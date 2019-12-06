Rüyada saç kestirmek ne anlama gelir? Rüyada saç kesmek ve kesilmesi tabiri

Rüyada saç kestirmek üzerine eski İslam alimleri farklı tabirler sunmuşlardır. Kimi alimlerce rüyada saç kestirmek mala mülke, kimisince fakirliğe fukaralığa işaret eder. Saç kestirmenin gerçek manasını bu yazıda bulabileceksiniz. Kendi saçınızı kesmek, başkalarının saçını kesmek ile ilgili tüm cevaplar burada.

Rüyada Saç Kestirmek

Rüyada saçınızı kestirmek, yakın zamanda sadakalar vereceğinizi, birçok sevap kazanacağınız anlamını taşır. Bazı rüya tabircileri, rüyada saç kestirdiğini görüp, sadaka vermeyenlerin sevap yerine günah kazanacağı anlamına geldiğini ifade ederler. Rüyada saç kestirmenin manası, olan bir malın paylaşılması gerektiği anlamındadır.

Rüyada Birinin Saçını Kesmek

Rüyada bir kişinin saçını kestirdiğini görmek, yakın zaman farklı işlere girileceği anlamına gelir. Rüya sahibinin bir işi varsa, işinde pozisyonunun yükseleceği, kısa sürede çalıştığı yerde yükseleceği manasına gelir. Rüyada birinin saçını zorla kesmek ise zekat vermeyen birisine, gidileceği ve zekat vermesi gerektiğini söylemek manasına gelir.

Rüyada Saçının Tam Kesilmediğini Görmek

Rüyada birinin sizin saçınızı yarım yamalak kestiğini görmek, kısa zamanda iftiraya uğrayabileceğiniz manasını taşır. Fazileti pekte iyi olmayan bu durumdan kurtulmanın çaresi olarak bol bol sadaka vermek ve malın mülkü paylaşmak anlamına gelir.

Rüyada Beyaz Saç Kestiğini Görmek

Rüyada beyaz saç kesmek, hayra ve faydaya işarettir. Yakın bir zamanda bir hastalığın geçeceği, bir sorunun halledileceği manasına gelir. İnsanlarla arasının bozuk olması durumunda, rüya sahibinin bunu düzelteceği anlamı taşır. Rüyada yaşlı birinin beyaz saçlarını görmek, kendinden yaşça büyük bir arkadaş edinilebileceği delaletine sahiptir. Rüya sahibinin etrafındaki kişilere dikkat etmesi gerektiği anlamı da bu rüyadan çıkarılabilir.

Rüyada Asker Tıraşıyla Saç Kestirmek

Rüyada asker tıraşıyla saçını kestiğini görmek iki hükme delalettir. Bunlardan birincisi görev bilincinin rüya sahibini mevkilerini yükselteceği anlamına gelir. İkincisi ise rüya sahibinin tez zamanda büyük bir işe kalkışacağı ve bunda başarılı olacağı anlamına gelir. Rüya tabircileri rüyada asker tıraşının genel disiplininin artacağına işaret etmişlerdir.

Rüyada Saçları Ucundan Kesmek

Rüyada saçın ucundan kesileceği cimriliğe işaret eder. Eski İslam imamlarına göre rüyada saçını ucundan kestirmenin, cimrice malların verildiği manasına geldiğini söylemişlerdir. Alimler bu konuda rüya sahibinin derhal kendini düzeltmesi gerektiğini, cimriliğin kişinin sonu olacağını ifade etmişlerdir.

Rüyada Saç Keserken Ağladığını Görmek

Rüyada saçını kestirip bunun üzerine ağlamak, kısa sürede amansız bir hastalığın habercisidir. Rüya sahibinin derhal doktora gitmesi ve tetkiklerini yapması gerektiği manasına gelir. Rüyada saçı kesildiği için ağladığını görmek ise yaşanan bir ayrılığın kişiyi derdinden etkileyeceği manasına gelir. Rüya sahibinin kendisini ayrılıklara hazırlaması gerektiğini ifade eder. Rüyada saç keserken ağlamanın bir diğer fazileti, yorucu bir işten kurtulmaya işaret eder.

Rüyada Kendi Kendinin Saçını Kesmek

Rüya sahibinin kendi saçını kestiğini görmesi, olumsuzluğa delalet eder. Fakat alimler bu kısımda görüş ayrılıkları yaşarlar. Bir kısım alim kişinin kendi saçını kesmesinin yakın zamanda hür olacağı bir hayata kavuşacağını belirtir. Bir kısım alim ise kişinin rüyasında saçını kesmesinin yalnız kalacağına işaret ettiğini belirtirler. Rüyaya kendi saçlarını kestiğini görmek kadın ve erkeğe göre deişir. Kadınlarda zengin olunacağı veya zengin kimselerle evleneceğine delalet eder.

Rüyada Kesik Saç Görmek

Rüyada kesik saçlar görmek çok iyi bir insanın kalbini kırmak manasına gelir. Bu kişi aileden, yakın dostlardan biri olabilir. Rüyada kesik saçları topladığını görmek, kırılan kalbin düzeleceğini belirtir. Rüya sahibinin kırdığı kişiden özür dilemesi, küs olduğu kişilerin de kapısını çalması onun için daha hayırlı olacaktır.