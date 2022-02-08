Rüyada kuyumcu görmek ne demek? Rüyada kuyumcu aramak ve kuyumcu ile konuşmak tabiri

Rüya tabirleri en iyi şekilde yapılmalıdır. Aksi durumlarda rüya içerisindeki mesajı anlamak imkansız bir hale gelebilir. Rüyada kuyumcu görmek sık rastlanan bir rüya olarak biliniyor. Bu rüya genel olarak olumsuz anlamlar içerir. Rüyada kuyumcu görmek yalan söylemeye ve hayırsız olmaya işaret eder.

Rüyada Kuyumcu Görmek

Rüyada kuyumcu görmek genel olarak olumsuz bir rüya olarak yorumlanır. Rüyada kuyumcu gören biri yalan riya ve yalana meyil gösterir. Hilekarlık yapmaya özenir.

Rüyada Kuyumcu Aramak

Rüyada kuyumcu aramak hasta için şifa fakir için rızık demektir. Rüyasında kuyumcu aradığını gören bir kimse yakın zaman içinde bolluğa kavuşacaktır.

Rüyada Kuyumcu İle Konuşmak

Rüyada kuyumcu ile konuşmak kısa süre sonra iş hayatında büyük bir başarı elde etmek ve bolluğa kavuşmak şeklinde tabir edilir. Rüyasında kuyumcu ile konuşan kişi çabalarından sonuç alacak demektir.

Rüyada Kuyumcuya Gitmek

Rüyasında kuyumcuya gittiğini gören bir kimse yakın zamanda iş aramaya başlayacak ve iyi bir iş imkanı yakalayacaktır. Rüyada kuyumcuya gitmek iyi bir iş demektir.

Rüyada Kuyumcu Dükkanından Altın Almak

Rüyada kuyumcu dükkanından altın aldığını gören bir kişi sevmediği birinden yardım alacak demektir. Rüyada kuyumcudan altın almak mecbur kaldığı için yardım istemek demektir.

Rüyada Kuyumcu İle Kavga Etmek

Rüyada kuyumcu ile kavga etmek kendisine yardım eden kişiye kötü davranmak olarak tabir edilir. Aynı zamanda rüyada kuyumcu ile kavga etmek iş hayatında sorun yaşamak anlamına gelmektedir. Rüyasında kuyumcu ile kavga eden kişi işinde başarısız olarak büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacak demektir.

Rüyada Kuyumcuya Altın Bırakmak

Rüyasında kuyumcuya altın bıraktığını gören bir kimse tanıdığı birine borç verecektir. Ayrıca rüyada kuyumcuya altın bırakmak borçlarının kapanacağı anlamına gelir. Rüyasında kuyumcuya altın bırakan kişi hastalığı varsa iyileşecektir. Borcu varsa kısa süre içinde borcunu ödeyecektir. Bunların yanı sıra rüyasında kuyumcuya altın bıraktığını gören bir kimse yakın zaman içinde güzel bir haber alacak demektir.