Rüyada mavi renk görmek ne anlama gelir?

Eskiden beri rüyada mavi görmek rüya yorumcuları tarafından güzel, iyi ve olumlu bir rüya, rüya sahibi bakımından hayırlı bir rüyaya yorulur.

Rüyada Mavi Renk Görmek

Aslında mavi rengin nasıl görüldüğü önemli olmakla birlikte rüyada herhangi bir biçimde mavi renk görmek oldukça olumlu ve hayırlı bir rüya olarak tabir edilir. Mavi renk güzel haberlere, bereketli kazanca, maddi kazanca, manevi tatmine, dostluk, arkadaşlık, aile saadeti, huzurlu bir yaşam, mutlu bir aile hayatına delalet eder.

Rüyada Mavi Gözlü Bir İnsan Görmek

Mavi renk sadece eşya ve nesnelerde görülmez elbette. Rüya sahibinin rüyasında mavi gözlü bir insanı görmesi de üçe ayrılarak yorumlanır:

Rüya sahibinin rüyasında mavi gözlü bir kadın görmesi, kişinin uzun süre arayışlar içerisinde olduğu mesleki konularda tatmin edici bir sonuca ulaşacağına delalet eder.

Rüyayı gören kişi rüyasında mavi gözlü bir erkek görmüşse, iş yaşamında uzun süre emek verip üzerinde çalıştığı işten büyük başarı elde edeceğine, bol kazanç elde edeceğine yorumlanır.

Kişi rüyasında mavi gözlü bir bebek, çocuk veya genç görmüşse bu rüya kişinin bir müddet işlerinin inişli çıkışlı gideceğine ancak bu zor dönemin ardından da büyük bir rahatlama ve huzur elde edeceğine işaret olarak yorumlanır.

Rüyada Mavi Bir Giysi Görmek

Rüyada mavi bir giysi giydiğini görmek çok yakın zamanda aile hayatında her şeyin yoluna gireceğine işaret olarak yorumlanır. Mavi bir giysi hediye ettiğini görmek ise rüya sahibinin etrafındaki eş, dost ve arkadaşlarını mutlu edeceğine yorumlanır.

Rüyada Mavi Bir Deniz veya Göl Görmek

Eğer rüyada masmavi bir deniz ya da göl görülmüşse bu rüya pek güzel ve hayırlı kabul edilir. Kişinin geçmişte yaşadığı mutsuzluklarının sona ereceğine orta vadede kendini mutlu edecek hayat arkadaşı ile tanışabileceğine yorumlanır. Rüya sahibi evli bir insan ise partneri ile adeta ikinci baharını yaşayacağına yorumlanır.

Rüyada Mavi Bir Kolye veya Benzer Takı Görmek

Şayet rüyada mavi bir takı, kolye, bileklik ve benzeri küçük obje görülmüşse bu rüyanın kişinin yaşamında ufak ufak meydana gelecek mutluluklara, güzel haberlere işaret olduğuna yorumlanır. Böyle mavi bir takıyı üzerinde taşıdığını görmek ise, rüya sahibinin kendine sorun edip çevresi ile paylaşmadığı bazı sıkıntılarını aşacağına delalet eder.