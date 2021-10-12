Rüyada Saçın Beyazlaması Ne Anlama Gelir? Rüyada Saçın Bir Kısmının Ya Da Bir Telinin Beyazladığını Görmek

Rüyada saçın beyazlaması, gören kişinin durumuna ve rüyanın görülüş şekillerine bağlı olarak rüya alimleri tarafından farklı olarak tabir edilebilmektedir. Olumlu ve olumsuz manalara yorulan tabirleri bulunmaktadır. Genel olarak olumlu yöndeki yorumları ağırlık kazanmaktadır. Özelliklere erkeklerde saç ağarması hayra yorulan rüyalar arasındadır.



Rüyada Saçın Beyazlaması Ne Anlama Gelir?



Rüyada saçın beyazladığını görmek, rüyayı gören kişinin manevi ve maddi bakımdan rahatlayacağı şeklinde tabir edilir. Bir diğer rivayete göre rüyasında saçının ağardığını yani beyazladığını gören kişi, aile yaşantısında saygı kazanır. Bu rüyayı gören genç bir kişi ise bu kişinin ömrünün uzunluğuna, vakar ve temkine yorulur. Rüyada saçın beyazlaması yalnızca saçta değil de başın tamamında olursa bazı tabirciler tarafından bu rüya fakirliğe yorulmaktadır.



Rüyada Saçın Bir Kısmının ya da Bir Telinin Beyazladığını Görmek



Rüyada saçının bir kısmının beyazladığını görmek; rüya sahibinin vakar ve temkinli olması şeklinde tabir edilir. Rüyada başı ağaran kişinin eşi hamile ise, kendisinin bir erkek çocuk sahibi olacağına yorulur. Bir başka rüya yorumuna göre rüyada saçının bir kısmının beyazladığını görenin, iş yaşamında son derece başarılı olacağı ve feraha ereceği ifade edilir.



Rüya yorumcularına göre rüyada saçının bir telinin beyazladığını görmek, rüya sahibinin verdiği kararlardan ötürü kafasında soru işaretlerinin olacağına delalet sayılır. Bu yoruma göre rüya sahibi birtakım kararlar verir ve bununla ilgili çeşitli adımlar atar. Bu adımlarının sonuçlarını düşünerek gerçek yaşantısında bazı endişeler duyabilir.



Rüyada Evli Kadının Saçının Beyazladığını Görmesi



Rüyada evli kadının saçının beyazladığını görmesi; kocasının günah işlemekten çekinmeyen bir kişi olduğuna işaret sayılır. Başka bir tabire göre rüya sahibinin iş yaşamında türlü problemler ile karşılaşmasına yorulan bir rüyadır.