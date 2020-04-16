Rüyada Şeytan Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Şeytan Kovalamak, Dövmek Ve Öldürmek Anlamı

Şeytan, Allah’ın yarattığı varlıklardan biridir. Ateşten yaratıldığı için Hz. Âdem’e itaat etmemiş ve bu nedenle Cennet’ten kovulmuştur. Şeytanın görevi insanları Allah yolundan çıkarmak ve Cehenneme gönderilmelerini sağlamaktır. Şeytan sözcüğünün anlamını iyi bilmeli ve buna göre hareket etmelisiniz.

Rüyada Şeytan Görmek

Rüyada şeytan görmek genel olarak; hilekâr, haris, kıskanç, din ve dünyaca düşmana delalet eder. Rüyada görülen şeytan kötülüklere, günahlara, düşmanlığa çağrışım yapar. Bazı yorumcular şaşkınlığa, mala gelecek zarara olarak yorumlarken bazı yorumcular da fitne ve kötü niyet besleyen aile, arkadaş ve yakın çevre olarak tabir ederler.

Rüyayı gören alimse bidat sahibi, namaz kılan biriyse namazı terk edeceği, yalan ve hırsızlığa yönelip günah kazanılacağı şeklinde de yorumlanır. Bu rüyayı gören kişi evliyse eşiyle arasının açılacağına da delalet eder.

Rüyada Şeytan Olmak

Rüyada şeytan olmak, hem iyi hem de kötü olarak yorumlanabiliyor. Bu rüyayı gören kişinin insanlara eziyet ettiği ve onlarla eğlendiğine delalettir. Rüya yorumcuları genel olarak bu rüyayı görmenin unutkanlığa yol açtığı şeklinde yorumluyorlar.

Rüyada şeytan olduğunu gören kimse bazen nesil ve mal ile de rızıklanabilir. Nesil ve malın rüyayı gören kişi için bir sınav olduğuna işaret edilir.

Rüyada Şeytan Kovalamak

Rüyada şeytan kovalamak hayra yorulur. Rüya sahibinin her muradının yerine geleceğine ve Allah’ın sevgili kullarından biri olacağına işaret edilir. Rüyayı gören kişi borçluysa, rızkının artacağı ve kısa sürede borçlarından kurtulacağına işarettir.

Rüyayı gören kişinin düşmanı varsa, düşmanını yeneceği ve onu etkisiz hale getireceğine delalet edilir.

Rüyada Şeytan Öldürmek

Rüyada şeytan öldürmek, kendisine hile yapan veya hilebaz insanlara aynı şekilde mukabele edeceğine delalettir. Rüyayı gören kişi aynı hile yoluyla hilekar insanlara hile yapar. Bu rüyayı gören salih ve iffetli kimsenin Allah’tan ümidini kestiği ve umutsuz olduğu şeklinde tabir edilir.

Rüyada Şeytan Dövmek

Rüyada şeytan dövmek, rüya gören kişinin birtakım tehlikeleri, zorlukları ve kötülükleri aşmak için yeteri kadar güce sahip olacağına işarettir. Kişinin yardım göreceğine, kuvvet ve şöhrete nail olacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Şeytan Taşlamak

Rüyada şeytan taşlamak, hayra ve güzel amel işlemeye yorulur. Rüya görenin düşmanına galip geleceğine işarettir. Rüya görenin şeytana küçük taşlar attığını gördüyse, borcundan kurtulup, namaz ve oruç borçlarını tamamlayacağı şeklinde yorumlanır. Ayrıca rüyanızda şeytan taşladığınızı gördüyseniz nefsinize hakim olacağınız ve nefsinizin olumsuz isteklerini yerine getirmeyeceğinize işaret edilir.

Rüyada Şeytan Sesi Duymak

Rüyada şeytan sesini duymak, uzun süredir etkisinden kurtulamayan kötü olayların artık son bulacağı şeklinde yorumlanır. Yeni bir başlangıca başlanacağına ve hayırlı haberlerin geleceğine delalettir. Rüya görene eziyet ve sıkıntı verenin buna son vereceği ve pişman olacağına yorulur.

Bu rüyayı gören kişiye yalan, iftirada bulunanların planlarının suya düşeceği, maskelerinin düşeceğine işaret çekilir. Yalan ve iftira karşısında haksız görünen kişinin haklı olduğunun ortaya çıkacağına yorulur. Bazı yorumcular da bu rüyayı gören kişiyi, çevresinden birinin kafasını karıştırmaya çalıştığı şeklinde de tabir edilmektedir.

Rüyada Şeytan Resmi Görmek

Rüyada şeytan resmi görmek, rüya gören kişiye kötülük etmek isteyen bir kişi olduğuna işaret eder. Bu kişi, rüya göreni zarara uğratmak, sahip olduklarını elinden almak, rızkını çalmak niyetindedir.

Bazı rüya yorumcuları da bu rüyayı dini açıdan yorumlarlar. Rüya görenin İslami açıdan şehvete ve yanlış duygulara kapıldığını, dini vazifelerini yerine getirmediği gibi yanlış yollara saptığı şeklinde yorumluyorlar.