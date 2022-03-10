Rüyada Ölü Bebek Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Karnında, Kucağında, Mezarlıkta Ve Karnında Ölmüş Bebek Görme

Rüyada ölü bebek görmek, rüya tabircilerine göre genellikle iyi olmayan durumlara ve haberlere işarettir.

Rüyada Ölü Bebek Görmek

Rüyada ölü bebek görmek genel olarak iyi olmayan bir rüya şeklinde tabir edilir. Rüyada ölü bebek görmek keder ve üzüntü anlamına gelmektedir. Pek çok rüya tabircisi bu rüyayı kişinin hedeflerine ve amellerine ulaşamayacağının bir işareti olarak yorumlar. Umutla bağlanan gelişmelerin meydana gelmeyebileceğinin de işareti olarak değerlendirilir.

Rüyada bebek görmek aynı zamanda hastalık ve sıkıntıya da işarettir. Beklenen iş başarısının ve kazancının gelmeyeceğini gösterir. Hüsranla biten işler, ayrılıkla sonuçlanan beraberliklerin habercisi de olabilir.

Rüyada Karnında Ölü Bebek Görmek

Rüya sahibi kadın karnında ölü bebek görmüşse yakı zamanda çok büyük bir üzüntü yaşayacağına delalet eder. Bu yakınlarının bir hastalık haberi olabileceği gibi uzaklardan gelecek bir vefat haberi de olabilir.

Rüyada Kucağında Ölü Bebek Görmek

Kişi rüyasında kucağında ölü bir bebek görmüşse bu rüya hüsran anlamına gelmektedir. Umut bağlayıp güvendiği kişilerin kendisini hayal kırıklığına uğratıp yarı yolda bırakacaklarına delalet eder. Güvendiği bir insanın darbesi ile karşı karşıya kalacağına da işarettir.

Rüyada Mezarlıkta Ölü Bebek Görmek

Kişi rüyasında ölü bebeği mezarlıkta görmüşse bu rüya geneli ilgilendiren zarar verici birtakım olayların ayak sesleri olarak tabir edilir. Örneğin, kişinin bulunduğu coğrafyada felaket ve deprem gibi doğal afetlerin meydana gelebileceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Kefenli Ölü Bebek Görmek

Rüya sahibi rüyasında kefenlenmiş bir bebek görmüşse ne yazık ki bu rüyada iyi olmayan şeylere delalet eder. Ya kişinin kendisinin ya da yakın çevre ve ailesinin sıkıntılı, üzüntülü haberler alacağına delalet eder.

Rüyada Ölmüş Erkek Bebek Görmek

Kişi rüyasında ölmüş bir erkek bebek görmüşse bu rüya uyarıcı bir rüya olarak nitelendirilir. Hayırlı bir rüya olarak görülmez ve kişinin elindekilere şükür etmesi gerektiği vurgulanır. Sahip olduklarına minnet duygusu beslemesi gerektiğinin altı çizilir.

Rüyada Ölü Bebek Doğurduğunu Görmek

Rüya sahibi, kendisinin ölü bir bebek doğurduğunu görmüşse bu rüya ne yazık ki bir olayın ya da işin hüsranla sonuçlanacağına işaret eder. Bir düşüncesini hayata geçiremeyeceğini anlatır. Bilhassa iş konusunda başarısızlık ve hüsran olarak yorumlanır.