Rüyada papağan görmek ne anlama gelir?

Kişinin rüyasında papağan görmesi, hayatındaki birtakım fırsatların geleceğine delalet eder. Papağan, rüya sahibi için miras, para, huzur ve iyi insanlarla karşılaşma olarak tabir edilir. Kişi beklemediği birinden miras elde edebilir. Yaptığı işlerden kazancı artabilir. Etrafındaki insanlarla arası daha güzel hale gelebilir. Papağan gören kişi, çok iyi kalpli insanlarla karşılaşabilir. Bu iyi insanlar ona manevi anlamda yardımcı olabilir.



Rüyada Papağanı Elinde Görmek



Rüyada elinde papağan görmek, kısmetin açılmasına rivayettir. Kimi alimler, kısmetin para yönünden olacağını, kimileri evlilik yönünde olacağını belirtirler. Kadının rüyasında elinde papağan görmesi, kocasıyla arasını güzel olacağına rivayet edilir. Bekar kadının papağanı elinde görmesi, gelecek olan fırsatlar olarak değerlendirilmiştir. Rüyada papağanı elinde gören kişi erkekse, zenginlik konusun gelişmeler yaşayabilir. Zengin iş insanlarıyla tanışma fırsatı bulabilir.



Rüyada Papağanın Isırdığını Görmek



Rüyada papağanın ısırdığının görülmesi, güvenilmez, sözünü yerine getirmeyen kişilere rivayettir. Rüya sahibinin etrafında böyle insanlar olmaya başlar. Kişiye kötülük etmezler ama rüya sahibi o kişilerle iş tutmaya kalkarsa, kötü yollara düşebilir. Rüyasında papağanın ısırdığını görmek, yorumcular tarafından, güzel olmayan olaylar ve işler şeklide tabir edilmiştir. Alimler, rüyasında papağanın ısırdığının görülmesinin, belaya girmek şeklinde tabir etmişlerdir.



Rüyada Mavi Papağan Görmek



Rüyada mavi papağan hayırlı ilişki kurmak, mutlu olmak için adım atmak manalarına gelir. Yorumcular, rüyasında mavi papağan gören kimsenin, hayatında güzel gelişmeler yaşanacağını belirtirler. Kimi tabircilere göre rüyada mavi papağan görülmesi, işlerde olacak düzen manasındadır. Kişi mutlu olabileceği insanlarla daha fazla iletişim kurabilir. Eşi varsa onunla mutlu olabilir. Rüya sahibi bekarsa, ailesiyle güzel ilişkiler kuracaktır.



Rüyada Kırmızı Papağan Görmek



Rüyada kırmızı papağan hastalıkların bitmesi, şifanın gelmesi anlamına gelir. Rüya sahibinin büyük hastalıklara şifa bulacağı, onlardan kurtulacağına yorumlanır. Kırmızı papağan altın manasına da gelir. Kimi tabirciler, altının evlilik olduğunu ifade ederler. Kimileri ise altının mecazi anlama gelmediğini, kişinin gerçekten altın elde edeceğini işaret ederler. Genel rüya tabirine göre kırmızı papağan, işlerin güzel olmasına, hastalıkların bitmesine yorumlanır.



Rüyada Papağanın Öldüğünü Görmek



Rüyada papağanın öldüğünü görmek, sevilen bir kişi tarafından ihanete uğramak olarak değerlendirilir. Kişi için bu rüya hayırlı değildir. Etrafındaki bazı insanlar tarafından zararlar görebilir. Hayatı kötü yollara girebilir. Rüya sahibi için beklentiler karşılanmayabilir. Terk edilebilir veya hayatı sıkıntılar içerisine girebilir. Papağanın öldüğünü görmek, yorumcuların büyük bir kısmına göre sıkıntı olarak tabir edilir.



Rüyada Yeşil Papağan Görmek



Rüyada yeşil papağan, maneviyata olan boş vermişlik olarak tabir edilir. Rüya sahibinin maneviyatını sürekli boşladığı yönünde hikmetler söylenir. Alimler, kişinin rüyasında yeşil papağan görmesinin, kendisine yapılan uyarı olarak değerlendirirler. Kişinin bu rüyasından sonra maneviyatında daha fazla dikkat etmesini tavsiye ederler. Yeşil papağan, dini yönden olan gelişmeler şeklinde de yorumlanır.



Rüyada Papağanın Konuştuğunu Görmek



Rüyada papağanın konuştuğunu görmek, sırların açığa çıkması ve yakın akrabalardan biriyle ters düşmek anlamlarına gelir. Çok hayırlı olmayan rüyaların başında gelir. Kişi bazı sıkıntılar, acılar, sorunlar yaşayabilir. Alimler, bundan kurtulmanın yolunun, maneviyata yönelme olduğunu belirtirler. Kimi tabirciler, rüyada papağan konuşmasını görmenin çok kötü olmadığını işaret ederler. Kişi için yaşanılacak fırsatlar ve yakın gelecekte iş şeklinde tabir edilmiştir.