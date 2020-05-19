Rüyada Tarla Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Tarla Sürmek Ve Sulamak Tabiri

Birçok değişik duruma bağlı olarak rüyada tarla görmek farklı anlamlara gelebilir. Özellikle rızka ve hayra yorulan bir rüya olduğunu söylemek mümkün. Hayırlı bir iş ve aynı zamanda helal rızık anlamına da gelmektedir. Kişinin hayatında güzel şeyleri görebileceği ve mutlu bir yaşama uzanacağın üzerinden delalet eder. Bu konuda rüya alimlerinin farklı yorumlarını inceleyebilir ve buna göre farklı çıkarımlar yapabilirsiniz.

Rüyada Tarla Görmek

Rüyada tarla görmek hayırlara vesile olacak rızka yorulmaktadır. Rüyasında tarlaya gören kişinin tarlanın güzelliğine göre eşinin ve hayatının güzelliğine işaret etmektedir. Özellikle kişinin hayırlı işler yapacağını ve bu işlerde oldukça başarılı bir zaman geçireceğini anlatır. Farklı rüya alimlerine göre ise olumsuz açıdan çevresindeki bazı insanların ihanetine uğrayabileceği üzerine yorumlanır. Yaşadığı kötü durumlar karşısında kolay kolay bir daha kimseye güvenemeyeceği üzerinden anlatılmaktadır. Özellikle görülen tarla üzerinden eğer mahsulleri hasat edilecek gibi ise başarılı iş hayatı ile beraber mutlu bir evlilik yaşamına yorulmaktadır.

Rüyada Tarla Sulamak

Rüyada tarla sulamak eğer kişi rüyasında tarlayı iyi şekilde soluyorsa başarılı bir iş hayatına delalet eder. Ancak kişi suladığı tarlayı fazla abartıyor ve balçık haline getirirse, o zaman gerçek yaşamında düşeceği bir durum üzerine komik hale geleceğini anlatır. Yaşadığı bu kötü olayı kolay kolay unutmayacağını gösterir. Tarla suladığını gören kişiler ise büyük bir mücadele ve zorluk ile beraber sonunda iş hayatında güzel bir başarı elde edeceği üzerinden yorumlanmaktadır.

Rüyada Tarla Sürmek

Rüyada tarla sürmek rüya sahibinin uzun bir yolculuğa çıkacağını anlatır. Bu yolculuk ve seyahatte yardıma muhtaç insanlara destek olacağını göstermektedir. Aynı zamanda ailesinden ya da çevresinden bir kişinin yakın zamanda evleneceğini dair delalet eder. Diğer yandan kişi eğer tarlaya uzun bir süre sürüyorsa o zaman çok uzun bir dönem için herhangi bir yere yolculuk yapacak anlamı taşımaktadır. Eğer rüyasında kısa süreli tarla sürüyor ise o zaman yine kısa süreli bir seyahat planı yapılacağı anlaşılır.

Rüyada Tarla Almak

Rüyada tarla almak rüya sahibinin ciddi anlamda maddi olarak büyüyeceğini anlatır. Eğer alınmış olan tarla içerisinde hasat artıyor ise o zaman iyi bir mal ve mülke işaret etmektedir. Eğer alınmış olan tarlada mahsul yok ise tam tersi mal kaybına sebebiyet verebilmektedir. Aynı zamanda alınan tarlanın boyutlarına bağlı olarak kişinin elde edici mal ve mülkün miktarı değişkenlik gösterebilir.

Rüyada Tarla Ekmek

Rüyada tarla ekmek kişinin gerçek yaşamda pişman olacağı bir iş yapacağı anlamına gelir. Durum için artık çok geç kalındığında ve çok fazla mücadele verilmesi gerektiğini göstermektedir.

Rüyada Tarla Biçmek

Rüyada tarla biçmek yapılan bir emek karşılığında iyi bir kazanç elde edileceğini gösterir. Çalışma hayatında ve sosyal yaşamında kişi gösterdiği mücadelenin karşılığını en iyi şekilde alacaktır

Rüyada Tarla Kazmak

Rüyada tarla kazmak başarılı bir iş konusunda çok fazla mücadele verilmesi gerektiğini anlatır. Özellikle çalışmaya da ticaret hayatında verilen mücadelenin karşılığı için alın teriyle alınacağını göstermektedir.

Rüyada Tarla Temizlemek

Rüyada tarla temizlemek yaşanan darlıktan ve fakirlikten kurtulmaya yorulur. Aynı zamanda sorunların çözüleceğine ve maddi olarak iyi bir kazanç elde edeceğine delalet eder. Aile hayatı ve iş hayatında rahat bir yaşamı gösterir.