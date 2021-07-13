Rüyada Siyah Kedi Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Yavru Siyah Kedi Sevmek, Almak Ve Beslemek Tabiri

Rüyada siyah kedi görmek; sık bir şekilde karşı karşıya kalınan imgedir. Halk dilinde siyah kedi genel olarak olumsuz anlamlara geldiği düşünülse de rüya yorumlarında türlü tabirlerle karşılaşmak olasıdır. Bu yüzden rüyada siyah kedi görmenin negatif anlamının olduğunu düşünmemek gerekir. Bunun dışında rüyanın, tam olarak başka sembollerle beraber değerlendirilmesi önemlidir.

Rüyada Siyah Kedi Görmek

Rüyada siyah kedi görmek; olumsuz olarak yorumlanır. Bu yorumlardan birisi dedikoducu veya fesat biri şeklindedir. Bunun yanı sıra rüyayı gören kişinin etrafında, içten pazarlıklı bireylerin olması olasıdır. Rüya yorumcularına göre rüya sahibi, bu kişiye dikkatli olmalıdır.

Rüyada Siyah Kedi Yavrusu Görmek

Rüyada siyah kedi yavrusu görmek; çok hayırlı insanla tanışmaya işaret eder. Birey bekar ise; onun adına yakın dönemde kısmetin geleceği, evli ise çocuk sahibi olmasına delalet eder. Rüya yorumcuları bu rüyanın, mavi anlamda gelişim olmasına, bireyin saygın bir durumda olmasına tabir etmektedir.

Rüyada Siyah Kedi Sevmek

Rüyada siyah kedi sevmek; belalardan uzak durmak ve iyi insanlarla tanışmak şeklinde tabir edilir. Bunun yanı sıra zaman içerisinde gerçekleşecek güzel işlerin yapılması olarak da yorumlanır. Rüyada siyah kedi sevmek; borçlardan kurtulup, refaha kavuşmak şeklinde de ifade edilmiştir.

Rüyada Siyah Kedi Sahiplenmek

Rüyada siyah kedi sahiplenmek; genel olarak hayırlı yorumlanmasa bile, bazı zamanlarda olumlu haberlerin varlığına delalet eder. Rüya sahibi; yakın bir dönemde kendisini mutlu edecek haberler alacaktır. Bunun yanı sıra rüya sahibi sahiplendiği kediyi, başka yerlere alıyorsa, aşk ve dost hayatında olumsuz olayları yaşayabilir.

Rüyada Siyah Kedi Almak

Rüyada siyah kedi almak; kötü durumların karşısında motivasyon ve moral yüksekliği sayesinde rahata ermeye işaret eder. Rüya sahibi mutluluk ve huzur getirecek bazı adımlar atacak olup, beklentilerinin hızlıca gerçekleşmesine yorumlanır.

Rüyada Siyah Kedi Aramak

Rüyada siyah kedi aramak; problemlerin kısa zamanda sona ermesine, sıkıntı ve güçlüklerin bitmesine, dertlerin aşılmasına, önemli bir zenginliğe ve popülerliğe kavuşulmasına, bolluk ve bereket içerisinde olmaya, rızkın kesilmeyeceğine alamet ettiği belirtilir.

Rüyada Siyah Kedi Atmak

Rüyada siyah kedi atmak; aile bireylerinin birbirine mutluluğunu ve bağlılığını temsil eder. Rüya sahibi kıskanan bireyin varlığını öğrenip, ona ders vermeye ve hiç beklemediği anda ters köşeye düşürmeye tabir edilir.

Rüyada Siyah Kedinin Ayağını Isırdığını Görmek

Rüyada siyah kedinin ayağını ısırdığını görmek; rüyayı gören kişinin iş yaşamıyla alakalı bazı sorun ve sıkıntıların yaşanmasına işaret eder. Bu rüyayı gören bireyin, her alanda başarısız olmasını isteyen kişilere karşı kendini tan anlamıyla savunamayacağına delalettir.

Rüyada Siyah Kedi Beslemek

Rüyada siyah kedi beslemek; hane içerisinde önemli problemlere yol açan bireylerin varlığına be bu bireylerin aile fertleri arasında tartışmalara neden olacaklarına tabir edilir. Rüya sahibi işle alakalı şekilde verdiği kararlar ile bazı bireylere iş yaptırmasına fakat bu kararından pişman olmasına işaret eder.

Rüyada Siyah Kedi Boğmak

Rüyada siyah kedi boğmak; rüya sahibinin kendisini hayretler içerisinde bırakacak sözler işitip sevinmesine, inancını tazeleyip daha güzel bir yaşam kurmasına, planladığı kariyeri gerçekleştirmesine işaret eder.

Rüyada Siyah Cılız Kedi Görmek

Rüyada siyah cılız kedi görmek; rüya sahibinin sıkıntılardan kurtulmasına, hayra, iyiliğe, huzura ve refaha kavuşması anlamına gelir.

Rüyada Siyah Kedinin Doğurduğunu Görmek

Rüyada siyah kedinin doğurduğunu görmek; kuvveti, yaratıcılığı, ruh halini sembolize etmektedir. Rüya sahibinin talihi açılacaktır. Rüyada siyah kedinin doğurması, olumlu yorumlanır.

Rüyada Siyah Kedi Eve Girmesi

Rüyada siyah kedi eve girmesi; rüya sahibinin başına gelecek kötü ve sıkıntılı olayların habercisidir. Rüyada siyah kedi eve girmesi, rüya yorumcularına göre pek olumlu yorumlanmaz.

Rüyada Siyah Kedi Emzirmek

Rüyada siyah kedi emzirmek; önemli bir kazanca sahip olmaya tabir edilir. Rüyayı gören bireyin, hastalıklarının düzelmesine delalet eden bu rüya, bazı tabircilere göre olumsuz yorumlanır. Rüyada siyah kedi emzirmek, rüya sahibinin karşısına kendisini mutsuz ve huzursuz edecek, emeklerini boşa çıkaracak ve hayal kırıklığına uğratacak bazı sorunların ortaya çıkmasına tabir edilir.

Rüyada Siyah Kedi Hediye Almak

Rüyada siyah kedi hapsetmek; maddi anlamda güçlenmeye, kısa zaman içerisinde kazancın artmasına, işin ehli insanlardan fikir alınması sayesinde en doğru kararın verilmesine işaret eder. Rüya sahibi için olumlu tabir edilen bir rüyadır.

Rüyada Siyah Kedi Hapsetmek

Rüyada siyah kedi hapsetmek; rüya sahibinin eline geçecek parayı iyi değerlendirmesine işaret eder.

Rüyada Siyah Hamile Kedi Görmek

Rüyada siyah hamile kedi görmek; rüya sahibinin hayırlı işlere girmesine, aileye maddi destek sağlamaya işaret eder.