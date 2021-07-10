Rüyada Mum Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Mum Yakmak Ve Almak Anlamı

Rüyada mum gören rüya sahibi; hayırlı olaylar yaşayacaktır. Bu olaylar rüya sahibi açısından çok önemli olup, rüya sahibine ilaç gibi gelecektir. Rüyada mum görmek; rüya sahibinin toplum içerisinde çok sevilen ve sayılan biri olduğuna işaret eder.

Rüyada Mum Görmek

Rüyada mum görmek; genel olarak insanlığa yararı olan birine işaret eder. Rüya sahibi, insanlık için yardımsever bir kişiliği olup, yardıma muhtaç insanlara destek olmaktadır.

Rüyada Mum Yakmak

Rüyada mum yakmak; rüyayı gören bireyin devlet işine girmesine veya çalışmalardan başarı elde etmesine delalet eder. Rüyada evinde mum yaktığını gören kişinin önüne çok güzel fırsatlar çıkacaktır.

Rüyada Mum Almak

Rüyada mum almak; rüyayı gören kişinin yapacağı kimi hayırlı işler neticesinde alacağı hayırlı duaların habercisi şeklinde tabir edilir. Rüya sahibinin yardıma ihtiyacı olan bireylere yardım etmesine, el uzatmasına işaret eden bir rüyadır.

Rüyada Mum Ateşi Görmek

Rüyada mum ateşi görmek; rüya sahibinin çevresindeki insanların dostluklarına güveneceği, elini attığı her işte başarılı olması manasına gelir. Rüya sahibinin umutlanacağı bir haber alması olasıdır.

Rüyada Mum Bulmak / Bakmak

Rüyada mum bulmak; rüya sahibinin yaşamına önemli oranda para geçmesi olarak yorumlanır. Aynı zamanda rüyada mum bakmak da rüya sahibinin eline geçecek fırsatları lehine olarak değerlendirmesi şeklinde yorumlanmaktadır.

Rüyada Beyaz Mum Görmek

Rüyada beyaz mum görmek; hayır içeren bir rüya şeklinde yorumlanır. Rüyada beyaz mum; hoşgörü ve berekettir. Rüyayı gören bireyin etrafına yaptığı iyilikler ile mutlu olmasına ve iç huzuru da bulmasına delalettir.

Rüyada Camide Mum Görmek

Rüyada camide mum görmek; rüya sahibinin yeni bir hayat kurması şeklinde tabir edilir. Rüya sahibi hem manevi hem maddi anlamda refaha kavuşacak ve pek çok problemi atlatarak daha güzel ve sakin bir yaşamı olacaktır.

Rüyada Mum Dikmek

Rüyada mum dikmek; rüya sahibinin iş ve aile yaşamında önemli mutluluklar yaşamasına, yaptığı her konuda hayranlık duyulmasına, başarıların devamı adına kendini devamlı yenilemesine işaret eder.

Rüyada Mum Dağıtmak

Rüyada mum dağıtmak; rüya sahibinin huzurlu olmasına, şükretmesine, yeni sayfa açmasına, sorumluluk almaya, rüya sahibinin hayallerine yaklaşarak, etrafındaki kişilere yararının dokunmasına işaret eder.

Rüyada Mum Damlaması

Rüyada mum damlaması; atılacak adımlar ile başarılı olmaya ve iyi yerlere ulaşmaya, borçların bitmesine, yakın bir arkadaşın vesilesiyle işe girmeye delalet eder.

Rüyada Mum Eritmek

Rüyada mum eritmek; rüya sahibinin eline geçecek fırsatları doğru biçimde değerlendirmesiyle önemli kazançlar sağlamasına, hayırlı kısmetler ile karşılaşmasına yorulur.

Rüyada Mumu Eliyle Söndürmek

Rüyada yanan mumu eliyle söndürmek; rüya sahibinin hayırlı bireylerle dolaşmasına, kısa zamanda önemli hayallerini gerçekleştirmesine, aile bireyleri içerisinde biriyle tartışmaya delalettir.

Rüyada Erimiş Mum Görmek

Rüyada erimiş mum görmek; rüya sahibi bekarsa ailesiyle yaşayacağı, evli ise eşiyle yaşayacağı önemli tartışmalara ve kavgalara delalet eder.

Rüyada Mum Fitili Görmek

Rüyada mum fitili görmek; kafa karışıklığından ve olumsuz düşüncelerden sıyrılmaya, hayırlı kısmetle yolları birleştirmeye rızkın artmasına delalet eder.

Rüyada Mum Hediye Almak / Etmek

Rüyada hediye mum almak; aşk dolu geçecek vakte işaret eder. Rüyada mum hediye etmek de aynı şekilde tabir edilmektedir. Rüya sahibi sevdiği kişiyle geçirdiği zamanın tadını çıkaracaktır.

Rüyada Mum İstemek

Rüyada mum istemek; rüya sahibinin sevgiye ve ilgiye ihtiyaç duyduğunun göstergesidir.

Rüyada Mum Koklamak

Rüyada mum koklamak; rüya sahibinin yüzünün gülmesini sağlayacak, kendisini özel ve farklı hissettirecek, mutluluğunu ve huzurunu arttıracak biriyle tanışmasına delalet eder.

Rüyada Mum Kırılması

Rüyada mum kırılması; rüya sahibinin ağlamasına işaret eder. Rüya sahibi için bu rüya; eski yaşamına kısmen de olsa sünger çekilmesine, hastalıkların şifa bulmasına delalet eder.

Rüyada Mum Kesmek

Rüyada mum kesmek; rüyayı gören kişi adına hayırlı değildir. Rüyayı gören birey, sıkıntılarla boğuşacağı bir döneme girecektir.