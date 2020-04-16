Rüyada Saman Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Saman Almak, Satmak Ve Yakmak Anlamı

Rüyada saman görmek genel tabiri ile ucuzluk ve bolluğa, kolay kazanca ve zengin olunacağına işaret etmektedir. Bu malzemeyle görülen rüyalar, genelde hayra yorulmakla birlikte rüya sahibinin samanla ne yaptığına göre farklı anlamlar barındırmaktadır.

Rüyada Saman Almak

Rüyada saman almak, saman ile alakalı görülen çoğu rüyaya benzer biçimde olumlu bir anlama çıkmaktadır. Buna göre rüyasında saman aldığını gören kimsenin mal varlığının artacağına işaret edilmektedir. Ayrıca kazanılan bu malında kolay bir şekilde elde edileceği vurgulanmaktadır. Çünkü saman gerçek hayatta dövülerek ve uzun çabalar sonucunda elde edilmektedir. Oysa bu malzemeyi satın almak çok daha kolaydır. Rüyada saman almanın bir diğer yorumu da rüya sahibinin uzun zamandır istediği bir dileğe kavuşacağı manası taşımaktadır.

Rüyada Saman Satmak

Rüyada saman satmak, gerçek hayatta uğraşılan maddi işleri simgelemektedir. Bu kapsamda rüyasında saman satan kişinin işlerinin açılacağına ve bu kişinin kazancının tüm ailesini doyuracak kadar fazla olduğuna işaret edilmektedir. Hatta bu kimsenin işten başını kaldıramayacak kadar yoğun bir döneme gireceğine delalet edilmektedir.

Rüyada saman satmak farklı yorumlarla tabir olunmaktadır. Böyle bir rüya gören kişiye kendisine oldukça dikkat etmesi gerektiği tembih edilmektedir. Bu rüyanın sahibinin yakın bir zamanda evlenme ya da boşanma konusunda bir karar vermesi gerekebileceği şeklinde yorumlar da yapılmaktadır.

Rüyada Saman Yakmak

Rüyada saman yakmak, saman görülen ve olumlu yorulmayan nadir rüya yorumları arasındadır. Rüyasında saman yaktığını gören kimsenin farkında olmadan ya da istemeden hata yapacağına işaret edilmektedir. Rüyada saman yakılması; kişinin maddi kayba uğrayacağı, elinden mal çıkaracağı, sorunlarının artarak devam edeceği ve kötü bir haber alacağı yorumlarını içermektedir. Ancak rüyasında saman yaktığını gören kişinin bir müddet sonra bu dert ve sıkıntıları aşacağına da delalet edilmektedir.

Rüyada Saman Doldurmak

Rüyada saman doldurmak, samanın nereye doldurulduğuna bakılarak farklı anlamlarda yorumlanmaktadır. Bu kapsamda saman normalde saman konulmayan bir yere saman doldurmak genellikle iyiye işaret etmemektedir. Rüyasında samanı kasa ya da sandık benzeri bir şeyin içine doldurmak; yokluk ve kıtlığa delalet etmektedir. Bunun yanı sıra gerçek hayatta samandan beslenen hayvanlar da varsa bunların hastalanacağına işaret edilmektedir.

Rüyada evine saman doldurduğunu görmek ise oldukça güzel işlere müjde vermektedir. Buna göre evine saman dolduran rüya sahiplerine ucuzluk ve bolluk hakkında yorumlar yapılmaktadır. Bu yorumlar genellikle rüya sahibinin maddi kazancının ve mal varlığının artacağına işaret etmektedir.

Rüyada Saman Süpürmek

Rüyada saman süpürmenin hem iyi hem de kötü yorumları bulunmaktadır. Bu kapsamda rüyasında süpüren kimsenin, kendisine zararı dokunacak bir kimse ile birlikte hareket edeceği yorumu yapılmaktadır. Bu düşmanla hareket eden rüya sahibinin bir miktar zarara uğrayabileceğine işaret edilmektedir.

Rüyada saman görmek ile ilgili yapılan hayırlı yorum ise kişinin mutlu günler beklediği müjdesini vermektedir. Rüyayı gören kimse evli ise, yakında bir çocuk sahibi olacağına işaret edilmektedir. Aynı zamanda bu kimselerin ailesine çokça düşkün olduğu yorumları da yapılmaktadır. Bu rüyayı gören kimsenin uzun zaman çalıştıktan sonra, bu çabaların karşılığını alacağı şeklinde tabirler de yapılmaktadır.