Rüyada mağara görmek ne anlama gelir? Rüyada mağaraya girmek, gezmek ve yaşamak...

Rüyada mağara görmenin de çeşitleri bulunmaktadır. Bu çeşitler rüyanın mekanına ya da yaşanılan olaylara göre farklılık göstermektedir.

Rüyada Mağara Görmek

Rüyada mağara görmek, esas olarak hayra yorulmaktadır. Düşüncelerini ve isteklerini sakladığına, sağlık sorunları ile boğuşan veya mahpusluk yaşayanlar içinse özgürlüğe işaret etmektedir. Bir başka rüya yorumcularına göre ise rüya içerisinde mağara gören kişinin ömrünün hayırlı ve uzun olacağına, maddi ya da manevi bakımdan kendisini koruyup kollayabilen maneviyatı yüksek ve ilim sahibi olan insanlar ile tanışacağına delalet etmektedir. Rüyada mağara görmek, bir başka rüya tabircilerine göre yakın bir zamanda uzak ülkelere doğru bir gezi yapılacağına işaret etmektedir. Karanlık bir mağarada yer aldığını görmek; hayra yorulmaz ya mezara işaret sayılmaktadır. Karanlık ancak geniş bir ma­ğara görmek ise büyük zorluklara, felaket ve soruna işaret etmektedir. Aydınlık bir mağara görmek, sığınılacak olan herhangi bir mekan ve ev şeklinde yorum­lanmaktadır. Mağaraya girildiğini görmek, kişinin içinde yer alan büyük bir korkuyu ya da heyecanı yenerek refah ve huzur içerisinde yepyeni bir yaşam sürmeye başlayacağına işaret etmektedir. Rüyada mağara görmek, kişinin sığınabileceği kim­seye işaret olmaktadır.

Rüyada Mağaraya Girmek

Rüya tabircilerine bakıldığında rüya çerisinde mağaraya girdiğini görmek, mevkii ve nüfuzu kuvvetli olan bir kişiye karşı aldatıcı davranışlara kalkışmaya delalet etmektedir. Başka rüya yorumcuları ise rüyasında mağaraya girmiş olduğunu gören bireyin rüyasını hapse düşmeye yormaktadır.

Rüyada Mağarada İnsan Görmek

Rüyada mağarada insan görmek; rüya sahibinin pişmanlık yaşayacağına işaret etmektedir. Üzüntülü bir olayın yaşanacağına delalet etmektedir.

Rüyada Mağarada Işık Görmek

Rüyada mağarada ışık görmek; rüya sahibi olan kişinin aşk ilişkisinin sorun olmadan devam ettiğine, hayırlı olan işlere kalkışacağına ya da saadete yorulmaktadır.

Rüyada Mağarada Altın Bulmak

Rüyada mağarada altın bulmak; rüya sahibinin sıkıntılarının sona ereceğine ve huzuru bulacağına işaret etmektedir.

Rüyada Mağarada Ateş Görmek

Rüyada mağarada ateş görmek; bu durum büyük bir zarar ya da sorun anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin dikkat etmesi gerekmektedir.

Rüyada Mağarada Ayı Görmek

Rüyada mağarada ayı görmek, rüya sahibi olan kişinin hayatında yer alan kıskanç insanlara işaret etmektedir.

Rüyada Mağarada Akarsu Görmek

Rüyada mağarada akarsu görmek; rüya sahibinin kutsal kitabımız kabul edilen Kur'an-ı Kerim'in yolundan gideceğine işaret etmektedir.

Rüyada Mağarada Berrak Su Bulmak

Rüyada mağarada berrak bir su görmek; her geçen zaman daha da zengin olmaya işaret etmektedir.

Rüyada Mağarada Balık Görmek

Rüyada mağarada balık görmek, rüya sahibinin mutlu olmasına, şükretmesine, kısmetinin ayağına gelmesine işaret etmektedir.

Rüyada Mağarada Bal Görmek

Rüyada mağarada bal görmek; rüya sahibinin problemlerinin giderileceğinin müjdesini vermekte olan bir rüya olmaktadır. Çok mutlu ve bahtiyar olacağını simgelemektedir.

Rüyada Buzdan Mağara Görmek

Rüyada buzdan mağara görmek; rüya sahibinin problemlere çözüm yaratacak bir kişi ile iş ortaklığı kuracağına işaret etmektedir.

Rüyada Mağarada Define Aramak

Rüyada mağarada define aramak; rüya sahibinin paralarının artacağına delalet etmektedir ve daha çok kazancın rüya sahibi ile olmasına işaret etmektedir.

Rüyada Mağaraya Düşmek

Rüyada mağaraya düşmek; rüyayı gören bireyin girdiği diyaloglarda mutlu ve başarılı olacağına yorulmaktadır. Dostane olan ve genç akrabalara, vermiş olduğu sözleri yerine getirebileceğine, mutlu edici bir habere ya da terfi etmeye delalet etmektedir. Durumunu kötü niyetli olan bir idarecisinin hoş kabul edilmeyen faaliyetlerine maruz kalacağının, ticari nitelikteki faaliyetlerde umduğunu bulamayacağının veya hallolması güç sorunlarla yüzleşeceği manasına gelmektedir. Bazı durumlarda mağara görmek, mevcut işlerini, plan­larına gizli bir şekilde tutmak isteyen kişi için işlerini gizlemesine ya da gizleyeceğine işaret olmaktadır. İşi olmayan, boşta kalmış bir kişi, rüyasında bir mağara görürse, bu rüyası onun herhangi bir iş bulabileceğine, bir göreve ya da bir işe girebileceğine işaret ile tabir olunmaktadır.

Rüyada Mağara Bulmak

Rüya içerisinde mağara bulmak görmenin esasen rüya tabiri, rüya sahibi lan kişinin kısa süre içinde sevindirici olan bir haber alacağı, işinde çok yükseleceği, büyük miktarlarda para kazanacağı, cefakar olan hayat arkadaşına sahip olacağı biçiminde açıklanmaktadır.

Rüyada Mağarada Büyük Yılan Görmek

Rüya içerisinde mağarada büyük yılan gören kişinin rüyası, böbrek sorunları yaşayacağına, kendi hayat arkadaşının değerini hiçbir şekilde bilmediğine, zulüm ve gam ile karşılanacağına, istenmeyen sorunlarla yüzleşmeye delalet etmektedir.

Rüyada Mağarada Dua Etmek

Rüya sözlüğü yazarlarının belirttiğine göre, rüyasında bir mağara içerisinde dua ettiğini gören bireyin rüyasını dost, eş ya da akrabaları ile saadet dolu bir hayat süreceğine, güven içerisinde ve huzurlu olacağına, işinde yükselebileceğine ve elinin bollaşacağına yorulmaktadır.