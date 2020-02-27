Rüyada okul görmek ne anlama gelir? Rüyada okula gitmek ve okulda olmak anlamı

Alimler, rüyada okul görmenin, birden daha fazla yorumu olabileceğini aktarırlar. Rüyada okul görmek, ilim olarak görülse bile, sadece bu manaya teşkil etmez. Aynı zamanda kişinin evlat sahibi olacağına, rıza göstereceğine yorumlanır. Rüyasında okul gören kişinin, yapısı açık olmasıdır. Alimler, okul gören kişinin ilim yönünden daima açık olduğunu belirtirler.



Rüyada Okula Gitmek



Rüyada okula gitmek, eğitim manasına gelir. Rüyayı gören kişi, kendisini geliştirebileceği yeni eğitime başlar. Rüyada okula gitmeyi, alimler, olumlu anlamda yaşanan gelişmeler olarak aktarırlar. Rüyayı gören kişinin amacı için çalışmaya başlayacağına, bundan sonuç alacağına hikmet edilir.



Rüyada okula gitmek, iş sahibi olmaya, kişi iş sahibiyse başarılı olacağına rivayet edilir. Okula gittiğini gören kişi, başarılı olmak adına çaba gösterecek ve başarılı olacaktır. Rüyada okula isteksizce gittiğini görmek, yokluğa düşmeye rivayettir.



Rüyada Okulda Olmak



Rüyada okulda olduğunu görmek, yeni eve rivayet edilir. Rüya sahibinin taşınacağına, farklı bir işin sahibi olacağına delalet eder. Rüya tabirciler, rüyada okulda olmayı, yolculuk ve taşınmak olarak işaret etmişlerdir. Rüya sahibi iş için yolculuğa çıkabilir. Daha çok rahat olmak için taşınabilir. Rüyada okulda olmak, anlam olarak olumludur.



Rüyada Yeni Okul Görmek



Rüyada yeni okul görmek, mal sahibi olmanın getirdiği lükse hikmet eder. Alimler, rüyasında yeni okul gören kişinin sıkıntılardan uzak, lüks hayata eriştiğini ifade ederler. Rüyada yeni okulun yıkıldığını görmek, hayallerin sona ereceğine hikmet edilmiştir. Rüya sahibi kendi ulaşmak istediği hedeflere, ulaşmakta güçlük çekecektir. Rüyada yeni okul görmek, malın ve mülkün genişliği olarak tabir edilir. Kişinin yeni evine, arabasına hikmet edilir.



Rüyada Eski Okulda Olduğunu Görmek



Rüyada eski bir okulda olduğunu görmek, kişinin hatıralarının güzel olmadığına rivayettir. Rüyada eski bir okul görmek, rüyayı gören kişinin eğitimde çok başarılı olmadığına hikmet edilmiştir. Kendi eski okulunda olduğunu görmek, rivayete göre sakin olarak mal edinmeye işaret eder. Rüyasında eski okulda olduğunu gören kişi, sözü geçen insanlarla tanışabilir. Onlarla iş birliği içine girebilir ve bundan kazanç elde edebilir.



Rüyada Okul Kapısı Görmek



Rüyada okul kapısı görmek, hayattaki atılan adımların hezimet getireceğine rivayettir. Rüya sahibinin isteklerinin karşılanmasında gecikmeler olduğuna işaret eder. Rüyayı gören kişi için çeşitli sıkıntılar ortaya çıkmıştır. Hakkında çeşitli soruşturmalar olabilir. Kişi hapse düşüp zor zamanlar geçirebilir. Okul kapısı alimlere göre farklı olarak ilim kapısıdır. İlim edinmek isteyen kişinin bundan nasiplenmesine işarettir. Rüyada okul kapısında başkalarının da olduğunu görmek, beklenti içerisinde olmak şekliyle yorumlanmıştır.



Rüyada Okul Önünde Beklemek



Rüyada okul önünde beklemek, başarıyı kovalamak anlamına gelir. Rüya sahibinin başarılı olabilmek için çalışmak dışında her yola başvurduğu rivayet edilir. Alimler, rüyayı gören kişinin mutlaka çalışmasını gözden geçirmesi gerektiğini ifade ederler. Rüyada okul önünde birini beklemek, muhafaza edilecek bilgiye işaret eder.



Okul önünde tanımadığı kimseyle konuşmak, ilmin kişiyi önemli birileriyle dost edeceğine hikmettir. Rüyasında okul önünde tek başına beklemek, kalem ve kağıtla başarıya hikmet edilmiştir. Rüya sahibinin yetenek edineceği bunlarla iş yapacağı yorumlanır. Rüyada okul önünde arkadaşlarıyla beklemek, haklı bir durumda kazanılacak zafere işaret eder. Alimler rüya sahibinin geniş bir ortam bulacağını işaret ederler.