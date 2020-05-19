Rüyada Ölüm Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Ölüm Haberi Almak Tabiri

Rüyasında birinin öldüğünü gören kimse, ölen kişinin özellikle tanıdık veya kendisi olduğunda bu rüyanın etkisinden bir türlü çıkamaz. Rüyanın anlamlarını merak eder ve araştırmaya koyulur. Kişi bir yandan “rüyaların tersi çıkarmış” sözünü düşünerek kendini rahatlatır fakat bir yandan da içi içini kemirir. Rüya tabirlerine bakarak doğru olan yorumun ne olduğunu öğrenmek ister.

Rüyada Ölüm Görmek

İnsanın rüyasında başkasını ya da kendisini ölü olarak görmesi, kişinin ahlak olarak bozulduğu anlamına gelmektedir. Eğer bir kişi rüyasındayken ölen kişinin ardından ağlıyor, bağırıyor, kişinin tabuta konulup taşındığını görüyor ve toprağa verildiğini de görüyor ise bunun anlamı rüyayı gören kişinin yükseleceğidir.

Rüyada bir ölüyü gömerken görmek kişinin hayırlı bir haber alması anlamına gelir. Genel olarak rüyada ölü görmek hayra yorulmaktadır. Ölmüş olan kişilerin rüya âlemindeyken söylemiş oldukları sözler genel olarak doğru çıkmaktadır. Eğer kişi bir akrabasını rüyasındayken ölmüş olarak gördü ise bu o akrabasının uzun ömre sahip olduğu anlamına gelmektedir. Ölü olan kişinin rüyada güldüğünü görmek rüyayı gören kişinin vicdanının rahat olacağına işaret eder. Bazen rüya ölü görmek üzüntü ve sıkıntı olarak yorumlanmaktadır.

Rüyada ölüm görmek bazı rivayetlere göre yolculuk anlamına gelirken bazı rivayetlere göre ise evlilik anlamına gelir. Kişinin kendisini ölü olarak görüp aynı zamanda mezara götürülmekteyken gördü ise bu kişinin uzakta bir yerlere gideceğini, yolculuğa çıkacağına işaret eder. Eğer kişi rüyada kendisinin öldüğünü ve aynı zamanda kefenlendiğini görüyorsa o kişinin evleneceğine yorulmaktadır.

Rüyada Ölüm Haberi Almak

Rüyada ölüm haberinin alındığını görmek bahtsızlık, uğursuzluk anlamına gelir. Rüyayı gören kişinin yaşayacağı tatsız olaylara işaret eder. Kişinin mutsuz olmasına, kısmetinin kapanmasına, endişeli olmasına, kötü ve zor günler geçirecek olmasına işaret eder. Kişinin sıkıntılarında bir artış olacağına, sorunlarının biraz daha katlanıp büyüyeceğine, umutsuzluğa kapılacağına, mutlu ve güzel günlere olan inancını kaybedeceği anlamına gelir.

Rüyada birinin ölüm haberini almak kişinin borçlarından kurtulmak, sorunlarından ve sıkıntılarından kurtulabilmek için umut ederek peşinden koşmuş olduğu işlerde kendisi için hayırlı sonuçlanmayıp, tam tersi olarak kişinin hayal kırıklığını yaşamasına neden olacağına işaret eder. Bu durumun içinden çıkabilmesinin zor olacağına işaret eder.

Rüyada alınan ölüm haberi kişinin çokça uğraşmış olduğu işlerinin bozulacağına yorulmaktadır. Bu sebeple kişinin ilerleyen günlerde gelebilecek olan güzel günlere inancını kaybedeceğine ve hayatında keyifsiz ve isteksiz hissedeceğine yorulur.

Rüyada Ölüm Haberi Duymak

Kişinin işlerinin yolunda gidemeyeceği haberini verir. Kişinin sosyal yaşamının olumsuz olarak etkilendiği birtakım olayların meydana gelmesi anlamını içerir. Kişinin hedeflemiş olduğu hedeflerine ulaşabilme yolunda zorlanacağına ve bu sebeple kişinin keder içerisinde olacağına yorumlanır. Kişinin işlerinin yolunda gitmemesi nedeni ile yaşayacak olduğu büyük hüzünleri yansıtan bir rüyadır.

Kişinin imkânsız olduğunu düşündüğü bazı durumlar için çözüm yollarını bulamayacağını da işaret eder. Bu sebep ile yaşanılan vakit kaybının da kişiyi üzeceğine yorumlanır. Kişinin emek vermiş olduğu bazı konularda yeteri kadar başarı yakalayamayacağına işaret eder. Kişide kuşku oluşturacak olan durumların aydınlanabilmesi için vereceği çabaya da işaret eder. Beklenilen bir haberin gelmeyeceğinden dolayı hissedilecek olan kaygınında bir habercisidir. Kişinin bir sırrının başkaları tarafında öğrenileceği anlamına da gelir.