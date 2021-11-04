Rüyada Kumru Görmek Ne Anlama Gelir? Rüyada Kumru Yakalamak Ve Kumrunun Eve Girmesi

Rüyada kumru yakalamak, rüyayı gören kişinin dertlerinin sona ereceği anlamına gelmektedir. Bunun dışında hayatını değiştirecek fırsatlar elde edeceği şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada kumru yakaladığını gören kimse iyi kazançlar elde edecek anlamına gelmektedir.



Rüyada Kumrunun Eve Girmesi



Rüyada kumrunun eve girmesi hayra yorulmaktadır. Rüya sahibinin üzüntülerinden kurtulacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi hamile ise ve evine erkek bir kumru girmişse o kişinin erkek bir evlat doğuracağı anlamına gelmektedir.



Rüyada Ağaçta Kumru Görmek



Rüyada ağaçta kumru görülmesi kişilerin evlat sahibi olacağı anlamına gelmektedir. Bunun dışında rüyada ağaçta kumru görmek hayırlı bir haber alınacağı şeklinde yorumlanmaktadır.



Rüyada Avucunda Kumru Görmek



Rüyada avucunda kumru görmek, rüyayı gören kişinin iyi amellere sahip olduğu anlamına gelmektedir. Eğer kişinin avucundaki kumru beyaz ve güzel ise iyi amel olarak yorumlanmaktadır.



Rüyada Tüfekle Kumru Avlamak



Rüyada kumru avladığını görmek, rüya sahibinin işlerinin tersine döneceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bunun dışında rüya sahibi bekar ise çevresindeki güzel kısmetleri istemediği anlamına da gelmektedir.



Rüyada Kumru Beslemek



Rüyada kumru beslemek, rüyayı gören kişinin dileklerinin olacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibinin işlerinin yolunda gideceği şeklinde de yorumlanmaktadır. Bunun yanında rüyayı gören kişinin karşısına yeni iş fırsatları çıkacağı anlamına da gelmektedir. Rüyayı gören kişinin yaşamında rahata ereceği anlamına gelmektedir.



Rüyada Beyaz Kumru Görmek



Rüyada beyaz kumru beslemek iyiye yorulan rüyalar arasındadır. Rüyayı gören kişi bekarsa kendine uygun hayırlı bir kısmet bulacak anlamına gelmektedir. Bunun yanında rüya sahibinin iş yaşamında hayırlı haberler alacağına da delalet etmektedir. Rüyada beyaz kumru görmek genellikle evliliğe yorumlanmaktadır.



Rüyada Balkonda Kumru Görmek



Rüyada balkonda kumru görmek, rüya sahibinin yaptığı işlerde hayırlı haberler alacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Bu rüya aileye yeni bir birey katılacağı şeklinde de yorumlanmaktadır. Rüyada balkonda kumru görmek, rüyayı gören kişinin maddi rahatlığa kavuşacağı anlamına gelmektedir.



Rüyada Büyük Kumru Görmek



Rüyada büyük kumru görmek iyi aile hayatına delalet etmektedir. Rüyayı gören kişinin huzurlu bir evliliği olacak anlamına gelmektedir. Evli bir kimsenin bu rüyayı görmesi hamile kalacağı şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada büyük kumru görmek gurbetten bir misafir geleceği anlamını da taşımaktadır.



Rüyada Bir Kumru İle Konuşmak



Rüyada kumru ile konuşmak, rüya sahibinin tüm işlerinin yolunda gideceği anlamına gelmektedir. Bunun yanında rüyayı gören kişi bereketli ve güzel günler geçirecek şeklinde yorumlanmaktadır.



Rüyada Duvarda Kumru Görmek



Rüyada duvarda kumru görmek, rüya sahibinin aile yaşamına çok önem verdiği anlamına gelmektedir.



Rüyada Kumru Eti Yemek



Rüyada kumru eti yemek, rüyayı gören kişinin çok cimri olduğu anlamına gelmektedir. Rüya sahibi güzel bir yaşam sürebilecekken hala para biriktirmek peşindedir şeklinde yorumlanmaktadır.



Rüyada Kumru Eline Almak



Rüyada eline kumru aldığını gören kimsenin şansının açılacağı anlamına gelmektedir. Rüya sahibi işinde bol kazançlar elde edecektir.



Rüyada Kumru Tutmak



Rüyada kumru tuttuğunu gören kimse ailesi ile ilgili hayırlı bir haber alacak anlamına gelmektedir.



Rüyada Kumru Gagalaması



Bu şekilde bir rüya gören kimsenin düşmanlarından zarar göreceği şeklinde yorumlanmaktadır. Bu sebeple rüya sahibinin çevresine karşı dikkatli olması gerekmektedir.



Rüyada Kumru Sevmek



Rüyada kumru sevmek, rüya sahibinin çok merhametli bir kişi olduğu ve bu özelliğinin karşılığını alacağı anlamına gelmektedir.