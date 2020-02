Rüyada kuzu görmek ne anlama gelir? Rüyada beyaz kuzu sevmek tabiri

Rüyasında kuzu gören kişi, iyi niyeti ve hoş görülü tavrı ile çevresi tarafından çok sevilir. Bu kişinin arkadaşları da kendisi için en hayırlı arkadaşlardandır ve rüya sahibine canını bile verebilirler. Fakat bu durum yok yere değil, rüya sahibinin bu kişilere verdiği değer ve öz verili yaklaşımdan kaynaklanmaktadır.



Rüyada Kuzu Sevmek



Rüyada kuzu sevmek, güzel bir yuva kurmak, sevgi dolu bir aile oluşturmak ve hayırlı evlatlara sahip olarak, hayat boyu neşe içinde yaşamak anlamına gelir. Kişinin eğitime önem verdiğini, her zaman kendisini ve ailesini geliştirmek, onlara doğru yolu göstermek için çabaladığını bildirir. Kuzu seven kişinin eşi sakin mizaçlı, fedakar biri olur. Rüya sahibinin evlatlarından sıkıntı duymayacağını, başarılarından gurur duyacağını, bencillikten uzak, başkalarına yardım etmeyi seven çocuklarının her ihtiyaçlarında yanında olacağını ifade eder.



Rüyada Kuzu Kesmek



Rüyada kuzu kesmek; aile içerisinde yaşanacak olan çok büyük tartışmaların, aile bireylerin birbirine karşı saygısının azalmasını ifade eder. Çocuğu olanlar adına ergenlik problemlerinin, kuşak çatışmalarının ortaya çıkacağını bildiren bu rüya, bireyi çok üzen, çözüm bulunmasında zorlanılacak sorunlar yüzünden hanedeki bütün mutluluğun bozulacağına tabir edilmektedir.



Rüyada Beyaz Kuzu Görmek



Rüyada beyaz kuzu görmek; mutlu ve sağlıklı çocuklara sahip olmak anlamına gelirken, rüyayı gören bireyin çocuk sahibi olma mutluluğunun tadılmasına, yuvasında eksiksiz huzur yaşanacağına ifade eder. Oldukça hayırlı bir rüya olup bireyin çocuklarından her zaman saygı, hürmet ve sevgi göreceğini ifade etmektedir. Oldukça hayırlı bir rüya çeşididir ve bireyin çocuklarından her zaman hürmet göreceğini bildirir. Hasta bir kişi rüyayı görür ise kendisini tekrardan doğmuş gibi sağlıklı hissedip, en kısa vakitte ayağa kalkacağına, bundan sonraki zamanlarda sıkıntısız ve stressiz yaşayacağına

delalet eder.



Rüyada Beyaz Kuzu Sevmek



Bu rüya; hayırlı çocuk sahibi olmak, evlatları sayesinde yüzün gülmesi anlamına gelir. Şansın olumlu yönde olacağı, her işte hayırlı sonuçlar alınacağı, günlerin başlangıcını ifade eden rüya, adağı olan kişilerin dualarının kabul olduğunu görerek adaklarını yerine getireceklerine tabir edilir. Hayat boyu manevi destek alabilmek, maddi konularda hiçbir endişeye mahal vermeyen şartlarda yaşamak demektir.



Ne isteniyorsa alınacak, mutluluğun her halini yaşayarak, güzel deneyimler elde edilecek günlere işaret eder. Bireyin sahip oldukları güzellikler adına el açarak Allah'a dua edip şükretmesine, huzurunu, mutluluğunu ve parasını diğer bireylerle de paylaşacağına yorulur.



Rüyada Beyaz Kuzu Kesmek



Yapılacak olan bir yanlış sonrasında bozulan huzurun yeniden sağlanması adına oldukça uzun zamanlı uğraş verilmesi gerekeceğini ifade eder. Bireyin kendisine duyulan saygının azalacağını yorumlamak mümkündür.



Saygının azalacağı tavırların sergilenmesinden ötürü sosyal çevreden belirli bir vakit kopacağını, bu süreç içerisinde psikolojik şekilde kendisini kötü hissedeceğini ifade etmektedir. Çocukları olanların ergenlik sorunları karşısında sabırsız ve tahammülsüz davranmalarından ötürü çocuklarıyla aralarında kimi zaman gerginliklerin ortaya çıkacağına işaret eder.



Rüyada Yeni Doğmuş Olan Kuzu Görmek



Çocuk müjdesi olan bu rüya, bilhassa hamile kalmakta zorluk çeken, uğraş veren ancak çocuğu olmayan bireyler adına gebelik habercisi şeklinde olabilir. Evde yaşanacak olan güzel gelişmelerin, bireyin çocuklarından göreceği hayrın ifadesidir.