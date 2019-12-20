Rüyada polis görmek ne anlama gelir? Rüyada polis olmak tabiri

Rüyada polis görmek belli bir otoriterin varlığını yansıtmaktadır. Rüya içerisinde görülen polis cesurluğu da temsil eder. Kimi rüya yorumcuları, rüya içerisinde görülen polisin oldukça hayırlı olacağını belirtmektedir. Bunun dışında; rüya içerisinde görülen polis kederin ve üzüntünün habercisi şeklinde ifade edilmektedir. Bunun dışında yaşanacak olan önemli kaybın da varlığını ifade eder. Rüya içerisinde görülen polis, mutlulukları ve sevinci ifade ettiği gibi yaşanacak üzüntü, kederi ve gamı da belirtir. Bu bakımdan rüya yorumlarını içeriğe göre ayrıntılı bir biçimde yapmak önemlidir.

Rüyada Polis Olmak

Rüyada polis olmak; hayırlı bir biçimde yorumlanır. Mühim bir sorumluluğun alınacağına ve bu etapta türlü makamlara yükseleceğinin habercisidir. Genel şekilde rüya içerisinde polis olmak; makam sahibi olmak manasını taşır. Bu makam ve görev, devletin türlü katlarında alınacak olan mühim yönetim görevi de olabilir.

Bu vaziyette hayırlı bir rüya olduğu söylenebilir. Rüyada polis olmak; rüya sahibinin iş yaşamında oldukça hayırlı yerlere geleceğine, ardından insanların yardımını alıp resmi kuruluşlardan birinde ülkesi adına oldukça mühim bir göreve atanacağına, halk bakımından oldukça sevileceğine, yardım ve destek alacağına, milleti ve vatanı adına çok güzel, hayırlı konularda katkısı bulunacağına işaret etmektedir. Aynı şekilde, rüyayı gören bireyin istemeden şiddete meyilleneceğine fakat daha sonra yapmış olduğu şeyler dolayısıyla oldukça fazla pişman olacağına alamet eder.

Rüyada Sivil Polis Görmek

Rüyada sivil polis görmenin anlamı; bireyin yapmış olduğu ve herkesten saklamış olduğu hatalı işlerin teker teker ortaya dökülmesine, mevcut iş ve aile yaşantısının çalkantılarına şahit olacağına işaret eder. Atılacak adımlarda dikkatsizliğe, kötü bireylerle de karşı karşıya gelineceğine yorulur. Rüya içerisinde sivil polis görmek; devlet ile alakalı işlerde de aksilikler yaşanacağına ve sıkıntılı bir dönem içinde olunacağına işarettir. Rüyasında sivil polis gören birey; erkek ise tehlikeli olan bir hanımla tanışarak, yaşamı alt- üst olur. Bir kadının sivil polisi görmesi, boşanma anlamına da gelir.

Rüya İçerisinde Üniformalı Polis Görmek

Rüyada üniformalı olan erkek polisi gören birey, resmi başvuru yapacaktır. Bununla beraber bu resmi başvurular olumlu sonuçlar alacaktır. Rüyada görülen polis kadınsa iş hakkında bazı aksilikler yaşanacaktır ve beklenen neticeler olumsuz sonuçlanır. Rüyada üniforması yırtık bir polis gören bireyin ismi kirli işe karışır. Temiz ve ütülü üniformaya sahip bir polisi görmek ise; rüyayı gören kişinin terfi alacağına işarettir.

Rüyada Trafik Polisi Görmek

Rüya içerisinde trafik polisi görmenin anlamı; ahlaki olarak bazı koşullara dikkat edilmemesinin ve toplum davranışlarında bireyin insanlar tarafından kınandığının göstergesi olarak açıklanabilir. Rüyada trafik polisi ceza yazıyorsa, maddi bir kayıp söz konusu olabilir ya da gerçek yaşamda yapılacak yanlış davranışlar neticesinde cezalandırılır.

Rüyada Polis Olduğunun Görülmesi

Rüyada polis olmakla aynı anlamı taşır. Rüyayı gören bireyin, resmi bir kuruluşta işe başlamasına, oldukça üst makamlara kadar yükselmeye ve ülke metoduyla alakalı kademelerde sorumluluk alınacağına yorumlanır.

Rüyada Polisi Aramak

Rüya içerisinde polisi aramak; yakınlığı duyulan bir bireyin yapmış olduğu bir yanlışı eleştirmek ve o bireyi doğru yola yönlendirmek adına uğraş vermek anlamına gelir. Bunun dışında iş yerinde verimin artması adına çalışanlara karşı devamlı uyarılarda bulunmak manasına gelir.







