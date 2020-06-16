Rüyada kuyu görmek ne anlama gelir? Rüyada kuyu kazmak ve temizlemek anlamı

Rüyasında kuyu gören kişiler için çevresinde güvenilmeyen insanlara yorulmaktadır. Bu kişilere karşı dikkat edilmesi gerektiği ve tuzağa düşünmemesi gibi yorumlar üzerinden ele alınır. Aynı zamanda rüyada kuyunun nasıl ve ne şekilde göründüğüne bağlı olarak, rüya tabircilerinin değişik yorumlarını okuyabilirsiniz. Böylece gelecekle ilgili tahminleri değerlendirebilir ve sizi nelerin beklediğini görebilirsiniz.

Rüyada Kuyu Görmek

Rüyada kuyu görmek yalancı dostları işaret etmektedir. Rüya sahibinin çevresinde onu sevmeyen, iyi olmasını istemeyen ve maddi manevi zarara uğramasını dileyen kişilerin olduğunu anlatmaktadır. Özellikle bu kişiler rüya sahibine tahammülü olmayan insanlardır. Kendini belli etmeyen bu insanlar, sahte gülücükle rüya sahibinin yanına yaklaşır. O yüzden bu tür kişiler için çok dikkat edilmesi gerektiğini anlatan bir rüyadır.

Rüyada Kuyu Kazmak

Rüyada kuyu kazmak rüya sahibinin çalışkan ve azimli bir kişiliğe sahip olduğunu anlatır. Aynı zamanda rüya sahibinin etrafında istemediği birinin olacağından, kuyusunu kazmaya çalışacağına ve arkasından iş çevireceğini rivayet eder. Eğer dikkatli olunmazsa bu durum konusunda başarılı olacağına dair delalet etmektedir.

Rüyada Kuyu Temizlemek

Rüyada kuyu temizlemek bir kişinin kötü ve hain planlar içerisinde olacağını anlatır. Aynı zamanda o kişiyi gafil avlamak anlamına da gelmektedir. Bunu rüya sahibi yapabilir ya da rüya sahibinin çevresinde bir insan ona karşı bunu gerçekleştirebilir. Özellikle yapılan hain planların karşı taraftan herhangi bir şekilde anlaşılmayacağına dair yorulmaktadır.

Rüyada Kuyu Bulmak

Rüyada kuyu bulmak sonunda iyi bir işe sahip olmak üzerinden anlatılmaktadır. Kişinin büyük bir mücadele ile beraber arzu ettiği işi ulaşacağı üzerine rivayet edilir. Aynı zamanda hiç beklemediği bir yerden iyi bir maddi kazanç geleceği üzerine de işaret etmektedir. Başka bir rüya yorumuna göre ise bazı hastalıklara karşı dikkat edilmesi ve kişinin sağlığına iyi bakması üzerine yorumlanır.

Rüyada Kuyuya Düşmek

Rüyada kuyuya düşmek rüya sahibinin ayıpladığı ve kınadığı bir kişinin durumuna aynı şekilde kendisinin düşmesi üzerine yorulur. Onunla aynı şeyleri yaşamak suretiyle o kişinin ne hissettiğini en iyi şekilde anlayacak noktaya geleceğine delalet eder.

Rüyada Kuyuda Su Görmek

Rüyada kuyuda su görmek neşeli ve gülen bir kadın ile beraber dürüst ve güçlü bir erkeğe işaret etmektedir. Aynı zamanda kuyu suyu mal ve mülk ile beraber iyi bir kazanca delalet eder. Bekar olan kişiler adına yakında bir kısmet çıkacağına ve evlenmenin yüksek olacağını anlatmaktadır. Eğer rüya sahibi evli ise hayırlı bir evlat üzerine yorulan rüyalar arasında yer alır.

Rüyada Kuyuya İnmek

Rüyada kuyuya inmek dar ve karanlık bir alan olduğu için olumsuz yorumlanır. Özellikle rüya sahibinin bir işe girmek istediği ve bu iş üzerinde korkuya kapıldığına delalet eder. Aynı zamanda bin bir zorluk içerisinde iyi bir başarı ile beraber güzel kazancı anlatır. Bu kazanç ile beraber mal ve mülk elde edileceği, huzurlu ve mutlu bir yaşamın aile ile beraber geçirileceğine rivayet edilir.

Rüyada Kuyudan Çıkmak

Rüyada kuyudan çıkmak hastalık ve sıkıntı ile darlığa yorulur. Ancak rüya sahibinin kuyudan çıkarken kendisine gördüğünde yaşadığı bir hastalıktan yakın zamanda kurtulacağına delalet etmektedir. Eğer maddi ve manevi darda ise o sıkıntıdan kurtulacağına ya da hapiste ise özgürlüğüne en kısa sürede kavuşacağı üzerine yorumlanır.