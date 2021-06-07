RÃ¼yada mezarlÄ±kta olmak, insanlara Ã¶nyargÄ±lÄ± yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve bu yaklaÅŸÄ±mÄ± deÄŸiÅŸtirmeniz gerektiÄŸini gÃ¶sterir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Olmak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta olmak, genel olarak insanlara Ã¶nyargÄ±lÄ± yaklaÅŸan biri olduÄŸunuzu gÃ¶stermektedir. AyrÄ±ca bu yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±zÄ±n hiÃ§ hoÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ± anlamÄ±na da gelir. KÄ±sa zamanda Ã§evrenizdeki herkes bu tutumunuzdan rahatsÄ±z olacak ve sizinle iliÅŸkisini kesmeye baÅŸlayacaktÄ±r. RÃ¼yada mezarlÄ±k gÃ¶rmek aynÄ± zamanda Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n sizden uzaklaÅŸmasÄ±na ve yalnÄ±z kalmaya delalet eder.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Uyumak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta uyumak, uzun sÃ¼redir gÃ¶rmediÄŸiniz arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla Ã¶zleminizi gidereceÄŸinizi gÃ¶sterebilir. DiÄŸer yandan eÄŸer arkadaÅŸÄ±nÄ±z vefat etmiÅŸ ise sizden ziyaret bekliyor demektir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta AÄŸlamak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta aÄŸlamak, saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n kÃ¶tÃ¼ olacaÄŸÄ± konusunda sizi Ã¶nceden uyarÄ±r, bu yÃ¼zden yemeklerinize dikkat etmelisiniz.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta YÄ±lan GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta yÄ±lan gÃ¶rmek, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±z iÃ§in Ã§ok para harcayacaÄŸÄ±nÄ±z ancak saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ±n iyi olacaÄŸÄ± anlamÄ±na gelir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta GezdiÄŸini GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta gezdiÄŸini gÃ¶rmek, arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zla veya ailenizdeki bazÄ± kiÅŸilerle olan anlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ±n ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rebilir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta AltÄ±n GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta altÄ±n gÃ¶rmek, kendinize gÃ¼venmediÄŸiniz niteliklere sahip olduÄŸunuz anlamÄ±na gelir ve bu sizi Ã§ok rahatsÄ±z eder. Bu dÃ¼ÅŸÃ¼nceler yavaÅŸ yavaÅŸ kaybolacak demektir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta AÄŸaÃ§ GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta aÄŸaÃ§ gÃ¶rmek, dert ve dertlerinizden kurtulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶sterir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Ayetel KÃ¼rsi Okumak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta Ayetel KÃ¼rsi okumak, dinden uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve bu davranÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ±n yanlÄ±ÅŸ olduÄŸuna yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Bebek GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta bebek gÃ¶rmek, haber almak istediÄŸiniz ama uzun sÃ¼re duymadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z akrabanÄ±zdan tesadÃ¼fen haber alacaÄŸÄ±nÄ±za iÅŸaret eder.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Beyaz Ã‡iÃ§ek GÃ¶rmekÂ Â Â

RÃ¼yada mezarlÄ±kta beyaz Ã§iÃ§ek gÃ¶rmek, zihninizi meÅŸgul eden sorunlarÄ± bir an Ã¶nce Ã§Ã¶zeceÄŸinizi ve rahatlayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶sterebilir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Birini GÃ¶mmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta birini gÃ¶mmek, iÅŸinizi zamanÄ±nda bitiremeyeceÄŸinizi ve bundan dolayÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ancak bu sÄ±kÄ±ntÄ±lar bir an Ã¶nce unutulacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterebilir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Birinden KaÃ§mak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta birinden kaÃ§mak, dertlerinizi ailenizden veya arkadaÅŸlarÄ±nÄ±zdan bir kiÅŸinin yardÄ±mÄ±yla Ã§Ã¶zeceÄŸiniz anlamÄ±na gelir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Cenaze GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta cenaze gÃ¶rmek, bazÄ± arkadaÅŸlarÄ±nÄ±z tarafÄ±ndan anÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve bu konuÅŸmalarÄ±n sizi rahatsÄ±z edeceÄŸini gÃ¶sterebilir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Cenaze NamazÄ± KÄ±lmak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta cenaze namazÄ± kÄ±lmak, hayra ve gÃ¼zele delalet eder. HayÄ±rlÄ± bir iÅŸinizin en kÄ±sa zamanda olacaÄŸÄ±na yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Cemaatle Namaz KÄ±lmak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta cemaatle namaz kÄ±lmak, birilerinden yardÄ±m alacak ve bu yardÄ±m sayesinde Ã§ok iyi yerlere geleceÄŸinize yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Dua OkumakÂ Â Â

RÃ¼yada mezarlÄ±kta dua okumak, Ã¶len bir yakÄ±nÄ±nÄ±zÄ±n sizden dua beklediÄŸi anlamÄ±na gelmektedir.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Ev GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta ev gÃ¶rmek, oturduÄŸunuz muhitten taÅŸÄ±nacaÄŸÄ±nÄ±za ve yeni bir eve sahip olacaÄŸÄ±nÄ±za yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Erkek Ã‡ocuÄŸu GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta erkek Ã§ocuÄŸu gÃ¶rmek, evleneceÄŸiniz ya da evlendiÄŸiniz kiÅŸiyle yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±z problemlere delalet eder.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Ekmek GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta ekmek gÃ¶rmek, son zamanlarda harama el sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ya da haksÄ±z bir kazanÃ§ saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in vicdanÄ±nÄ±zÄ±n rahat etmediÄŸine yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta EÅŸek GÃ¶rmek

RÃ¼yada mezarlÄ±kta eÅŸek gÃ¶rmek, bir yÃ¼kÃ¼nÃ¼z olduÄŸuna ve bu yÃ¼zÃ¼k bÃ¼yÃ¼k sorumluluklar getireceÄŸine yorumlanÄ±r.

RÃ¼yada MezarlÄ±kta Fatiha Okumak

RÃ¼yada mezarlÄ±kta Fatiha okumak, Ã¶lmÃ¼ÅŸlerinizin sizden dua beklemesine, son zamanlarda aksattÄ±ÄŸÄ±nÄ±z dualarÄ±nÄ±zÄ± ya da ibadetlerinizi yeniden yapmanÄ±z gerektiÄŸine yorumlanÄ±r. Dindar bir kimse deÄŸilseniz yakÄ±n zamanda baÅŸÄ±nÄ±za gelecek olan bir felaket sonrasÄ± inancÄ± simgelemektedir.

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