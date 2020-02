Rüyada merdiven görmek ne anlama gelir? Rüyada merdivenden çıkmak ve inmek anlamı

Rüyada merdiven gören kimseler için mücadeleci tabiri yapılmıştır. Rüya yorumcuları, kişinin kendi mücadelesiyle zorluklardan kurtulacağına, bundan dolayı hayatını güzel işlerle meşgul edeceğine rivayet edilir. Alimler, rüyada merdiven görmenin, kişinin muradına ermesine delalet ettiğini hikmet ederler.



Rüyada Merdiven Çıkmak



Rüyada merdiven çıkma, kişinin karşısına çıkacak olan zorluk olarak açıklanmıştır. Rüya yorumunda bulunan alimler, rüyada merdiven çıkmanın, zorluktan alın teriyle çıkmaya işaret ettiğini işaret ederler. Kişinin dünyasına çok değer verdiğini, ahiretini düşünmesi gerektiği belirtilir.



Bazı yorumcular, rüyada merdiven çıktığını görmenin, aşırı hırsa işaret ettiğini belirtirler. Rüyada merdiven çıktığını gören kişiler, yaptıkları işlerde başarı kazanabilirler. İnsanlar arasında parmakla gösterilirler. Ellerinde olan nimetlere değer verirler.



Rüyada Merdivenden İnmek



Rüyada merdivenden inmek, bir işin sonuna gelindiğine hikmettir. Rüya alimleri, rüyada merdiven indiğini görenlerin, sıkıntılarının biteceği işaret ettiğini belirtirler. Rüyada merdiven inmek aynı zamanda, kişinin yeni bir eve taşınması olarak ifade edilir.



Hayatında hayal ettiği mülkleri edinme fırsatı bulur. Yeni insanlarla tanışır ve onlarla mutlu mesut yaşar. Rüyada merdivenden inmek, kısmetin geniş oluşuna, her daim sıkıntıların bitmesine delalet eder. Rüyada merdivenden indiğini görmek, bereketli günler manasına gelir.



Rüyada Merdivenden Düşmek



Kimi tabirciler, rüyadan merdivenden düştüğünü gören kişinin zorluklarının beklemediği kadar çoğalacağına işaret ettiğini ifade ederler. Alimler, rüyasında merdivenden düştüğünü gören kişinin, manen temiz işler yapacağına hikmet eder. Kişinin bazı imtihanlarının olacağına, bunlara sabırlı olmasına hikmet ederler.



Alimler, rüyadan merdivenden düşmenin, hayırlı bir rüya olduğunu, bunun kişiye bolluk anlamında fayda sağlayacağını işaret ederler. Rüyada merdivenden düştüğünü gören kimselerin, hayatları güzel işlerle geçer. Kendi kurdukları dünyada her zaman daha iyiye ulaşmak çabasında olurlar.



Rüyada Yürüyen Merdiven Görmek



Rüyada yürüyen merdiven görmek, yeni işe delalettir. Kişinin yürüyen merdiven görmesi, hayatının yeni işiyle birlikte kolaylaşacağına delalet eder. Rüyada yürüyen merdiven, kolaylıkların kişiye bazı durumlarda zarar vereceği tabir edilir. Rüyasında yürüyen merdiven gören kişiler için yorumcular, hayatta her şeye kolaydan erişme yolunda olma şeklinde tabirde bulunurlar. Kişinin akıl seviyesinin yüksek olduğu, insanların kendisine aklı sayesinde saygı duyduğunu belirtirler.



Rüyada Merdivenin Kırıldığını Görmek



Rüyada merdivenin kırıldığını görmek, hayırsız yaşam manasına gelir. Kişi, hayatında birçok yanlış yapmış ve yapmaya devam eder. Hatalarının farkında olur ama bunları umursamaz. Rüyada kırık merdivenden düşmek, ihmale işarettir. Kişi ihmal yüzünden zarar görebilir. Ailesini ihmal ettiği için onların başlarına musibet gelebilir. Kırık merdivenden yürüdüğünü görmek, zamanın yetersizliğine delalet eder.



Rüyada Merdiven Çıkarken Zorlanmak



Rüyada merdiven çıkarken zorlanmak, akrabalar arasında yaşlı kimselerin, zor durumda olduklarına hikmettir. Kişinin merdiven çıkarken zorlandığını görmesi, mali açıdan hayattaki sıkıntılara yorulur. İstemediği işlerde çalışmak durumunda kalabilir. Beklemediği ve haz etmediği anlaşmalar yapabilir. Yaptığı işlerde zarar edebilir.



Rüyada Merdiven Yıkamak



Rüyada merdiven yıkamak, evin bereketlenmesine işarettir. Gidilen yolda her yerin temiz olmasında delalet eder. Rüya sahibi bir iş için uğraşıyorsa bunun için sağlam kaynaklar bulur. İşi yoksa kendisine önemli yerlerden iş teklifi gelir. Rüyada kendisinin merdiven yıkadığını görmek, manevi çöküş anlamına gelir. Başkasının merdiven yıkadığını görmek, hastalıkların yaşanabileceğine, ihmal etmenin zararına rivayettir.