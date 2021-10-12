Rüyada Parmak Kesilmesi Ve Kanamaması Ne Anlama Gelir? Rüyada Ayak, Baş Ve İşaret Parmağının Kesilmesi

Rüyada parmak kesilmesi, hastalık ve para kaybının yaşanacağına işaret eder. Rüyada parmak kanaması ise rüya tabirlerinde bu rüyanın bir olumsuz duruma işaret ettiği ancak kan olması nedeni ile rüyanın geçersiz olacağına delalet eder.



Rüyada Parmak Kesilmesi Ne Anlama Gelir?



Rüyada parmak kesilmesi, rüya tabirlerinde kişinin çok yakınından bir çocuğun hastalanacağına delalet eder. Rüya sahibinin akraba veya dostlarının bir küçük çocuğunun amansız hastalığa yakalanacağı ve bu hastalık ile uzun süre cebelleşeceği anlamına gelir. Aynı zamanda rüya sahibinin parasının büyük bir kısmını kaybedeceğine işaret edilir.



Rüyada Parmak Kanaması



Rüyada parmak kanaması, rüya yorumlarında rüyasında parmağının kanadığını gören kişi için başından üzücü olaylar geçeceğine ancak rüyada kan olması nedeni ile bu rüyanın geçersiz olacağına işaret edilmektedir. Bu nedenle görülen rüya kabul olmayacak ve kişinin hayatı normal şekilde devam edecektir.



Rüyada Ayak Parmağının Kesilmesi



Rüyada ayak parmağının kesilmesi, genel anlamda hayırlı ve güzel olayların yaşanacağı anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin başta iş hayatı ve sağlığı olmak üzere çeşitli iyi olaylar başından geçecektir. İş yaşamında yükselmeye başlayacak olan rüya sahibi sonunda kendini mutlu edecek olan gelire kavuşacaktır. Öte yandan hastalığı varsa bu kişi tüm sağlık sorunlarından kurtulacak ve huzurlu yaşama merhaba diyecektir.



Rüyada Baş Parmağının Kesilmesi



Rüyada başparmağının kesilmesi, kötülüklerden sıyrılmak ve güzel günlere erişmek olarak yorumlanır. Rüyayı gören kişinin aile içindeki sorunlar olmak üzere arkadaş ve akraba çevresi ile arasındaki sorunlar bir anda bitecek ve saygı duyulan kişilerden birisi olacaktır.



Rüyada İşaret Parmağının Kesilmesi



Rüyada işaret parmağının kesilmesi, maddi kayıplara ve zor günlere delalet etmektedir. Rüyasında işaret parmağının kesildiğini gören kişinin iş yerinde yaşayacağı büyük sorunlar nedeni ile kovulacağına delalet edilir. Bu nedenle maddi zarara girecek olan rüya sahibi bir süre zorluklar çekecektir.