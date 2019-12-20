Rüyada sel görmek ne anlama gelir?

Rüyada sel görmek, bunun dışında bireyin ticaret ve iş yaşamında kişiyi ezip geçmeyi isteyen, onu bertaraf etmeyi arzu eden rakiplerinin, arkadaşlarının olduğu anlamına gelmektedir. Rüyada yağmur suyunun olması gerektiğinden fazla olması, hiçbir zaman iyi şeyler olacağına işaret değildir. Suyun çocukluğu ve yağmurun çık yağması, ekinlerin bozulacağına, bireyin güç duruma, sorunlara, sıkıntılara düşeceğine işarettir. Sel kimi zaman bir söz işitmeye veya aslı olmayan konulara işarettir.

Rüyada Sel Baskınının Olması

Rüyada sel baskınının görülmesi; hayırlara vesile olmayan, sıkıntıları ve belaları ifade eden bir rüyadır. Bireyin yaşamı kadar, yakın çevresi hatta yaşamış olduğu toplum ya da toplulukları ilgilendiren problemlerin gündemde olacağını, ülkede huzuru olumsuz etkileyecek kimi olayların sonucunda gerginliğin artacağını bildirmektedir. Sel baskını; uyarılara kulak asılmadığını ve bile bile hataya düşüleceğini, yaşamlarında garanti altına alacakları her şeyi anında kaybedip, bütün yaşantılarını sorgulayacaklarını bildirmektedir. Düşmanların gazabına uğramak şeklinde de yorumlanan rüya, bireyin hasımlarından görecekleri kötülüklerin tez zamanda artacağına ve fiziki oldukları kadar maddi kayıpların da yaşanacağına alamet eder. Manevi şekilde üzüntü içerisinde kalmanın, yaşanan kayıplardan ötürü, derin bir duygu çöküntüsü yaşanacağı anlamına da gelir. Güvenilen bireylerin azalması, bireyin hiçbir konudan emin olmaması, hayatının alt- üst olacağı sıkıntılı bir süreci tanımlar.

Rüyada Sel Baskını ile Boğulmak

Rüyada sel baskını ile boğulmak; yorucu olması kadar bıktırıcı ve yıpratıcı gelişmelerden haberdar eder. Rüyayı gören bireyin kendisini her konuda bunalmış hissetmesi, bu dönemde sevdiği kişiler içerisinde de soğuk rüzgarların eseceğini, hem aile yaşamında hem de iş yaşamında bozulmaların olacağını, mutluluğun biteceğini ve huzurlu günler geçirmeyeceğinin işaretçisidir. Evladı olan bireylerin iletişim sorunları sebebiyle ev içerisinde gerginlik yaşanması mümkün olabilir.

Rüyada Evi Sel Basması

Rüyada evi sel basması; evdeki bireylerden birisinin üzüntülü günler geçireceğine, huzursuzluk çıkmasına, hastalanmalarına neden olacak olan olaylara ve sözlere işarettir. Bu rüyayı gören birey; boşanma, büyük kavga ve yuva dağılması yaşayabilir. Hayırlar ile yorumlanmayan olayları işaret eden rüyanın, aile birliğini temelden sarsacak her çeşit bela ve sıkıntıyı işaret ettiği söylenebilir. Çözümsüz sorunlar nedeni ile depresyona girmek, umutsuzluk içerisinde yaşamak şeklinde de yorumlanmaktadır.

Rüyada Sellere Kapılmak

Rüyada sellere kapılmak; bireyin bir işi ile alakalı olarak resmi engele takılmış olmasına, selden kurtulduğunu görmek ise; işin resmi şekilde çözüleceğine işarettir.

Rüyada Her Yerin Seller Altında Kaldığını Görmek

Rüyada her yerin seller altında kaldığını gören birey, bir kişiden hastalık kapıp sağlık problemleri yaşayacaktır. Rüya içerisinde her yerin sel altında kaldığını görmek, aynı zamanda üzüntüye sebep olacak olayların yaşanmasına delalettir.

Rüyada Selden Kurtulamamak

Rüyada ev içerisinde sel kurtulmamak; alınan ya da yapılan evin, düzenin ve aileyi kaybetmeye sebep olacak bir iş anlamına gelir. Bu rüya, şans şeklinde nitelendirilecek olan bir engelleme neticesinde yapılamaması sayesinde zarardan dönmek anlamına da gelmektedir.

Rüyada Sel Sularına Kapılmak

Rüyada sel sularına kapılmak; rüyayı gören bireyin yaşamış olacağı kararsızlığı, belirsizliği, kafa karışıklığını, imkansızlığı, kimi zorunluluklar sebebiyle hayatın karışık bir duruma gelmesine ve bu dönem içerisinde bir yerden bir yere savrulmaya işaret etmektedir. Bu rüyayı gören birey, kendini kötü hissedeceği bir döneme girecektir.





