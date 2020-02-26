Rüyada salatalık görmek ne anlama gelir? Rüyada salatalık toplamak ve yemek anlamı

Rüyada salatalık görmek, görme şekline göre değişebilir.

Rüyada Salatalık Görmek

Alimler, rüyada salatalığın mevsimi dışında görülmesi, işlerin bozguna uğraması manasına geldiğini işaret ederler. Rüyada salatalık gören kişinin hasta yatağında olması, yakının hasta olması, şifa manasına gelir. Hasta kişiler içi rüyada görülen salatalık deva manasına gelir. Rüyasında durmadan salatalık yediğini görmek, işlerin zaman zaman aksayabileceğine rivayet edilir. Rüyada, mevsiminde salatalık görmek, tam tekmil her şeyin doğru dürüst yoluna girmesi anlamına gelir.

Rüyada Salatalık Yemek

Rüyada salatalık yemek, hayrın kapıda olmasına işarettir. Rüya sahibi için bereket dolu zamanın geldiğine işarettir. Rüyasında salatalık yediğini gören kişi esnaf veya ticaretle uğraşıyorsa, işlerinin büyümesi anlamına gelir. Rüyada salatalık yediğini gören kişinin vasfı yoksa en kısa zamanda hayırlı bir işle karşılaşacağı manasına gelir.

Rüyada salatalık yediğini gören kişinin mal konusunda dara düşmeyeceği, istediği çok şeyin yolunda gideceğine hikmet edilir. Rüyasında salatalığı acele etmeden yemek, bazı boş işlerde zaman kaybına rivayettir. Kişinin kısmen kaybedeceklerine üzüleceği dönemin başlangıcına işarettir.

Rüyada Salatalık Toplamak

Rüyada salatalık toplamak, emek verilen işin sonucunun güzel olduğuna rivayettir. Kişinin rüyasında salatalık toplaması, alimlere göre huzur verici sonuç anlamındadır. Kişinin emeklerinin karşılığını her türlü alacağına işaret edilir. Rüyasında kendi ektiği salatalıkları topladığını görmek, ilim açısından zengin olmak istemeye işarettir.

Rüya sahibinin boş zamanlarını güzel geçirdiğine işaret edilir. Rüyasında salatalık topladığını gören kişinin mal ve mülk bakımından işlerinin doğru yola girmesine işaret edilir. Rüyada başkasının salatalıkları ile uğraştığını görmek, rüya sahibi için emeğin boşa gideceği işaret edilir. Rüyada başkalarıyla beraber salatalık toplamak, hayal gibi görülen bir işin gerçekleşeceği, bundan dolayı güzel günlerin geleceğine delalet edilir.

Rüyada Salatalık Almak

Rüyada salatalık almak, kayıp edilmiş malların bulunmasına rivayettir. Tabirciler, rüyasında salatalık aldığını gören kişi için şu yorumu yaparlar. Kişi önceden alamadığı borçlarını toplayacağı, ulaşamadığı kapılara rahatça ulaşacağı işaret edilir. Rüyada salatalık aldığını ama bu salatalıkların çürük çıktığını görmek, kısmet kapalılığına işaret eder.

Rüya sahibinin hiç istemeyeceği kadar sorunlarla karşılaşacağına, bunlardan kurtulmasının zaman alacağı rivayet edilir. Rüyasında salatalığı bir kişiden almak, aşkın zamansız uğrayacağına delalettir. Rüyada manavdan salatalık almak, akıl sahibi insanlardan uzak durmaya işaret eder. Rüyasında salatalık aldığını gören kişinin her halükarda işlerinde aksama yaşandığı söylenebilir.

Rüyada Salatalık Tarlası Görmek

Rüyada salatalık tarlası görmek, bazı başıboş işlerin artık bittiğine delalettir. Alimler, rüyada salatalık görmenin, kişi için hikmetlerinin iki olduğunu söylerler. Birinci fazilet, rüyada salatalık gören kişinin bulunduğu tarlanın durumuna göre değerlendirilir. Rüyayı gören kişi bol mahsullü tarlada salatalık topladığını görüyorsa, zenginliğinin sınırları aşacağına rivayet edilmiştir. İkinci fazilet, görülen tarlanın az mahsullü olmasıdır. Rüyada salatalık tarlasının mahsulünün az olduğunu görmek, bereketsiz işe işaret eder.

Rüyada Acı Salatalık Görmek

Rüyada acı salatalık görmek, dostla veya arkadaşla aranın bozulmasında delalet eder. Rüyasında acı salatalık gördüğünü gören kimsenin, arkadaşlarından biriyle tartışması biçiminde yorumlanır. Rüyasında acı salatalık gören kişinin iş hayatında bazı sorunlarla karşılaşması kuvvetli bir ihtimaldir. Rüyasında acı salatalık gören kişinin az veya çok demeden, hayırlı işe kalkışacağına, bundan dolayı mükafat alacağına hikmet edilir. Rüyada acı salatalık yediğini görmek, bazı zamanlarda tekin olmayan insanlarla karşılaşmak manasına da gelir.