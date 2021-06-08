Rüyada Silahla Vurulmak Ne Anlama Gelir? Rüyada Silahla Dizinden Ve Ayağından Vurulmak Tabiri

Rüyada silahla vurulmak saflık, temizlik, güzel ahlak, huzur bulma anlamına gelir.

Rüyada Silahla Vurulmak

Rüyada silahla vurulmak, genel anlamda saflığa ve temizliğe delalet etmesi şaşırtıcıdır. Fakat suçsuz yere ceza çekmek anlamına da gelmektedir. Suçlu olmadığınız bir cezadan affedileceğiniz anlamına gelir. Masumiyetiniz bir dava ile onanacaktır. Böylece kaybettiğiniz saygınlığı ve huzuru yeniden kazanacaksınız demektir.

Rüyada Silahla Dizinden Vurulmak

Rüyada silahla dizinden vurulmak, sahip olduğunuz şeyler nedeniyle yakınınız tarafından kıskanılacaksınız anlamına gelmektedir. Yakınlarınızda olan kimselerin kıskanç gözlerini üstünüzde hissederken, bir nevi kendinizi kötü hissedeceksiniz. Fakat kötü hissetmeniz gereken hiçbir şey yok, yalnızca yanlış kimselerle arkadaşlık ettiğinizi bilmeniz ve öğrenmeniz gerekiyor.

Rüyada Silahla Ayağından Vurulmak

Rüyada silahla ayağından vurulmak, problemlerinizi ve zorluklarınızı geride bırakacağınızı gösterebilir. Son zamanlarda yaşadığınız problemler dolayısıyla kendi ayağınıza sıkmış gibi hissettiğiniz çok açıktır. Fakat tüm bunlardan kurtulmanın bir yolunu bulacak, hatta bir nevi yakınlarınızdan yardım göreceksiniz. Size yardım eden kişiye minnet duyacak ve hayatınızı yeniden yoluna sokacaksınız.

Rüyada Silahla Vurulmak Ama Ölmemek

Rüyada silahla vurulmak ama ölmemek, yakınlarınla ​​olan sorunlarını çözeceğin anlamına gelir. Çevreniz tarafından sevilen bir kişi olacağınız, ailenizin mutluluğa ve rahatlamaya ulaşmasına katkı sağlayacağınız anlamlarına gelmektedir. Tüm bunların hepsi kısa zaman içerisinde gerçekleşecektir.

Rüyada Silahla Vurulmak Kan Akması

Rüyada silahla vurulmak kan akması, ahlaksız bir kimse olmanıza yorumlanır. Şayet namusu başkalarının üzerinden prim yapacak şekilde kullanmamalı ve önce kendi kişiliğinizin namusunu korumalısınız. Şayet namus konusunda yaptığınız konuşmalar yakın zamanda dilinizi yakacak ve çevrenizden büyük tepkiler almanıza neden olacaktır.

Diğer yandan silahla vurulmak ve sonrasında kan görmek işlemiş olduğunuz büyük bir suça yorumlanmaktadır. Bu suç sonucunda cezanızı çekmenizin yakın olduğuna, çevreniz tarafından ayıplanacağınıza, yavaş yavaş insanların sizden uzaklaşmasına da delalet eder.

Rüyada Silahla Vurulmak Ama Yaralanmamak

Rüyada silahla vurulmak ama yaralanmamak, ahlaklı biriyle tanışarak bir aile kuracağınız anlamına gelir. En başta bu kişiyi aileniz kabul etmeyebilir fakat bu konuda kararlı olmalısınız. Sonuçta bu insanla siz evleneceksiniz, aileniz değil. Mutlu olmak, huzurlu olmak ve kendinize uygun biriyle evlenip hayatınızı rayında geçirmek istiyorsanız bu kişinin tam size göre olduğunu unutmamalısınız. Diğer yandan zaman içerisinde aileniz bu tutumunuzu görerek, ruh eşinizi kabullenecek ve zamanla onlarda çok sevecektir.

Rüyada Silahla Elinden Vurulmak

Rüyada silahla elinden vurulmak, bir kimseye ettiğiniz yardım sonucunda elinizden çıkan paranın geri gelmeyeceğine yorumlanır. Bu kimse sizden borç alırken gayet sadık görünse de borcunu ödemeyecek ve elinizi sıkıştıracak demektir. Eğer henüz sizden borç isteyen kimse yoksa yakın zamanda hunharca para harcayan birine borç vermemeniz anlamına gelir.

Rüyada Silahla Enseden Vurulmak

Rüyada silahla enseden vurulmak, sürekli yanınızda olan fakat aynı zamanda size düşman bir kimseye delalet eder. Bu kimse her zaman yanınızda gibi görünse de aslında sizden hiç hoşlanmıyor ve sürekli olarak bir açığınızı kolluyor demektir.

Rüyada Silahla Göğsünden Vurulmak

Rüyada silahla göğsünden vurulmak, hiçbir zaman geçmeyecek olan bir aşk acısına yorumlanır. Bu kimse hayatınızdan giderken resmen kalbinizi yerinden sökmüşe benziyor. Siz bu acıdan kurtulmak istiyorsunuz ve rüyanızda buna işaret ediyor. Kısa zamanda hayatınıza girecek olan bir kimse sizin geçmişten bugüne getirdiğiniz aşk acınızı hafifletecek ve tüm yaralarınızı saracak demektir.