Rüyada mercimek görmek ne anlama gelir? Rüyada mercimek almak, ayıklamak ve pişirmek

Rüyada mercimek görmek birden fazla kez farklı yorumlanabilir. Rüyada mercimek görmek genelde olumlu olarak yorumlanmaktadır.



Rüyada Mercimek Görmek



Rüyada mercimek görmek hayır olarak yorumlanır. Rüyada mercimek gören bir rüya sahibi şifalı günler göreceği anlamına gelir. Eğer hasta ise yakın zamanda şifa bulacağına ve daha sağlıklı günlere kavuşacağı anlamını taşır.



Rüyada Mercimek Almak



Rüyada mercimek alan bir kişi maddi olarak zarar göreceği anlamına gelmektedir. Eğer bu kişi çokça mercimek alıyorsa normal hayatında bir takım maddi zorluklar yaşayacağı ve parasal olarak sıkıntılı günlere gireceği anlamını taşımaktadır.



Rüyada Mercimek Ayıklamak



Rüyada mercimek ayıklayan bir kişinin hayatında mevcut olan belirsizlikler sona ereceğine ve mantıklı kararlar atarak hayatını düzene sokacağına delalet eder. Aynı zamanda rüya sahibini çok huzurlu günler beklemektedir.



Rüyada Mercimek Alamamak



Uzun süre devam eden sıkıntıların çözüm bulunamayacağına ve mevcut durumun devam edeceği anlamına gelmektedir. Rüyada mercimek alamadığını gören kişi bir takım sıkıntılar yaşayacağını ve bunu çevresindeki insanlarla birlikte çözeceğine işaret eder.



Rüyada Mercimek Dökmek



Yoksul ve garibanların duasını alacağına ve rüya sahibinin kırgınlıklarının sona ereceğine delalet eder. Rüyada mercimek döktüğünü gören bir kişi çevresinden bol bol hayır duası alacak olarak yorumlanır.



Rüyada Mercimek Dökülmesi



Bir ortaklığı simgeleyen rüya çeşididir. Uzun süredir girmenizi istediğiniz işte başarılı olacağınıza ve iyi bir ortaklık kurarak maddi anlamda iyi kazanımlar elde edeceğinize işaret eder. Rüyada mercimek dökülmesi daha uzun ömürlü olacağınıza işaret eder.



Rüyada Mercimek Duymak



Rüyada mercimek duymak şifalı günlerin kapıda olduğu anlamına gelir. Yaşantınızda saygınlık kazanacağınıza ve sevdikleriniz tarafından güzel haberler alacağınıza bunun sonucunda da gurur duyulacak işler yapacağınız anlamına gelir.



Rüyada Diri Mercimek Görmek



Rüya sahibinin emeklerinin boşa çıkmayacağına ve çok güzel günlerin onu beklediğine işaret eder. Rüyada diri mercimek gören bir kişi çok çetin yollardan geçeceğine de delalet eder.



Rüyada Dalında Mercimek Görmek



Bu kişinin mucizevi olaylarla karşılaşacağına ve çok güzel günler yaşayacağı anlamına gelmektedir



Rüyada Mercimek Elemek



Korkulardan arınacağına ve daha huzurlu günlerin geleceğine işaret eder. Rüya sahibinin sevdikleri ile uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayacağı anlamına gelir.



Rüyada Mercimek Ezmek



Rüyada mercimek ezmek hiç ummadığı anda çok güzel gelişmeler yaşanacağı ve yeni fırsatların karşısına çıkacağına işaret eder.



Rüyada Evde Mercimek Görmek



Üzücü olayların sona erdiğine artık daha mutlu anların yaşanacağına delalet eder. Rüyada evde mercimek gören bir kişi çok mutlu olacağına işaret eder.



Rüyada Mercimek Haşlamak



Aile içinde mevcut olan sorunların sona ereceğine aile içi huzurun geleceğine yorulur.



Rüyada Haşlanmış Mercimek Görmek



Evde huzur ortamının hakim olduğuna ve bir terfi alacağına delalet eder.



Rüyada Ham Mercimek Görmek



Rüya sahibinin bolluk ve bereketli günler yaşayacağına evinden bereketin eksik olmayacağına yorulur.



Rüyada Kırmızı Mercimek Haşlamak



Rüya sahibinin çok güzel ve sağlıklı günler yaşayacağına sıkıntıların azalacağına işaret eder.



Rüyada Mercimek Pişirmek



Kısa süre içerisinde rüya sahibinin eline büyük fırsat geçeceğine ve kazanç elde edeceğine işaret eder.