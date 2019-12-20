Rüyada mezar görmek ne anlama gelir? Rüyada mezar kazmak tabiri

Rüyada mezar görmek, zindana, hapis edilmeye yorumlanmıştır. Rüyasında mezar gören kişinin işlediği bir suçtan dolayı hapse girmesi mümkündür. Tabirlere göre rüyada mezar gören kimsenin kendine tutsak olabileceği aktarılır.

Rüyada Mezar Görmek

Rüyada mezar görmek tabircilere göre çok farklı anlamlar taşır. Bunlar şöyledir. Rüyada mezar görmek, fakirleşmenin işaretidir. Aynı zamanda hapis olmaya delalet eder. Rüyasında mezar görmek, iffetin korunamaması manasına gelebilir. Evinin önünde mezar görmek, kısmetinin daralacağına, aileyle sıkıntılar yaşanacağına delalet eder.

Rüyada tanıdık birinin mezarını görmek ise o kişinin dualara ihtiyaç duyduğuna işaret eder. Rüyada mezar görmek genel anlamıyla pek hayra yorulmaz ama çok kötü olduğu da söylenmemiştir. Alimler mezarın, bir kişinin rüyasına girmesinin ders icabet ettiğini söylerler. Yani kişinin hatalarından ders alması gerektiğini ifade ederler.

Rüyada Mezar Kazmak

Rüyada mezar kazmak, rüya sahibinin çok sıkıntıya düşeceğine işaret eder. Hali vakti yerine olan bir kimse için malını kaybetmesi, huzurlu kimseler için hüznün başlangıcı şeklinde rivayet edilmiştir. Rüyada bildiği, tanıdığı birinin mezarını kazmak, akıl sağlığının iyiye gitmediğini, sıkıntıların başlayabileceğini ifade eder.

Rüyasında sürekli mezar kazdığını gören kimsenin, halinin vaktinin beklemediği kadar kötü olacağına işaret eder. Rüyada cenaze olup mezar kazdığını görmek, kişinin hayır işlemesi gerektiğini ifade eder. Bu duruma rüya sahibinin hemen zekat vermesi gerekecektir.

Rüyada Mezar Taşı Görmek

Mezar taşının rüyada görülmesinin manaları hem derin hem de çok farklı olur. Tabirciler bu konuda faklı yorumlar yaparlar. Ama aynı zamanda görülen mezar taşı da rüyanın yorumunu değiştirir. Rüyada mezar taşı görmek, ilme irfana delalet eder. Kimi tabirciler rüyada mezar taşının görülmesini, insanın güçlü oluşuna yorumlarlar.

Rüyada tanıdık bir kişinin mezar taşını görmek ise mal kaybı manasına gelir. Kişinin kendine çok güvendiğini, servetinin tamamını kaybedebileceğini işaret eder. Rüyada mezar taşının kırık olduğunu görmek, ibadetlerin eksikliğine, şükrün azlığına işaret eder. Rüya sahibinin ilmini artırması gerektiği, ibadetlerini daha fazla yapması gerektiği alimler tarafından dile getirilir.

Rüyada Mezarda Uyumak

Rüyasında mezarda yatıp kalktığını gören kimse, fakirleşir. Alimler rüyada mezar uyuduğunu gören kimsenin rüyasının hayırlı olamayacağını ifade ederler. Rüyasında bir mezarda sürekli uyukladığını gören kimsenin, rütbesi düşer. İlmi irfanı varsa, bunları kaybeder.

Malını hiç tanımadığı kimselere kaptırır. İşlediği günahlardan, yaptığı hatalardan asla ders almaz. Rüyada mezarda uyumak, kişinin psikolojik rahatsızlıklar yaşayabileceğine işaret eder. Rüyasında bilmediği mezarlarda uyduğunu gören kimse, elinde avucunda ne varsa hepsini kaybedebilir.

Rüyada Mezara Basmak

İslam dininde herhangi birisinin mezarına, kabrine basmak günahtır. Bu yüzden bu rüyanın yorumu pek iyi olmaz. Rüyada mezara bastığını gören kişinin günahlar işlemiş olduğu anlamı çıkar. Rüyasında mezara bastığını gören kimse, büyüklerine saygısız olmaya, küçüklerine sevgi beslememeye başlayabilir. Eski İslam alimler, rüyasında mezara bastığını gören kimse için bu sorunları yaşamasını yolunun oruç olduğunu ifade ederler. Kişinin orucunun onun için koruyucu olacağı ifade edilir.

Rüyada Mezara Girmek

Rüyada başkalarının kendi mezarını kazdığını görmek, iflah olmayan nefse işaret eder. Kişinin kendisini mezara koyduklarını görmesi, yanlış bir işe kalkıştığını bunu derhal düzeltmesi gerektiğine işaret eder. Rüyada mezara girmek, insanın vücudunun hasta olabileceğine tabir edilir.

Eski alimler rüyasında mezara girdiğini gören kimsenin Lokman Hekimlere gitmesi gerektiğini söylemişlerdir. Günümüzde Lokman Hekimler tıbbi doktorlardır. Rüyada mezara girdiğini fakat ölü olduğunu görmek, eli kapalı bir insanla dalaşa girileceğine hükümdür. Kişinin temiz insanlarla arkadaşlık, dostluk kurmasının hayırlı olacağı İslam alimlerince ifade edilir.