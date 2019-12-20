Rüyada su görmek ne anlama gelir? Rüyada su içmek tabiri

Rüyada su görmek, rüya sahibinin huzur içerisinde yaşayacağı bir hayatı olacağını işaret eder. Rüyasında su hangi şekilde görülürse görülsün, olumlu anlamda yorumlanır. Rüyada su görmeyle ilgili detayları bu yazıda bulabilirsiniz.

Rüyada Su Görmek

Rüyada su görmek genel manada, hoşgörüye, iyiliğe, sevgiye, aile arası ilişkilerin sağlamlığına işaret eder. Rüyada su gören kimsenin rızkı bollaşır. Yaptığı işlerde helal manada daha iyi kazanmaya başlar. Rüyada su görmenin hikmeti, kişinin doğru istikamet üzere olduğudur. Rüyada su gören kimsenin evlilik hayatı varsa huzur dolu olmaya başlar. Bu rüyanın faziletleri oldukça fazladır. Su görmenin hikmeti, genellikle güzelliğe, sevgiye ve mutluluğa delalet etmesidir.

Rüyada Su İçmek

Rüyada su içtiğini görmek varsa bir hastalığın iyileşmesine, şifa bulunacağına işaret eder. Rüya sahibini sıhhatinin daha iyi olacağına delalet eder. Rüya tabircileri rüyasında su görenlerin, ilmi anlamda saf bilgi edineceklerini ifade ederler.

Kişinin en iyi bilgiyi elde edeceğini ve insanlara bu bilgisiyle hitap edeceği belirtilir. Rüyasında su içen kimse, en kısa zamanda dertlerinden kurtulur. Sıhhat bulur. Anlayışlı insanlarla karşılaşır. Güzel olan ne varsa hepsine erişmeye başlar. Hayatından lezzet alır. Keyfi yerine gelir. Çocukları varsa, onların başarısını görür.

Rüyada Bulanık Su Görmek

Su, temizliği, saflığı ve şifayı ifade eder. Alimler bu kadar temiz olan bir şeyin rüyada bulanıklaşmasını, hayra yormazlar. Genellikle bu hastalığa, acıya, sorunlara işaret eder. Rüyada suyun giderek bulanıklaştığını görmek, sıkıntıların artacağına delalet eder. Alimler, rüyasında bulanık su gören kişilerin 'dua' etmelerine herkesten daha çok ihtiyaç duyduklarını belirtirler. Bulanık suyu rüyasında gören kimsenin adaklarını mutlaka vermesi gerektiği yorumlanır.

Rüyada Su Dökmek

Rüyada temiz yere, toprağa su döktüğünü görmek, meyve alınacağı manasına gelir. Rüya sahibiyse bu meyve hayırlı evlada işaret eder. Bekarsa güzel bir kısmete işaret eder. Hastası varsa iyileşir. Rüyada su dökmenin hikmetini tabirciler iki şekilde yorumlar. Bir yandan güzel olan şeylerin oluşuna, bir yandan eksikliklerin olmasına yorumlanır. Rüya tabir eden bir kısım alim, kişinin rüyasında su dökmesinin sıkıntısının açığa çıkacağına yorumlamışlardır. Diğerleri ise su dökmenin azizlik mertebesine ulaşmak olduğunu ifade ederler.

Rüyada Su Kuyusu Bulmak

Su kuyusu, günümüzde pek çok şey ifade etmese de eski dönemlerde çok büyük öneme sahiptir. Dolayısıyla rüya tabircileri bu konuda çeşitli fikirler beyan etmişlerdir. Rüya sahibinin su kuyusu görmesi, uzun süren bir hasretin sona ereceğine yorulmuştur. Ayrıca çok değerli bir şeye rastlanacağını haber verir. Kişi kısmetini arıyorsa en güzelini, mevki istiyorsa en yükseğini, para istiyorsa en çoğunu alacaktır. Yani rüyasında su kuyusu gören her zaman en değerli olanı bulacaktır.

Rüyada Su Satmak

Eski İslam alimleri bir kimsenin rüyasında su sattığını görmesinin, hekimliğe işaret ettiğini rivayet etmişlerdir. Su, doğada bulunan en saf kaynak olduğundan, sağlık için en güzel bileşiktir. Elementlerin bileşimiyle ortaya çıkan bu mucize, insan ve diğer tüm varlıkların vazgeçilmez kaynağıdır. Eski tabirciler rüyasında su satan kişinin mutlaka hekim olacağına görüş bildirirler.

Rüyada Suya Dokunmak

Rüyasında su görüp ona sadece dokunduğunu gören kimse, günahlarından arınacak bir yol bulacaktır. Temizlik ve saflık anlamına gelen su kişinin temizlenmesi için de kullanılan bileşiktir. Bu yüzden suya dokunmanın rüyada görülmesi, güzel yorumlanmıştır.

Suya dokunan kişinin iyilik göreceği şeklinde görüşler vardır. Yine kişinin işlemiş olduğu yanlışlardan döneceğine, Allah'ın yoluna döneceğine işaret eder. Suya dokunup onu yüzüne veya eline sürmek, alimlik veya bilgelik mertebesine yükselmeyi ifade eder.





