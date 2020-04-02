Rüyada Şeker Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Şeker Yemek Ve Almak Tabiri

Rüya içerisinde şekere ilişkin pek çok rüya türü görülebilir. Şeker kamışı ve şeker pancarından üretilen çaydan kahveye, tatlılardan zeytinyağlılara sofraları süsleyen şekerin rüya yolculuğuna dair anlamlarını bilmek rüya sahiplerinin bilgilerini artıracak ve meraklarını giderecektir.

Rüyada Şeker Görmek

Rüyada şeker görmek, rüya sahibinin kurduğu hayalleri ve yapmak istediği işleri gerçekleştireceğine işaret olarak görülür. Rüyada şeker görmenin manası, maddi ve manevi açıdan yapmak istenilen şeylerin yapılacağıdır. Bu yapılan hayırlı ve güzel işler neticesinde ise kişinin çevresinin takdirini ve saygısını kazanacağı anlamlarına da yorulur. Rüyada çuval dolusu şeker görmek, görülen şekerin fazlalığı nedeni ile rızık ve bereketin artması şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin rüyasında okunmuş şeker görmesi, çevresinde onun adına kararlar almaya, isteklerini dayatan kişiler olduğuna yorulur.

Rüyada Şeker Yemek ve Almak

Rüyada şeker yemek, hayırlara delalet eder. Rüyayı gören kişinin geleceğinin son derece parlak olduğuna, sahip olduğu şans ve kısmetin ömrü boyunca onunla olacağına rivayet edilir. Rüyada şeker yenmesinin bir diğer anlamı; şifa ve çözümlere kavuşmak, mutlu olmak, barışı yakalamak, zafer elde etmek, tanınan bir kimse olarak büyük saygı görmek olarak açıklanır. Rüyada şeker yemenin uğur olduğunu belirten tabirler de vardır. Rüyada şeker yiyen kimsenin kazancının artacağı, işlerinin çoğalacağı, bolluk ve berekete kavuşacağı, mal, mülk, toprak ve gayrimenkul sahibi olacağı söylenir.

Rüyasında pamuk şekeri yediğini gören kimsenin, kolay yollardan ama helal kazanç temin edeceği, bol nimete kavuşacağı, yaşam standartlarının yükseleceği, mutluluğa ulaşacağı, fazla gelir sahibi olacağı ifade edilir. Rüyada toz şekeri yemek, servet sahibi olmak anlamına gelir. Rüyayı görenin çok büyük bir kısmete sahip olacağına, hayatının en büyük fırsatını elde edeceğine, lüks ve güzel bir yaşam süreceğine yorulur. Renkli şekerler yemek, mal varlığı ve parada artış anlamına gelir.

Rüyada şeker almak ise, kişinin geçiminin tatlılıkla ve güzellikle sağlanmasına ve parasını oldukça kolay yollardan kazanmasına işarettir. Bir diğer tabir, aile içerisinde üzüntü ve sıkıntılara neden olan olayların sona ererek mutluluğa ve sevince kavuşulacağı şeklindedir.

Rüyada Akide Şeker Görmek

Rüyada akide şekeri görmek, rüya sahibinin yakın dostları ve arkadaşları ile birlikte çok güzel bir işe gireceğine, bu iş sayesinde kazanacağı paraları ile hayır işlerinde bolca kullanacağını delalet eder. Rüya sahibinin hayır duası alacağına alamet eder.

Rüyada Toz Şeker Görmek

Rüyada toz şeker görmek, ailece yaşanılacak bir mutluluğa işaret eder. Aile içi kısa süreli mutluluk olarak da yorumlanmaktadır.

Rüyada Kesme Şeker Görmek

Rüyada kesme şeker görmenin anlamı ise isteyerek ya da farkında olmadan çevredeki insanlara yararının dokunması şeklinde yorulur.

Rüyada Bayram Şekeri Görmek

Rüyada görülen bayram şekeri, rüya sahibinin iş ve eğitim hayatında çok başarılı olacağına ve bu başarıları akabinde elde edeceği bol kazanca ve bereket anlamına gelir. Bir diğer tabir yorumu ise rüya sahibinin aile hayatında yaşadığı problemlerin son bulacağına ve rahat bir yaşama kavuşacağıdır. Rüyada elma şekeri görülmesi ise ağızdan bal damlamasına, rüya sahibinin herkesin gönlünü hoş tutmasına işaret eder. Rüya sahibinin, tatlı dili ile herkes tarafından beğenilen ve her gittiği yerde hoş karşılanan bir kimse olacağı anlamına gelir.

Rüyada Küp Şeker Görmek

Rüyada küp şekeri görmenin tabiri; rüya görenin eline bir yerden geçecek olan toplu bir paraya ve bu para ile içinde bulunulan olumsuz ruh halinden kurtulmayı ifade eder.