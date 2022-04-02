Rüyada Telefon Kırılması Neye İşarettir? Rüyada Telefonun Camının Ya Da Kılıfının Kırıldığını Görmek

Rüyada telefon kırılması rüyayı gören kişinin iletişimde yapması gereken değişikliklere yorumlanırken bazı tabircilere göre ise farklı anlamlar taşımaktadır.

Rüyada Telefon Kırılması

Rüyada telefon kırılması rüya sahibinin çevresinde yeni koşullar olduğuna ve yeni çevrelere gireceğine işaret eden rüyalar arasında sayılmaktadır. Rüyada telefonun kırıldığını görmek sanılanın aksine yenilikler anlamına gelmektedir. Rüyada telefon görmek iletişimi temsil etmektedir.

Rüyada Telefonun Camının Kırılması

Rüyada telefonun camının kırıldığını görmek rüya sahibinin kendisine ayna olan yani aynı şekilde davranan kişilere karşı isyan etmesine işaret etmektedir. Kişinin olumlu eleştiri yapan gerçek dostlara ihtiyacı olduğu şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Telefonun Kılıfının Kırılması

Rüyada telefonu kılıfının kırılması kişinin basit konulara değer verdiği ve derinliği olmayan işlerle uğraşacağına yorumlanmaktadır. Rüyada telefonun kılıfının kırılması veya kaybolması aynı zamanda kişinin eşyalarının daha güvenli olmasını sağlaması gerektiğine yorulmaktadır.

Rüyada Telefonun Elinden Düşürdüğünü Görmek

Rüyada kişinin telefonunu elinden düşürdüğünü görmesi kişinin kısa zamanda beklemediği ihtimalleri görmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Rüya sahibinin sıkıntı ve stresten uzaklaşmasına işlerinin yoluna gireceğine yorumlanmaktadır. Telefonu düşürmek insanlarla kısa süre boş iletişim ve konuşmalardan uzak kalması gerektiğine de yorumlanmaktadır.

Rüyada Telefon Aldığını Görmek

Rüyada kişinin kendine yeni telefon aldığını görmesi rüya sahibinin işlerinin açılacağına telefon veya diğer yollarla ticarethanesinin bol müşteri edineceğine işaret etmektedir.

Rüyada Hediye Olarak Telefon Geldiğini Görmek

Rüyada bir kimsenin hediye olarak telefon hediye aldığını görmesi hediye eden kişi olarak kimi rüyada gördüyse o kişiden gelecek iyiliğe işaret etmektedir. Rüyada telefon hediye edilmesi rüyada telefon iletişim veya konuşma anlamına geldiği için yeni arkadaşlıklara veya eski dostlukların yeniden pekişmesine işaret etmektedir.

Rüyada Renkli Telefon Görmek

Rüyada renkli telefon görmek veya kişinin kendi telefonunu renkli olarak görmesi hayata farklı açıdan bakabilmek için yeni koşulların oluşacağına yorulmaktadır. İnsanlar arası iletişimin artmasına eş dost ve akrabalar ile bir araya gelmeye işaret eden rüyalar arasında sayılmaktadır.

Rüyada Telefonun renk değiştirdiğini görmek kişinin herk arkadaşı ile farklı bir şekilde konuşması değişik iletişimler olarak yorumlanmaktadır.