Rüyada Siyah Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Siyah Renk Görmek

Rüyada siyah görmek, rüya yorumcularına göre rüyanın tüm ayrıntıları ile birlikte değerlendirilip yorumlanmalıdır.

Rüyada Siyah Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada siya görmek konusunda rüya tabircilerinin farklı farklı görüşleri vardır. Özellikle İslam alimlerine göre siyah sözcüğünün Arapçası olan "esvet" kelimesi aynı zamanda kötülük demek olduğu için pek hayra yorumlanmaz.

Fakat İbn-ı Sirin gibi başka alimler de siyahın ve siyah olan her şeyin mal anlamına geldiğini ve bu şekilde görülen rüyaların iyi, hayırlı ve berekete işaret olan rüyalar olduğunu ileri sürerler. Hatta vücutta görülen herhangi bir siyah rengin ayrıca maneviyata delalet ettiği söylenir.

Her nasıl görülürse görülsün, siyah rengin nasıl ve ne biçimde görüldüğü rüyanın tabir edilmesinde çok büyük önem arz eder. Kişinin rüyasının eksiksiz bilinmesi gerekir.

Rüyada Siyah Renk Görmek

Rüyada siyah renk görmek, bunun nasıl göründüğünün bilinmesi ile yakından ilgilidir. Çünkü siyah renk mala mülke işaret olabileceği gibi üzüntü ve kedere de işaret olabilir. Bu sebeple rüyanın ayrıntısı ve nasıl görüldüğünün bilinmesi önem arz eder.

Rüyada Parlak Siyah Renk Görmek

Kişi rüyasında parlak bir siyah renk görmüşse bu rüya, kişinin bir yerlerden taltif edileceğine işarettir. Bu taltif işte yükselme şeklinde olabileceği gibi, bir ödül verilmesi ya da bir unvan sahibi olunmasına biçiminde de olabilir.

Kişinin toplumda bir sosyal görevi varsa, liderliğe, başkanlığa ya da başka bir yönetici pozisyona getirilmesi olarak da ortaya çıkabilir. Bazen de bu rüya karşılıksız bir maddi kazanıma işarettir.

Rüyada Siyah Renkli Elbise Görmek

Kişinin rüyasında siyah bir elbise görmesi bazı rüya yorumcularına göre olumsuzdur. Fakat ağırlıklı olarak böyle bir rüya maneviyata, huzura, ululuğa, kişinin manevi derecesinin yükseleceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Siyah Mürekkep Görmek

Rüya sahibi, rüyasında siyah mürekkep görmüşse bu rüyanın hayırlı ve bereketli bir kazanca, mala, servete işaret olduğu söylenir. Kişinin kendi kazancı ile mal mülk sahibi olması söz konusu olabileceği gibi bir miras kalması da mümkündür.