Rüyada Şemsiye Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Şemsiye Almak Ve Bulmak Tabiri

Rüyada şemsiye görmek çoğu zaman hayırlı bir şekilde yorumlanmaktadır. Ancak; rüyada şemsiye almak, şemsiye bulmak, şemsiye ile yürümek, şemsiyeyi unutmak ve kaybetmek oldukça farklı anlamlara çıkabilmektedir.

Rüyada Şemsiye Görmek

Rüyada şemsiye görmek, bekar bir kadın için hayırlı bir kısmetle karşılaşacağına işaret etmektedir. Bazı zamanlarda da hayırlı bir arkadaşa, uzun zamandır beklenen değerli bir mala ve geçip gidecek bir kazanca delalet etmektedir.

Rüyada şemsiye gören kimse için; temkinli ve planlı hareket edeceği ve korktuğu bir şeyden emin olacağı yorumu yapılmaktadır. Genellikle rüyada görülen şemsiyenin açık ya da kapalı olmasına bakılarak yapılan yorumlar değişmektedir. Bu kapsamda görülen şemsiyenin açık olması yeni ve iyi bir işi, kapalı olması ise kişinin güven içinde bulunduğuna rivayet edilmektedir.

Rüyada görülen şemsiyenin rengi, rüya için yapılan yorumu doğrudan etkilemektedir. Bu kapsamda; siyah şemsiye iş hayatında yükselmeye, yeşil şemsiye huzurlu bir iç dünyaya, kırmızı şemsiye rüya sahibinin dikkat çekici tavırlarına ve sarı şemsiye de sakin bir tavra işaret etmektedir.

Rüyada Şemsiye Almak

Rüyada şemsiye aldığına gören bir kimsenin dilediği şeye kavuşacağı yorumu yapılmaktadır. Buna göre rüyada şemsiye gören kişinin; bekar ise evleneceğine, hasta ise şifa bulacağına ve borçlu ise de bu borçtan kurtulacağına işaret edilmektedir.

Rüyasında şemsiye satın alan kişi; iş hayatında bir ayrıcalık kazanacağı, makam ve rütbe elde edeceği, çevresinden sevgi ve saygı göreceği ile haberdar edilmektedir. Hatta bu kişinin kazanacağı saygı sonucunda, çevresindeki insanların saygı ile onun önünde eğileceğine işaret edilmektedir.

Rüyada Şemsiye Bulmak

Rüyada şemsiye bulmak hem hayır hem de şer ile yorumlanan bir durumdur. Rüyada şemsiye görenler için yapılan hayırlı yorum, rüya sahibinin anne ve babasından iyi dualar almasıdır. Bu kimsenin hayırlı ve bolluk içerisinde bir hayat süreceğine delalet edilmektedir. Rüyasında şemsiye bulan kişi için hayallerinin peşinden koşacağı ve asla pes etmeyeceği yorumları yapılmaktadır.

Rüyada şemsiye bulmanın diğer yorumu ise kişisel zevkler uğruna harcanan paradır. Bu rüyanın sahibinin kötü bir haber alacağına ve üst üste zorluklar yaşayacağına işaret edilmektedir. Ancak rüya sahibinin şükür ve sabır ile bu sıkıntılı zamanları aşarak, tekrar refaha erişeceği işaret edilmektedir.

Rüyada Şemsiyeyle Yürümek

Rüyada yağmur altında şemsiye ile yürümek, rüya sahibinin hayatında yer alan güvenilir bir arkadaşa işaret etmektedir. Bu arkadaş, şemsiyenin yağmurdan koruduğu gibi rüya sahibini zor günlerde koruma görevi üstlenmektedir. Rüyada yağmur altında açılan şemsiye, kişinin türlü engeller ile karşılaşacağı şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Şemsiye Kaybettiğini Görmek

Rüyada şemsiye kaybetmek, rüya sahibi için oldukça sıkıntılı zamanlara işaret etmektedir. Buna göre rüya sahibinin dara düşeceğine ve sıkıntılı günler geçireceğine delalet etmektedir. Kişinin bu durumlar karşısında kendisini oldukça güçsüz ve çaresiz hissedeceği yorumlarına varılmaktadır.

Rüyada Şemsiye Unutmak

Rüyada şemsiye unutmak, rüya sahibinin çevresinde dolanan ve kendisine düşmanlık besleyen bir kişinin varlığına rivayet etmektedir. Ayrıca rüya sahibinin hiçbir yardım almadan bir başarı elde edeceği, yeni bir işe başlayacağı ve yatırımları için para biriktireceğine işaret edilmektedir. Rüyada şemsiye unutmak, aynı zamanda uzun zamandır küs olan iki akrabanın barışacağına ve yaşanan bir sağlık probleminin üstesinden gelineceğine delalet etmektedir.