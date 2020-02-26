Rüyada soğan görmek ne anlama gelir? Rüyada yeşil ve kuru soğan yemek anlamı

Rüya yorumcuları, rüyada soğan görmenin, dertlerin son bulacağına rivayet etmişlerdir.

Rüyada Soğan Görmek

Kişinin rüyasında soğan görmesi, emekle kazanılan mala yorulur. Tabirciler, kişinin kazancı az olsa bile, huzurunun yerinde olduğunu belirtirler.

Rüyada kuru soğan görülmesi, güzel günlere işaret ederken, yeşil soğan, alın teriyle edinilen kazanç manasına gelir. Rüyasında soğan kişinin hayalleri gerçeğe dönüşür. Gösterdiği emeğin sonucunu, huzurla alır.

Rüyada Yeşil Soğan Görmek

Yeşil soğanın rüyada görülmesi kimi yorumculara göre anlamı, yardım etmeye hikmet eder. Kişi kazandığı parayla insanlara el uzatır. Rüya sahibinin yardım edecek durumu olmasa bile sadakalarını eksik etmez.

Alimler, rüyasında yeşil soğan gören kişinin yapacağı yardımlardan sevaplar kazandığını işaret ederler. O kişinin hayatı boyunca her zaman huzur yanında olur. Ferah bir yaşantının yanında, insanlarla ilişkisi güzel olur. Rüyada yeşil soğan, bazen ilmin kapılarına dayanmaya hikmet edilir.

Rüyada Kuru Soğan Görmek

Rüyada kuru soğan görmenin tabiri üç kısma ayrılır. Bunlardan ilki, hakimiyet sağlamaktır. Kişi ailesi veya bulundu şehrinde hakimiyet sağlar. Makamı yükselir. İkincisi, dertlere şifa olur. Rüya tabirinde bulunan alimler, kişinin malı varsa bununla insanlara şifa olacağını işaret ederler.

Malı yoksa, ilimleriyle insanlara yol göstereceklerini belirtirler. Üçüncü yoruma göre rüya sahibinin malında yükseliş olur. Kişi hayatında pek memnundur. Göreceği günler çok daha güzel olur. İlim sahibi insanlarla tanışma fırsatına erişir.

Rüyada Soğan Yemek

Rüyada soğan görmekle ilgili olumsuz yorum yapılan bu durumda, sırlar ifşa olabilir. Rüya yorumcuları, rüyayı gören kişinin herkese sır vermemesi gerektiğini belirtirler. Ağzı çok sıkı olmayan kişiler tarafından sırları açığa çıkabilir.

Rüyada soğan yediğini gören kişi bazı sorunlarla boğuşabilir. Karşılaşılacak sorunlar, küçümsenmeyecek kadar şiddetli olur. Rüya sahibinin, yaşayacağı sıkıntılar daimi olabilir. Kişi kendisine ve etrafına dikkat etmelidir. Yorumcular, rüyayı görenin bundan sonrasında sır verirken dikkat etmesi gerektiğini tembih ederler.

Rüyada Beyaz Soğan Görmek

Rüyada beyaz soğan görmek, genel anlamıyla başarıya yorumlanır. Rüyada beyaz soğan gören kişinin hayal kurduğu güzel işler, gerçekleşir. Yaptığı çalışmalar sayesinde etraftan ilgi görmeye başlar. Yorumcular, rüyasında beyaz soğan gören kişinin gayet çalışkan olduğunu bu yüzden başarılı olacağını işaret ederler. Rüyada soğan görüp, bunlardan alan kimse için rivayet farklı olarak yapılır. Tabirciler, kişinin problemlerini tek başına çözemeyeceğine hikmet ederler.

Rüyada Mor Soğan Görmek

Rüyada mor soğanın görülmesi, helal rızka hikmet eder. Kişinin rüyasında mor soğan görmesi, aşırı davranışlarının olmadığına, makul ölçüde güzel işler yaptığına rivayettir. Rüyada mor soğan gören kişinin aklında daima yeni fikirler olur. Her zaman daha fazla kazanmanın yollarını arar. Projeden projeye koşar. İkna kabiliyeti yüksek olur. Kişiyi anlayanlar, onunla daima iş tutmaya yanaşırlar. Rüyada mor soğan gören kişinin, akıbeti devamlı güzel iş yapmak üzerindedir.

Rüyada Soğan Soyduğunu Görmek

Rüyada soğan soyduğunu gören kişinin, sorunlarında azalma olur. Kişi hastaysa, buna en kısa sürede çare bulunur. İlim alimlerinden birkaçı, rüyada soğan soyduğunu görüp, gözleri yaşaranlar, hayatın gayesini anlamada daha çok çaba göstermeye delalet ettiklerini hikmet ederler. Bazı alimler, rüyada soğan soyduğunu gören kişinin etrafında huzuru eksik olmaz diye yorumda bulunurlar. İlimden nasibinden alan kişinin rahatı da refahı da yüksekte olur.