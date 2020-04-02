Rüyada Simit Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Simit Yemek Ve Almak Anlamı

Rüyada simit görmek; işlenen amellere, özel hayata, maddi kazanca ve insan ilişkilerine yorulabilmektedir. Bu sebeple simitle ilgili rüya gören bir kimsenin rüyayı detaylı bir biçimde anlatması beklenmektedir.

Rüyada Simit Görmek

Rüyada simit görmek genellikle hayır ile tabir edilse de simidin susamlı ya da kandil simidi olması da rüya tabirini değiştirmektedir. Buna göre rüyasında susamlı simit gören kimseye, ödeyemediği bir borçtan kurtulacağı işaret edilmektedir. Susamlı simit görmek aynı zamanda eşyaları yenilemek ve yeni bir araba satın almak manalarına da çıkmaktadır.

Rüyada kandil simidi görmek ise genellikle kişinin iç dünyası ile ilişkilendirilmektedir. Kandil simidi gören kimselere; iyi niyetli, adaletli, duyarlı ve salih amel işleyen kişi gözü ile bakılmaktadır.

Rüyada Simit Yemek

Rüyada yenen simit; taze, bayat, sıcak ve yanmış olmasına göre farklı şekillerde yorumlanmaktadır. Taze simit yediğini gören kimseye şansının açılacağı ve rızkının artacağı müjdesi verilmektedir. Buna benzer olarak rüyasında sıcak simit yiyen kimseye de ani ve müjdeli bir haber alacağına delalet edilmektedir.

Rüyada yanmış ya da bayat simit yediğini görmek ise genellikle hayra yorulmamaktadır. Buna göre rüyasında bayat simit yiyen kimseye, maddi kayba uğrayacağı ve beklentilerinin sonuçsuz kalacağı yorumu yapılmaktadır. Bu rüya sahibinin sıkıntılarını aşabilmesi için çok uzun bir süre bekleyeceği delalet edilmektedir.

Rüyada Simit Almak

Rüyada simit almak, maddi anlamda yapılan en güzel yorumlardan birini içermektedir. Buna göre rüyasında simit aldığını gören bir kimsenin çabalarının karşılında, tükenmeyecek bir servete erişeceğine işaret edilmektedir. Rüyasında simidi, simitçiden alan kişiye de kazandığı paraları güzel işlerde harcayacağı yorumu yapılmaktadır.

Rüyada Simit Yapmak

Rüyada simit yaptığını gören bir kimse için hayırlı yorumlar bulunmaktadır. Rüyasında simit hamurunu yoğurup, simit yapan kimsenin bekar ise evleneceği tabiri yapılmaktadır. Yine bu kimseye; kazancının artacağı, hayırlı işlerde bulunacağı ve rızkının bereketleneceği müjdesi de verilmektedir.

Rüyada Simit Satmak

Rüyada simit sattığını gören kişiye ağırlıklı olarak hayırlı yorumlar yapılmaktadır. Bu yorumlara göre rüya sahibinin, varsa erkek kardeşi ile beraber yoksa da tek başına, bir iş kuracağına işaret edilmektedir. İki kardeşin bu iş yerinde büyük başarılar yakalayacağı da müjdelenmektedir.

Rüyada simit satmak ile alakalı yapılan bir diğer yorum da rüya sahibine aileden miras kalacağı ile ilgilidir. Buna göre rüya sahibinin, kendisine kalan miras ile rahatlık içinde bir yaşam süreceği delalet edilmektedir. Bunların yanı sıra rüyada simit sattığını gören kimseye, daha önce verdiği borcu geri alamayacağı da tabir olunmaktadır.

Rüyada Simit Dağıtmak

Rüyada simit dağıttığını gören kimsenin başındaki tüm dertlerden kurtulacağı yorumu yapılmaktadır. Buna göre rüya sahibinin; kötü günleri kolaylıkla atlatacağı, hayatında kötü etkilere sebep olan kişilerden uzaklaşacağı ve iş hayatında da başarıya erişeceği işaret edilmektedir. Bu rüyayı gören kişinin başına gelen olumsuzlukları ahiret inancına tutunarak atlattığı da delalet edilmektedir.

Rüyada Simit Pişirmek

Rüyasında simit pişirdiğini gören kişilerin evlerinde her zaman bereket olduğu yorumu yapılmaktadır. Simit pişiren kimsenin imanının bir bütün olduğuna, eşi ve çocukları ile birlikte İslami kurallar çerçevesinde yaşadığına işaret edilmektedir. Rüyasında simidi pişirmeden önce, hamur açtığını gören kişilere ufak bir iş yeri açacağı yorumu yapılmaktadır. Kişinin buradan gelen gelir ile ufak birikimler de yapacağına delalet edilmektedir.