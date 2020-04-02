Rüyada Soba Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Soba Kurmak Ve Yakmak Anlamı

Pek çok insan rüyasında belirli zamanlarda soba görebilmektedir. Soba görmenin hem olumlu hem de olumsuz yanlarını olduğunu anlatmak mümkün. Özellikle mevsime bağlı olarak rüyada soba görmek, buna göre rüya tabirleri tarafından anlamlarınca değişkenlik göstermektedir.

Rüyada Soba Görmek

Eğer soba kış mevsiminde yani tam zamanında görülmüş ise, bereket ve bol rızık ile beraber kısmete yorumlanır. Havaların soğuk olduğu dönemlerde rüyada soba görmek, yakın zamanda güzel haberler alacağına dair ifade edilir. Özellikle umutla beklenen bir haberin güzel çıkacağı ve bunun başarı getireceğine dair yorumlanır.

Rüyada Soba Yakmak

Soğuk havalarda yani mevsiminde rüyada soba yaktığını gören kişinin, evine bol rızık ve kısmet ile bereket geleceğine dair yorumlanır. Ancak yaz aylarında soba yaktığını gören kişilerin üzüntü ve keder ile sıkıntıya gireceği anlamına çıkar. Normalde soba kış aylarında yakıldığı için, yaz aylarında rüyada soba yakmak olumsuz neticeleri yorumlanır.

Rüyada Soba Kurmak

Mevsimine bağlı olarak rüyada soba kurmak değişik yorumlarla ifade edilir. Özellikle kış aylarında kişi rüyasında soba kuruyorsa iş dünyasında olumlu haberler alacağına delalet eder. Ayrıca yuvasına bereket ve rızık bol şekilde girecek anlamı taşımaktadır.

Rüyada Soba Almak

Rüyada soba almak kişinin yakın zamanda evleneceğine işaret eder. Aynı zamanda evli kişiler için saadet ve huzur anlamına gelmektedir. Mevsimi dışında rüyada soba satın almak üzüntü ve keder gibi olumsuz neticelere yorumlanır.

Rüyada Soba Yanması

Rüyada soba yanması bolluğa ve berekete kavuşacağı anlamına yorumlanır. Soba genelde kış aylarında yandığı için mevsimi dışında sobanın yanmasını görmek, kişinin hayatındaki işlerin ters gideceği ifadesi ile karşılık bulunmaktadır.

Rüyada Soba İçinde Ateş Görmek

Rüya tabircileri tarafından rüyada soba içinde ateş görmek hayra yorumlanır. Bolluk ve bereket anlamına gelen soba içinde ateş görmek aynı zamanda kadın için hamilelik işaretidir. Aynı zamanda huzuru ve ev içerisinde mutluluğu anlatır.

Rüyada Soba Borusu Görmek

Rüyanızda soba borusu görüyorsanız bunun oldukça hayırlı bir sonuca ulaştığını söylemek mümkün. Çevrenizde sizin mümkün olduğu kadar dinleyen ve size yardım edecek kişilere anlatır. Uzun bir dönemdir sıkıntı yaşadığınıza ve bu sıkıntıdan size yardım edecek kişi vasıtasıyla kurtulacağınızı gösterir. Aynı zamanda kişinin içinin huzurla dolacağını dair rivayet edilir.

Rüyada Soba Borusu Temizlemek

Rüyada soba borusu temizlemek çalınmış olan manevi bir eşyanın bulunacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca sevilen bir kişinin mutlu bir haber alacağını gösterir. Dertlerin sona ereceği ve mutlu haberlerin geleceğine dair ifade edilir.

Rüyada Soba Borusunun Düştüğünü Görmek

Rüyada soba borusunun düştüğünü görmek kişinin evine kötü haberlerin geleceğini anlatır. Özellikle mide ya da karaciğer ile ilgili hastalıkların yaşanacağına dair ifade edilir. Bu yüzden yapılacak olan işlere kısa süre de olsa ara vererek dinlenme haberini vermektedir.

Rüyada Soba Tütmesi

Eğer kişi rüyasında soba tütmesi görüyorsa hanesine kötü insanların geleceğine delalet eder. Bu kişi ya da kişilerin gerçekleştireceği dedikodular ya da dile getirecekleri yalanlar hane içerisinde kavgalara sebep olabilir.

Rüyada Soba Külü Görmek

Rüyada soba külü görmek hayatında her açıdan başarılı insanları temsil eder. Aynı zamanda bu insanların çevresinde çekilemeyen biri olduğunu anlatır. Ayrıca aile içi ve iş hayatında yaşanabilecek sorunların biteceği, rüya sahibinin huzurlu bir hayata ulaşacağı anlamına gelmektedir.