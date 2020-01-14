Rüyada kusmak ne anlama gelir? Rüyada kan kusmak tabiri

Rüyada kusmak, rüyayı gören kişi adına pek de olumlu olarak yorumlanmaz. Özellikle rüyayı gören kişinin hayatında sıkıntılı bir döneme gireceğine yorumlanır. Bazı rüya alimleri bu rüyayı sağlıkla ilgili olayların gelişmesine de tabir eder. Rüyayı gören kimsenin sağlığında gelişen olumsuz durumlara ya da kötü bir habere delalet eder.

Rüyada Kusmak

Rüyada kusmak genellikle rüyayı gören kişinin ciddi anlamda geçireceği bir sıkıntıya delalet eder. Kişinin kendisi ya da bir yakını hakkında duyacağı sağlıkla ilgili kötü durumların habercisidir. Bazı rüya alimleri ise rüyasında kustuğunu gören kişinin hayatında büyük pişmanlıklar yaşayacağını belirtir.

Kişinin yediklerini kustuğunu görmesi bazen de mal kaybına delalet eder. Özellikle bir anda kişinin varlığını kaybetmesi, iş ya da aile hayatında kayıplar yaşaması olarak yorumlanır.

Rüyada Kan Kusmak

Rüyada kan kusmak, sanılanın aksine rüya alimleri tarafından iyi olarak yorumlanmıştır. Genellikle rüyada kan kustuğunu gören kişi bir anda bir kazanca ya da mala konabilir. Ayrıca aileye gelecek yeni bir kişiye de delalet eder. Evli çiftler için rüyada kan kustuğunu görmek bir bebek haberi olarak yorumlanabilir. Rüyasında kan kustuğunu gören kişinin ansızın sorumlulukları artar ve sırtındaki yük ağırlaşır. Bu rüya kişinin hayatıyla ilgili olarak yorumlanabilir.

Rüyada Safra Kusmak

Rüyasında safra kustuğunu gören kimsenin yaptığı bir kötülükten dolayı cezalanacağına delalet eder. Rüyasında safrasını kusan kişi özellikle yakın çevresine zararı dokunan kişi olarak yorumlanır. Bu kişinin yaptığı bir kötülükten dolayı çevresi tarafından dışlanması kötü gözle bakılması şeklinde rüya tabir edilir. Ayrıca bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin beklentilerinin boşa çıkmasına da bağlamıştır. İşlerde başarısızlık, evliliklerde ya da birlikteliklerde hüsran yaşama şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Birinin Üstüne Kusmak

Rüyada birinin üstüne kustuğunu gören kişi çevresinden zarar görecek şeklinde yorumlanır. Bu rüyayı gören kimse özellikle yeni tanıştığı bir kimseden zarar görebilir. Bu zarar çoğunlukla maddi zarar şeklinde geri dönebilir. Ayrıca rüya ikili ilişkilerin zarar görmesine ve güvensiz bir ortamın oluşmasına da delalet eder. Kişinin iş hayatında başarısız olmasına, yabancı kişiler tarafından zarar görmesine yorumlanır.

Rüyada Yatağa Kusmak

Rüyasında yatağa kustuğunu gören kişinin rüyası evli ya da bekar olmasına göre değişir. Rüyayı gören kişi eğer evliyse bu kişinin evliliğinde sorunlar yaşamasına delalet eder. Eğer rüyayı gören kimse bekarsa yeni tanışacağı kötü niyetli kişilere yorumlanır. Özellikle bekar kişinin bu rüyayı görmesi evlilik amaçlı olarak yanına gelen kötü niyetli kişilere yorumlanır. Evlilik niyetiyle kandırılma, maddi anlamda bir kayba uğrama şeklinde de rüya yorumlanır.

Rüyada Burnundan Kustuğunu Görmek

Rüyada bir kimse burnundan kustuğunu görürse bu kişinin zorlu günler sonrasında hak ettiğini bulmasına yorumlanır. Rüyayı gören kimsenin çaresizlikten sonra elde edeceği zafere yorumlanır. Kişinin beklediği haberleri almasına, emeklerinin karşılığını geç de olsa elde etmesine delalet eder. Kazanç, maddi bolluk ve refah düzeyinin artması olarak rüya tabir edilir. Rüya genel anlamıyla tüm rüya alimleri tarafından iyi bir rüya olarak tabir edilir.

Rüyada Bir Kaba Kustuğunu Görmek

Rüyada kişinin bir kaba kusması, iki farklı anlam ile ifade edilmiştir. Bazı rüya alimleri bu rüyayı kişinin günahlarından arınmasına yorumlamıştır. Özellikle çevresine çok zararı olan kişinin bir anda kendisini affettirmesine yorumlanır. Rüyanın diğer bir anlamı ise bir miras ya da iş sonrasında elde edilen paradır. Özellikle bu para kötü bir dönem sonrasında gelir. Miras ya da iş nedeniyle mahkemeden sonra elde edilen para örnek gösterilebilir.