaybettiğini Görmek

Rüyada telefonunu kaybettiğini gören kimse için beklenen haberler biraz zaman alabilir. Özellikle kişinin yeni bir iş ya da yeni bir dostlukla ilgili beklentisi varsa o beklenti biraz zaman alır. Beklenen güzel haberlerin bir türlü haneye ulaşmaması, şifa haberlerinin zaman alması şeklinde tabir edilir. Eğer rüya sahibi kaybettiği telefonunu bulursa, beklenen güzel haberlerin er ya da geç haneye ulaşmasına yorumlanır. Bu rüya bazı rüya alimleri tarafından kişinin maddi anlamda zarara uğramasına da yorumlanır. Özellikle kişinin işle ilgili beklentilerini karşılayamamasına ve hayal kırıklığına delalet eder. Kişinin güzel haberler alması ise genel olarak rüyanın nasıl görüldüğü ile ilgili bir durumdur.